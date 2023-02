Κουτσούμπας: Ισχυροποιήστε το ΚΚΕ σε όλες τις εκλογικές μάχες που έχουμε μπροστά μας

Κάλεσμα αγωνιστικής συμπόρευσης με το ΚΚΕ και αποφασιστικής ενίσχυσής του στις εκλογές, απηύθυνε, ο ΓΓ της ΚΕ του κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε ομιλία του το απόγευμα του Σαββάτου στο Γαλάτσι. Όπως ανέφερε, τις προτεραιότητες του λαού και της νεολαίας για καλύτερη ζωή, αξιοπρεπή δουλειά, δωρεάν σπουδές, δικαιώματα και ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών, «δεν πρόκειται να τους τα εξασφαλίσει καμία αντιλαϊκή κυβέρνηση που στις προτεραιότητές της θα έχει αποκλειστικά την κερδοφορία των ομίλων. Αυτό, δηλαδή, που ονομάζουν «ανάπτυξη», κρύβοντας ότι αυτή η ανάπτυξη δεν είναι για όλους». «Αυτά θα τα κάνουν πράξη οι ίδιοι με τον αγώνα τους και με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ» τόνισε. «Κάθε μέρα αποκαλύπτεται όλο και περισσότερο ότι το δίλημμα των εκλογών δεν είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, ΝΔ ή ΣΥΡΙΖΑ με πιθανό συμπλήρωμα το ΠΑΣΟΚ» είπε, σημειώνοντας, ότι οι εργαζόμενοι, λαϊκά στρώματα, νεολαία «δεν πρέπει να εγκλωβίζεται σε τέτοια πλαστά διλήμματα σαν αυτά που τα αστικά κόμματα θέτουν». «Το πραγματικό δίλημμα των επόμενων εκλογών είναι αν θα είναι δυνατά τα αστικά κόμματα που κυβέρνησαν και μας έχουν οδηγήσει σε αυτό το χάλι ή αν θα είναι δυνατός ο λαός και το ΚΚΕ για να κάνει τη ζωή δύσκολη στους όποιους κυβερνώντες και ευκολότερη τη ζωή του λαού» τόνισε. «Ξέρουμε ότι οι τράπεζες, το κράτος και τα διάφορα κοράκια, ακονίζουν τα νύχια τους για να πέσουν πάνω στα σπίτια και την περιουσία των λαϊκών οικογενειών, με τη φόρα που τους δίνει και η πρόσφατη απόφαση του ‘Αρειου Πάγου. Τους προειδοποιούμε: Μολών λαβέ! Καμία δεύτερη σκέψη, καμία αναστολή! Όλοι να απευθυνθούν στα σωματεία τους, στους φορείς του εργατικού-λαϊκού κινήματος, στον λαό της γειτονιάς τους, στους κομμουνιστές» τόνισε ο Δ Κουτσούμπας. Υπενθύμισε, μεταξύ άλλων, ότι η κυβέρνηση της ΝΔ, «με την ουσιαστική στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ μέσω της σιωπής» απέρριψαν, την τροπολογία που κατέθεσε ξανά αυτές τις μέρες το ΚΚΕ για άμεση παύση των πλειστηριασμών. Μιλώντας για το δράμα των λαών της Τουρκίας και της Συρίας είπε ότι από την πρώτη στιγμή το ΚΚΕ και η ΚΝΕ «εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στους δύο λαούς και στα Κομμουνιστικά Κόμματα των δύο χωρών και πήραν μέτρα για να είναι αυτή η αλληλεγγύη έμπρακτη» και χαρακτήρισε συγκινητική την δράση των στελεχών, μελών και φίλων του ΚΚ Τουρκίας. «Η αλληλεγγύη του ελληνικού λαού, και η ευγνωμοσύνη που εκφράζουν οι εργαζόμενοι της Τουρκίας, είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Αντίθετα, έχουν απέναντί τους τον ίδιο εχθρό. Τις αστικές τάξεις σε κάθε χώρα, το εχθρικό αστικό κράτος που τους αφήνει απροστάτευτους απέναντι στις φυσικές καταστροφές γιατί υπολογίζει τα πάντα με το κριτήριο του κόστους-οφέλους» πρόσθεσε. Με αφορμή το μέγεθος της τραγωδίας στη γειτονική χώρα, και με δεδομένη τη σεισμικότητα της Ελλάδας, τόνισε την αναγκαιότητα αντισεισμικού ελέγχου των κτιρίων στην Ελλάδα, πρώτα-πρώτα σχολείων και νοσοκομείων και επισήμανε ότι αν οι απαραίτητοι έλεγχοι δεν γίνονται, ακόμα και όταν διατίθενται κονδύλια για ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, οφείλεται στο ότι «οι πράσινες μπίζνες είναι αυτές που κρίνονται πιο συμφέρουσες και κερδοφόρες σε αυτή τη φάση και για αυτόν τον σκοπό «λεφτά υπάρχουν». Αντίθετα, οι αντισεισμικοί έλεγχοι, η αντισεισμική θωράκιση των κτιρίων δεν αποφέρουν τα επιθυμητά κέρδη, είτε κοστίζουν, είτε δεν προσθέτουν στην αγοραία αξία των ακινήτων και έτσι πάνε από αναβολή σε αναβολή». Σχετικά με την «περιβαλλοντική ευαισθησία» των αστικών κομμάτων και των κυβερνήσεων είπε, ότι «αυτή η ευαισθησία τους πιάνει μόνο όταν επωφελείται η κερδοφορία των πράσινων μονοπωλίων ή