Καλλιτέχνες: Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση της κυβέρνησης – Οι ειδικότητες και οι αμοιβές

Τη μισθολογική εξίσωση όλων ανεξαιρέτως των αποφοίτων των καλλιτεχνικών σχολών που εργάζονται στο Δημόσιο παρέχοντας καλλιτεχνικό και εκπαιδευτικό έργο, με τους εργαζόμενους που ανήκουν στην επαγγελματική βαθμίδα της ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), εξασφαλίζει η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που φέρνει η κυβέρνηση προκειμένου να εκτονωθεί η κρίση που έχει ξεσπάσει, τους τελευταίους δύο μήνες, στον χώρο του Πολιτισμού με αφορμή το προεδρικό διάταγμα 85/22 που ορίζει το προσοντολόγιο του Δημοσίου. Το σχέδιο της ΚΥΑ, το πλήρες περιεχόμενο του οποίου παρουσιάζει σήμερα το thetimes|-.gr, κοινοποιήθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής (17/2), στα σωματεία των καλλιτεχνών με την σημείωση πως τούς παρέχεται η δυνατότητα να στείλουν, άμεσα, τις παρατηρήσεις τους στα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκειμένου, όσες κρίνεται εφικτό, να ληφθούν υπόψιν στην τελική διαμόρφωσή της. Η νέα μισθολογική κλίμα και τα επίπεδα των αμοιβών Όπως αναφέρεται στο σχετικό κείμενο, «για τη μισθολογική κατάταξη του καλλιτεχνικού προσωπικού ορίζεται ειδική μισθολογική κλίμακα Καλλιτεχνικού Έργου (ΚΕ) με δεκαεννέα (19) μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.), με εισαγωγικό το Μ.Κ.1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 19. Για τη μισθολογική εξέλιξη του καλλιτεχνικού προσωπικού, από κατώτερο σε ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο, απαιτείται υπηρεσία δύο (2) ετών σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο.» Σε αριθμούς η παραπάνω ρύθμιση μεταφράζεται ως εξής: «Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μισθολογικού Κλιμακίου 1 (ΜΚ1) ορίζεται σε 1037 ευρώ ενώ μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών Μ.Κ. διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσού των 1037 ευρώ με το συντελεστή 0,0530. Το προστιθέμενο ποσό στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο ευρώ. (5,50)». Διευκρινίζεται επίσης πως «στην περίπτωση καλλιτεχνικού προσωπικού που κατέχει συναφή τίτλο σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μισθολογικού Κλιμακίου 1 (ΜΚ1) ορίζεται σε 1092 ευρώ ενώ μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών Μ.Κ. διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσού των 1092 ευρώ με το συντελεστή 0,0540.» Ποιες ειδικότητες και ποιες θέσεις εργασίας καλύπτονται Στη νέα μισθολογική κλίμακα Καλλιτεχνικού Έργου θα ενταχθεί, σύμφωνα με την ΚΥΑ, «το καλλιτεχνικό προσωπικό παραστατικών τεχνών θεάτρου, χορού, κινηματογράφου του οποίου οι αποδοχές δεν ρυθμίζονται από τα άρθρα 103 του ν. 4483/2017 (Α’ 107), τα άρθρα 146 έως 149 του ν. 4472/2017 (Α’ 74) και την απόφαση Ε430/2021 (Β’ 5889), που απασχολείται ή προσλαμβάνεται στους Ο.Τ.Α. (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης) και τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα αυτών, τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), με εξαίρεση τα Ν.Π.Ι.Δ. για τα οποία ισχύει ειδικότερη ισχύουσα ρύθμιση και τα Ν.Π.Ι.Δ του ν. 2273/1994 (Α’ 233)». Μάλιστα, η ρύθμιση αναφέρει αναλυτικά τις ειδικότητες που συμπεριλαμβάνονται στο καλλιτεχνικό προσωπικό τις αμοιβές του οποίου ορίζει. Είναι αυτές των «ηθοποιών, χορευτών, θεάτρου, χορού, χορογράφων, κινηματογράφου, σκηνοθετών και βοηθών σκηνοθετών, σκηνογράφων, σκιοπαιχτών, καλλιτεχνικών συνεργατών, καθώς και το προσωπικό που ασκεί συναφές εκπαιδευτικό έργο, όπως δάσκαλοι και καθηγητές υποκριτικής, θεάτρου, θεατρικής αγωγής, θεατρολογίας, δραματικής τέχνης ή χορού και επιμορφωτών και υπεύθυνων θεατρικού παιχνιδιού ή εργαστηρίου». Πρόκειται δηλαδή για εργαζόμενους που παρέχουν καλλιτεχνικό αλλά και εκπαιδευτικό έργο. Οι αντιδράσεις των καλλιτεχνών Εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων σωματείων και καλλιτέχνες με τους οποίους έχει έρθει σε επαφή το thetimes|-.gr απέφυγαν να πάρουν θέση διαμηνύοντας πως χρειάζονται χρόνο προκειμένου οι νομικοί τους σύμβουλοι να επεξεργαστούν σε βάθος το σχέδιο της ΚΥΑ, να τους εξηγήσουν λεπτομερώς τι προβλέπει και στη συνέχεια να αποφασίσουν, συλλογικά, εάν τους καλύπτει. Γι’ αυτόν ακριβώς τον σκοπό, μάλιστα, το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) θα πραγματοποιήσει, την ερχόμενη Τρίτη γενική συνέλευση των μελών του στις 17:30 στο θέατρο Ακροπόλ. Ειδήσεις σήμερα: Καναδάς: Η τρανς δασκάλα με προσθετικό στήθος ντύνεται άντρας εκτός σχολείου – Δείτε φωτογραφίες Καιρός: «Ανοιξιάτικο» Σαββατοκύριακο με 18άρια Premier League: Εκτός διαιτησίας ο Λι Μέισον που κατακύρωσε -ως VAR- το οφσάιντ γκολ σε βάρος της Άρσεναλ

