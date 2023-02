Καβγάς Βορίδη – Ηλιόπουλου: «Είστε ο ορισμός της ασυνέπειας» – «Είστε ψεύτης»

Ανέβηκαν οι τόνοι στη συζήτηση που είχαν το πρωί στο στούντιο της ΕΡΤ ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος για τις επικείμενες εκλογές και το θέμα των πλειστηριασμών. Αρχικά, ο κ. Βορίδης τοποθετήθηκε για την κουβέντα που έχει ανοίξει περί «νοθείας», λέγοντας πως «οι ίδιοι άνθρωποι που έκαναν τις εκλογές τα τελευταία χρόνια από το υπουργείο Εσωτερικών, αυτοί θα κάνουν τις εκλογές αυτή τη φορά. Στην οργάνωση των εκλογών τα πράγματα είναι συγκεκριμένα, με την αλλαγή του υπουργού Εσωτερικών. Η ίδια εταιρεία που συνδράμει στη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων, θα κάνε το ίδιο και φέτος. Αν υπάρχει κάποιος που θέλει να πει κάτι, να μας το πει με σαφήνεια. Αυτη η συζήτηση αφορά την ευρύτερη λειτουργία του μιντιακού τοπίου και των κοινωνικών δικτύων. Το γεγονός πως γίνεται συζύτηση με όρους ασαφείς, με μισόλογα και υπονοούμενα, δείχνει πως ετοιμάζεσαι να διαχειριστείς την ήττα σου». Στην απάντησή του, ο κ. Ηλιόπουλος είπε πως «είναι φανταστικό που οκ. Μητσοτάκης έχει ανοίξει μια συζήτηση για πράγματα που μου ακούγονται και λίγο ανοησίες. Ο κ. Μητσοτάκης είπε αδιανόητα πράγματα, είναι ο πιο αδίστακτος πολιτικός που έχουμε συναντήσει στη μεταπολίτευση. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στους θεσμούς της δημοκρατίας. Αν οι εκλογές γίνονταν από το πολιτικό στελεχειακό δυναμικό της Νέας Δημοκρατίας, θα μπορούσαμε να ζούσαμε πράγματα όπως αυτά που έγιναν στις εσωκομματικές εκλογές της, τότε που έπεφταν τα συστήματα. Δεν έχουμε καμία απολύτως εμπιστοσύνη στον κ. Μητσοτάκη και την ομάδα του, δεν μπορούμε να έχουμε καμία εμπιστοσύνη στον άνθρωπο που για δύο χρόνια παρακολουθούσε την ηγεσία του στρατού. Για δύο χρόνια η ΕΥΠ παρακολουθούσε την ηγεσία του στρατού και ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει άγνοια. Οι εκλογές θα κριθούν στο πρόγραμμα και πάντα έτσι γίνεται». Στη συνέχεια, ο υπουργός Εσωτερικών χαρακτήρισε «θετικό πράγμα που ο κ. Ηλιόπουλος κλείνει τη συζήτηση για τη νοθεία, την οποία άνοιξε ο κ. Τσίπρας» και η συζήτηση «άναψε» όταν πέρασε στο θέμα της οικονομίας και των πλειστηριασμών. «Οταν βάλουμε στο τραπέζι την οικονομία, θα θυμηθούμε τι έκανε ο ένας και ο άλλος. Θα θυμηθούμε με καθαρό τρόπο την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ για τη μεσαία τάξη και τη φορολογία της, την επίτευξη δημοσιονομικών στόχων, τις μειώσεις μισθών». «Μειώσεις μισθών; Λέτε ψεμματάκια, δεν θα μιλάτε μόνος σας» είπε ο κ. Ηλιόπουλος για να επανέλθει ο κ. Βορίδης, λέγοντας: «Εσείς κύριε θα μιλήσετε για ψέματα; Είστε ο ορισμός της εξαπάτησης και της ασυνέπειας». «Θα πείτε για τους πλειστηριασμούς;» ρώτησε στη συνέχεια ο κ. Ηλιόπουλος για να απαντήσει ο υπουργός Εσωτερικών: «Να είστε χαρούμενοι που ο Άρειος Πάγος επικύρωσε το νόμο σας». Ο κ Ηλιόπουλος επέμεινε αναφέροντας «είστε ψεύτης, βγάζετε ψεύτη τον κ. Μητσοτάκη» και ο κ. Βορίδης επανήλθε, αναφέροντας: «Για πείτε μου, σε αυτή τη φράση, γιατί είπα ψέμματα. Τώρα θα μου πείτε, αν ο Άρειος Πάγος έκρινε την εφαρμογή του νόμου σας του 2015 και έκρινε ότι εφαρμόζεται νόμιμα… Θα μου πείτε αν αυτό είναι ακριβές ή ανακριβές; Να διευκρινίσετε γιατί με υβρίζετε και με λέτε ψεύτη». «Εγώ σε αυτό τον τόνο δεν συνομιλώ και ο κ. Ηλιόπουλος θα συνεχίσει να μιλάει μόνος του», είπε στη συνέχεια ο κ. Βορίδης, ο οποίος, παρά την έκκληση της παρουσίαστριας να παραμείνει για τη συνέχιση της συζήτησης μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, εκείνος αποχώρησε από το στούντιο. Ειδήσεις σήμερα: Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση για τους καλλιτέχνες στο Δημόσιο – Οι ειδικότητες και οι αμοιβές Καναδάς: Η τρανς δασκάλα με προσθετικό στήθος ντύνεται άντρας εκτός σχολείου – Δείτε φωτογραφίες Καιρός: «Ανοιξιάτικο» Σαββατοκύριακο με 18άρια

