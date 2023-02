Κυριάκος Μητσοτάκης: Η εικόνα του Τσίπρα στα τρακτέρ «έστρωσε χαλί» για τα διλήμματα των εκλογών

Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να έφτασε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Μόναχο και να είχε πλούσιο πρόγραμμα έως το βράδυ, τα μάτια των στελεχών του Μεγάρου Μαξίμου και αυτών της ΝΔ, όμως, ήταν στραμμένα στην περιοδεία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλία. Εκ των υστέρων, όπως αποδείχθηκε, και τα μάτια του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτό, γιατί η εικόνα του κ. Τσίπρα πάνω σε ένα τρακτέρ να κατηγορεί την κυβέρνηση εφ’ όλης της ύλης έδωσε «ψωμί» στον κυβερνητικό μηχανισμό, αλλά και μια μάλλον απρόσμενη «πάσα» στον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ομιλία του σε στελέχη και μέλη της ΝΔ στη Γερμανία και σε κοντινές χώρες. «Όπως ακριβώς 10 χρόνια πριν, δεν άλλαξε απολύτως τίποτα. Έλα ντε όμως που θυμηθήκαμε και το βίντεο του αγρότη πάνω στην καρότσα του οποίου ο κ. Τσίπρας, το ‘13, έβγαζε αυτούς τους λόγους και ο οποίος το 2016-2017 έλεγε: «αυτός μας κορόιδεψε, άλλα είπε κι άλλα έκανε». Ίδιος και απαράλλαχτος, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ ως προς το βαθμό κοροϊδίας του ελληνικού λαού, ως προς το τάξιμο χωρίς αντίκρισμα», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Από την κυβέρνηση σχολιάζουν ότι ο κ. Τσίπρας το έχει εύκολο, όποτε βρίσκεται στην αντιπολίτευση, να ανεβαίνει στα τρακτέρ και να μοιράζει εύκολες υποσχέσεις, τις οποίες αθετεί όταν βρίσκεται στην κυβέρνηση. «Είναι εύκολο, να τάζεις πολλά όταν ξέρεις ότι δεν πρόκειται να κερδίσεις τις εκλογές και δεν πρόκειται να κληθείς να υλοποιήσεις αυτά τα οποία τάζεις», είπε ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του το βράδυ της Παρασκευής (17/2). Ο Αλέξης Τσίπρας στο τρακτέρ κατά την περιοδεία του στη Θεσσαλία την Παρασκευή (17/2) Βεβαίως, η εικόνα του κ. Τσίπρα που μοιάζει σαν επανάληψη της αντιμνημονιακής περιόδου λειτουργεί ως «σκιάχτρο» στην υπηρεσία της Νέας Δημοκρατίας, κατά την εκτίμηση του πρωθυπουργικού επιτελείου, μιας και θυμίζει στους πολίτες την περίοδο των άκοπων υποσχέσεων που έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση, πριν την εκλογική του νίκη το 2015. Και αυτή η εικόνα έκανε ίσως πιο εύκολο το δίλημμα που έθεσε ο κ. Μητσοτάκης από το Μόναχο: «Πρέπει να θυμίζουμε στους πολίτες ότι αν «καήκαμε» μία φορά το 2015 δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να «ξανακαούμε» το 2023. Πληρώσαμε, πάθαμε και μάθαμε. «Δεύτερη φορά στη συμφορά, ποτέ ξανά», τόνισε. Και για να είναι σαφέστερος, έθεσε το ερώτημα: «Είχατε 4 χρόνια Πρωθυπουργό Τσίπρα. Έχετε 4 χρόνια Πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Ποιον θέλετε;». Η ημερομηνία των εκλογών και τα… αεροπλάνα Ημερομηνία εκλογών, πάντως, ο κ. Μητσοτάκης δεν αποκάλυψε ούτε στους ομογενείς, αν και πλέον σχεδόν… επισήμως στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου αναφέρουν στις συνομιλίες τους την 9η Απριλίου ως την ημερομηνία, κατά την οποία θα στηθούν οι κάλπες. Η ομιλία του κ. Μητσοτάκη στο Μόναχο είχε, πάντως, και μια ενδιαφέρουσα προτροπή, εν είδε ομολογίας: κάλεσε τους Έλληνες της διασποράς να πάρουν το αεροπλάνο για μια ακόμη φορά, προκειμένου να πάνε να ψηφίσουν, από τη στιγμή που δεν μπορούν να ψηφίσουν ηλεκτρονικά και η διαδικασία εγγραφών σε πρεσβείες και προξενεία έχει εξελιχθεί, ως τώρα, σε φιάσκο, με ούτε 6.000 επιβεβαιωμένους ψηφοφόρους. Αεροπλάνα, πάντως, θα… υπάρξουν για όσους το θελήσουν να κατέβουν, ακόμα και όχι μόνο αυτά της γραμμής. Στάση Μενέντεζ Κατά τα άλλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε με την επίσκεψη του στη Διάσκεψη Ασφαλείας το τελευταίο του ταξίδι στο εξωτερικό, πριν την προκήρυξη των εκλογών. Το συμπέρασμα που προκύπτει από τη συνάντηση με τους Αμερικανούς Γερουσιαστές, του Μπόμπ Μενέντεζ συμπεριλαμβανομένου, είναι ότι, ανεξαρτήτως των σεισμών, η Τουρκία δεν πρόκειται να τύχει ευμενέστερης μεταχείρισης από το Κογκρέσο, εφόσον δεν πληροί βασικές προϋποθέσεις για τους εξοπλισμούς. Ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν μοιάζει να ενστερνίζεται το υπεραισιόδοξο αφήγημα αναβίωσης της διπλωματίας των σεισμών, παρά το θετικό αποτύπωμα της ελληνικής ανθρωπιστικής βοήθειας στη γείτονα. Και χωρίς να απεμπολεί το μήνυμα διαλόγου προς τη γείτονα, υπενθύμισε τις «κόκκινες γραμμές» της Ελλάδας, εν γνώσει του ότι ο τουρκικός αναθεωρητισμός δεν αλλάζει εν μια νυκτί. «Ξέρουμε τι μπορούμε να συζητήσουμε, ποιες είναι οι διαφορές μας. Υπάρχουν θέματα τα οποία δεν πρόκειται να βάλουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Όλοι γνωρίζουν ποια είναι τα όριά μας και όλοι γνωρίζουν ότι αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κάνει βήμα πίσω στην υπεράσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων», υπογράμμισε με νόημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ειδήσεις σήμερα: Καναδάς: Η τρανς δασκάλα με προσθετικό στήθος ντύνεται άντρας εκτός σχολείου – Δείτε φωτογραφίες Καιρός: «Ανοιξιάτικο» Σαββατοκύριακο με 18άρια Premier League: Εκτός διαιτησίας ο Λι Μέισον που κατακύρωσε -ως VAR- το οφσάιντ γκολ σε βάρος της Άρσεναλ Αποστολή στο Μόναχο: Γιώργος Ευγενίδης 18.02.2023, 08:11