όταν πρόκειται να επιβάλουν κανένα καινούριο πράσινο χαράτσι στον λαό. Την ξεχνούν, όμως, όταν πρόκειται να παραδώσουν στα επιχειρηματικά συμφέροντα ολόκληρες εκτάσεις που αποτελούν ή θα μπορούσαν να αποτελέσουν πνεύμονες πρασίνου, αναψυχής και άθλησης για τον λαό». Έφερε ως παράδειγμα το Ελληνικό όπου «ξεσπιτώνουν τους αθλητές και σφραγίζουν τις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας «’Αγ. Κοσμάς», για να τα παραδώσουν μαζί με την υπόλοιπη τεράστια έκταση του πρώην αεροδρομίου στη «Lamda Development» του κ. Λάτση για να γίνουν βίλες, καζίνο, συνεδριακά κέντρα, ιδιωτικά κολλέγια, ιδιωτικές μαρίνες και άλλα τέτοια που δεν έχουν καμία σχέση με τη ζωή και τις ανάγκες του λαού και της νεολαίας». Σημείωσε ότι σε αυτό έχουν βάλει το χέρι τους και η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ και υπενθύμισε ότι «απέρριψαν όλοι μαζί άλλη μια τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ αυτές τις μέρες, για να σταματήσει εδώ και τώρα η έξωση των αθλητών από τον ‘Αγιο Κοσμά». Εξέφρασε τη στήριξη του ΚΚΕ στο συντονισμό τον συντονισμό και την κοινή δράση των σωματείων και των μαζικών φορέων του Γαλατσίου «που διεκδικούν από το κράτος να παρθούν άμεσα όλα τα μέτρα για την εξασφάλιση των δασικών-αναδασωτέων εκτάσεων του κτήματος Ομορφοκκλησιάς – Βεΐκου», ενώ διεκδικούν και την απόδοση, πραγματικά στον λαό, του Ολυμπιακού Κλειστού Γυμναστηρίου. Ο Δ. Κουτσούμπας κάλεσε σε ενίσχυση του ΚΚΕ, αναφέροντας, χαρακτηριστικά, «να είναι περισσότερα τα έδρανα από τα οποία δεν θα ακουστεί ποτέ το «ναι σε όλα» στα αντιλαϊκά μέτρα των κυβερνήσεων, από τα οποία θα σηκώνονται κομμουνιστές, αγωνιστές βουλευτές και θα θέτουν από το βήμα τα δικά σας αιτήματα, θα καταθέτουν τροπολογίες, προτάσεις νόμου για την επίλυση των δικών σας προβλημάτων, όπως κάνουν μέχρι σήμερα». Είπε ακόμα ότι οι κομμουνιστές βουλευτές δεν περιορίζουν τη δράση τους στους τοίχους του κοινοβουλίου, αλλά είναι παντού και στηρίζουν τον λαό που διεκδικεί. «Στηρίξτε το ΚΚΕ και για έναν παραπάνω λόγο. Γιατί καταθέτει στον λαό το Πρόγραμμα εξουσίας και διακυβέρνησής του με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες, που φωτίζει ότι υπάρχει διέξοδος για αυτόν, σε σύγκρουση με την εξουσία του κεφαλαίου» τόνισε. Είπε ότι το ΚΚΕ «δεν παίρνει μέρος στα παζάρια που γίνονται πίσω από την πλάτη του λαού για τον σχηματισμό της επόμενης αντιλαϊκής κυβέρνησης», προσθέτοντας, μεταξύ άλλων, ότι «το ΚΚΕ «δεν το έχει κανείς “στο χέρι”» και γι’ αυτό μπορεί να βρίσκεται σταθερά στο στρατόπεδο των «πολλών», να καταθέτει όλες του τις δυνάμεις στους αγώνες του λαού και της νεολαίας μας». Εξέφρασε τη στήριξη του ΚΚΕ στους αγώνες των εκπαιδευτικών και των καλλιτεχνών, σημειώνοντας, ιδιαίτερα, «κι αυτό, την ώρα που ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, με μοιρασμένους ρόλους απ’ ότι φαίνεται, αξιοποιούν το θέμα που έχει προκύψει με το πρόσφατο Προεδρικό Διάταγμα για να ανοίξουν ξανά το ζήτημα της αναθεώρησης του ‘Αρθρου 16 του Συντάγματος, για το οποίο το φοιτητικό, το μαθητικό, το κίνημα των εκπαιδευτικών, συνολικά το εργατικό-λαϊκό κίνημα, έχει αποφανθεί εδώ και χρόνια: κάτω τα χέρια σας από το άρθρο 16!». Εξέφρασε ακόμα τη στήριξη του ΚΚΕ στους συνταξιούχους και τους βιοπαλαιστές αγρότες. «Παλέψτε με το ΚΚΕ! Ισχυροποιήστε το ΚΚΕ σε όλες τις εκλογικές μάχες που έχουμε μπροστά μας! Για να είστε εσείς οι ίδιοι αύριο πιο δυνατοί! Για να δυναμώσει η προοπτική των μεγάλων ανατροπών που έχουμε ανάγκη εμείς και τα παιδιά μας! Για το μεγάλο, το ωραίο, το συγκλονιστικό, τον σοσιαλισμό!» υπογράμμισε, καταλήγοντας στην ομιλία του, ο Δ. Κουτσούμπας. Ειδήσεις σήμερα Φρίκη για 21χρονη στον Κεραμεικό: Το θύμα της επίθεσης περιγράφει τον εφιάλτη που έζησε στο thetimes|-.gr Διπλωματικές πηγές: Ευπρόσδεκτη κάθε κίνηση ομαλοποίησης σχέσεων με την Τουρκία, έτοιμη να ανταποκριθεί η Ελλάδα Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στην Κρήτη – Αισθητός σε πολλές περιοχές του νησιού

