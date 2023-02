Κύπρος: Υπό έρευνα για διαφθορά ο Νίκος Αναστασιάδης, ο γαμπρός του και υπουργοί Η έρευνα αφορά υποθέσεις που σχετίζονται με τα «χρυσά διαβατήρια» – Αν διαπιστωθούν ποινικά αδικήματα, η υπόθεση θα πάει στον Γενικό Εισαγγελέα Γιώργο Σαββίδη, ο οποίος υπήρξε υπουργός Δικαιοσύνης στη κυβέρνηση Αναστασιάδη Μανώλης Καλατζής 18.02.2023, 08:32 Υπό έρευνα από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς τίθεται λίγο πριν αποχωρήσει από το Προεδρικό Μέγαρο, ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης, σε σχέση με υποθέσεις που αφορούν «χρυσά διαβατήρια», με εμπλοκή του δικηγορικού γραφείου «Νίκος Αναστασιάδης & Συνεργάτες». Το δικηγορικό γραφείο μετά την ανάδειξη του κ. Αναστασιάδη στο προεδρικό αξίωμα, ανήκει κατά 50% στις δύο κόρες του και κατά 50% σε συνεταίρους του. Παράλληλα με την έρευνα για τον ίδιο τον Πρόεδρο της Κύπρου, ελέγχονται από την Αρχή κατά της Διαφθοράς νυν και πρώην υπουργοί του, που σχετίζονται με δικηγορικά γραφεία που κατέθεσαν αιτήσεις για «χρυσά διαβατήρια». Πρόκειται για δικηγορικό γραφείο που σχετίζεται με τον νυν Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα και πρώην υπουργό Άμυνας Σάββα Αγγελίδη, δικηγορικό γραφείο που ελέγχεται από τον πατέρα του τέως υπουργού Μεταφορών Μάριου Δημητριάδη, νομικό οίκο στον οποίο συμμετείχε η τέως υπουργός Δικαιοσύνης Έμιλυ Γιολίτη και δικηγορικό γραφείο που συνδέεται με τον νυν υπουργό Εργασίας και τέως κυβερνητικό Εκπρόσωπο Κυριάκο Κούσιο. Συνολικά τα δικηγορικά γραφεία που σχετίζονται με τον Κύπριο Πρόεδρο και υπουργούς της κυβέρνησης του κατέθεσαν στο υπουργικό συμβούλιο 416 αιτήσεις για «χρυσά διαβατήρια»… και εγκρίθηκαν. Την καταγγελία στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς είχε κάνει ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρήστος Χριστοφίδης, ο οποίος κλήθηκε χθες και ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και μέλη της Αρχής, για την απόφαση να ξεκινήσει έρευνα. Παρόμοια καταγγελία είχε κάνει και ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Ποιος θα ασκήσει δίωξη; Το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας προβλέπει ότι την αποκλειστική ευθύνη για την άσκηση ή αναστολή ή διακοπή ποινικών διώξεων, έχει ο Γενικός Εισαγγελέας. Μάλιστα η εξουσία του είναι δικαστικώς ανέλεγκτη. Αν διαπιστωθεί από την Αρχή κατά της Διαφθοράς πως προκύπτουν ποινικά αδικήματα, η υπόθεση θα πάει στον Γενικό Εισαγγελέα Γιώργο Σαββίδη, ο οποίος υπήρξε επίσης υπουργός Δικαιοσύνης στη κυβέρνηση Αναστασιάδη και μετείχε στις συνεδρίες στις οποίες εγκρίθηκαν «χρυσά διαβατήρια». Επίσης ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Σάββας Αγγελίδης, που έχει την ευθύνη των ποινικών υποθέσεων, είναι μεταξύ των ελεγχόμενων καθώς σχετιζόταν με δικηγορικό γραφείο που υπέβαλλε αιτήσεις για «χρυσά διαβατήρια» και την ίδια στιγμή ως υπουργός Άμυνας συμμετείχε και στο υπουργικό συμβούλιο που τα ενέκρινε! Ο γαμπρός και ο πύργος Η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς θα ερευνήσει επίσης ακόμα μία υπόθεση που αφορά στον γαμπρό του Προέδρου Αναστασιάδη (σύζυγος της κόρης του). Πρόκειται για «χρυσό διαβατήριο» που εξασφάλισε ο Ρώσος ολιγάρχης και πρώην γερουσιαστής Victor Pichugov, ο οποίος ήταν βασικό μέτοχος στη τράπεζα Promsvyazbank. Η τράπεζα χρεοκόπησε και στη συνέχεια κρατικοποιήθηκε. Όταν ο Pichugov έλεγχε τη τράπεζα (με τις ευλογίες του Βλαντιμίρ Πούτιν) δημιούργησε υποκατάστημα στη Λεμεσό της Κύπρου, το οποίο στεγάζεται σε πολυτελή πύργο τον οποίο έκτισε η εταιρεία Imperio του γαμπρού του Προέδρου Αναστασιάδη, Γιάννη Μισιρλή. Χρηματοδότες του ΔΗΣΥ Η Ανεξάρτητη Αρχή θα εξετάσει επίσης τις εισφορές που έγιναν στα ταμεία του Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗΣΥ) από άτομα που απέκτησαν «χρυσό διαβατήριο» από το υπουργικού συμβούλιο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Νίκος Αναστασιάδης ήταν για πολλά χρόνια Πρόεδρος του ΔΗΣΥ και παραμένει επίτιμος Πρόεδρος του κόμματος. Επίσης στο υπουργικό του συμβούλιο η συντριπτική πλειοψηφία των υπουργών προέρχονται από τον ΔΗΣΥ. Ειδήσεις σήμερα: Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση για τους καλλιτέχνες στο Δημόσιο – Οι ειδικότητες και οι αμοιβές Καναδάς: Η τρανς δασκάλα με προσθετικό στήθος ντύνεται άντρας εκτός σχολείου – Δείτε φωτογραφίες Καιρός: «Ανοιξιάτικο» Σαββατοκύριακο με 18άρια Μανώλης Καλατζής 18.02.2023, 08:32 BEST OF NETWORK 17.02.2023, 18:48 17.02.2023, 16:17 16.02.2023, 16:26 17.02.2023, 22:15 17.02.2023, 22:17 17.02.2023, 10:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )