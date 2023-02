Μεβλούτ Τσαβούσογλου: Έξι μέτρα για επανέναρξη διαλόγου με την Ελλάδα προτείνει η Τουρκία

Διευκρινίσεις για το τι συζητήθηκε στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Τουρκίας, Γερμανίας που πραγματοποιήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου στο Βερολίνο και την οποία είχε αποκαλύψει το Πρώτο ΘΕΜΑ έδωσε το Σάββατο (18/2) ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Όπως είπε μιλώντας σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης μετά την επίσκεψή του σε σεισμόπληκτες περιοχές «υπάρχουν τομείς στους οποίους πρέπει να γίνει πρόοδος βήμα-βήμα. Πρέπει να υπάρχει θετική ατζέντα και αυτή ήταν μια από τις προτάσεις του Νίκου Δένδια όταν βρέθηκε στην Άγκυρα μετά τις εντάσεις που είχαμε στην ανατολική Μεσόγειο» (σ.σ. αναφέρεται στην επίσκεψη Δένδια τον Απρίλιο του 2021). Ειδικά για την συνάντηση της Άννας-Μαρίας Μπούρα, της διευθύντριας του Διπλωματικού Γραφείου του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Ιμπραχίμ Καλίν, τον εκπρόσωπο και στενό συνεργάτη του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παρουσία του Γενς Πλέτνερ, διπλωματικού συμβούλου του Γερμανού καγκελαρίου Όλαφ Σολτς, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου είπε ότι η τουρκική πλευρά έκανε έξι προτάσεις κάνοντας αναφορά σε ορισμένες εξ αυτών. «Για παράδειγμα να συνεχίσουμε τις συνομιλίες μας, τις διερευνητικές συνομιλίες, τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) ανάμεσα στον στρατό στο επίπεδο του ΝΑΤΟ και σε διμερες επίπεδο» είπε χαρακτηριστικά ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου καταλήγοντας ότι «κάναμε τις προτάσεις και περιμένουμε απάντηση από την ελληνική πλευρά». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cqlnq76cte8h) Σημειώνεται ότι τότε, όπως έγραφε το ΘΕΜΑ, «τόσο η Αθήνα όσο και η Αγκυρα δεν ανακοίνωσαν τη συνάντηση της κυρίας Μπούρα με τον κ. Καλίν, διότι καμία πλευρά δεν ήθελε να δημιουργήσει προσδοκίες για το περιεχόμενο των συνομιλιών, ούτε να καλλιεργήσει στην εσωτερική κοινή γνώμη της μιας ή της άλλης χώρας την αίσθηση ότι έπειτα από οκτώ μήνες διαρκούς κλιμάκωσης της έντασης και καλλιέργειας πολεμικού κλίματος από την πλευρά του προέδρου της Τουρκίας οι δύο χώρες αποφάσισαν να βαδίσουν στο μονοπάτι της συνεννόησης». Πρέπει να αποκλιμακώσουμε Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας αναφέρθηκε και στην επίσκεψη του Νίκου Δένδια στις περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό στην Τουρκία επαναλαμβάνοντας ότι Ελλάδα και Τουρκία δεν θα πρέπει να περιμένουν να υπάρξει άλλη καταστροφή για να δουλέψουν μαζί. «Στο παρελθόν στηρίζαμε ο ένας τον άλλο ως γείτονες. Ναι, είχαμε διαφωνίες και ορισμένες φορές και κλιμακώσεις. Όπως, όμως, συζητήσαμε με τον Νίκο Δένδια καθ’ οδόν προς το Χατάι θα πρέπει να αποκλιμακώσουμε και να μην περιμένουμε να προκύψει άλλη καταστροφή για να δουλέψουμε μαζί» είπε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου και κατέληξε για το θέμα αυτό: «Όχι μόνο να ομαλοποιήσουμε τις σχέσεις μας αλλά και να επιλύσουμε ορισμένες διαφορές μας» Ειδήσεις σήμερα: «Παρών» από βασίλισσα Σοφία και Άδωνι στο μνημόσυνο για τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο Ανάλυση -: Ο Πούτιν θα ευχόταν να είχε διαβάσει Ηρόδοτο πριν εισβάλει στην Ουκρανία Σεισμός Τουρκία: Έτρωγαν έντομα και χώμα οι 3 που βγήκαν ζωντανοί από τα ερείπια μετά από 296 ώρες

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )