Νέα Δημοκρατία: Ο Παπανδρέου επιβεβαιώνει τις υπόγειες συζητήσεις για συγκρότηση «κυβέρνησης των ηττημένων»

Η Νέα Δημοκρατία τοποθετήθηκε στην απάντηση που έδωσε ο Γιώργος Παπανδρέου στις φήμες περί «μυστικής» συνάντησης με τον Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας πως, με την ανάρτησή του ο πρώην πρωθυπουργός «ουσιαστικά επιβεβαιώνει τις υπόγειες συζητήσεις για τη συγκρότηση ‘κυβέρνησης των ηττημένων’». Συγκεκριμένα, η Πειραιώς αναφέρει: «Ο κ. Παπανδρέου με την ανάρτησή του, ουσιαστικά επιβεβαιώνει τις υπόγειες συζητήσεις για τη συγκρότηση «κυβέρνησης των ηττημένων». Σε αντίθεση με τα σενάρια που εξυφαίνονται σε μυστικούς δείπνους – ξεχνώντας τα «Πινοσέτ» και «Ολανδρέου» – ο ελληνικός λαός θυμάται πολύ καλά τι συνέβη όταν το τιμόνι της χώρας κρατούσαν ο κ. Τσίπρας και ο κ. Παπανδρέου. Πρόκειται, μακράν, για τις δύο χειρότερες περιόδους της μεταπολίτευσης. Η επιστροφή τους μπορεί για εκείνους να είναι όνειρο, αλλά για τους πολίτες είναι, σίγουρα, εφιάλτης που δεν θα ήθελαν να ξαναζήσουν».Η τοποθέτηση του Γιώργου Παπανδρέου Νωρίτερα, ο Γιώργος Παπανδρέου τοποθετήθηκε για τις φήμες περί «κρυφής» συνάντησης με τον Αλέξη Τσίπρα. Συμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του πρώην πρωθυπουργού, τονίζεται πως «Όσοι συνωμοτούν κρύβονται και φαντάζονται μόνο συνωμοσίες και συνωμότες». Και καταλήγει: «Όσοι είναι συνεπείς σε αυτά που δημόσια εκφράζουν δεν χρειάζεται να συνωμοτούν». Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα.Όσοι συνωμοτούν κρύβονται και φαντάζονται μόνο συνωμοσίες και συνωμότες.Όσοι είναι συνεπείς σε αυτά που δημόσια εκφράζουν δεν χρειάζεται να συνωμοτούν.— George A. Papandreou (@GPapandreou) February 18, 2023 Σημειώνεται πως η συνάντηση δεν διαψεύδεται, ωστόσο όπως επισημαίνουν πηγές οι δυο πρώην πρωθυπουργοί συναντήθηκαν πριν πολλούς μήνες, τυχαία, στο πλαίσιο μιας κοινωνικής εκδήλωσης που ήταν και οι δύο καλεσμένοι και δεν συζητήθηκε κανενα πολιτικό μέλλον ή κάποια μετεκλογική συνεργασία των δυο κομμάτων. Ειδήσεις σήμερα: 42χρονος Ρομά κατηγορείται ότι βίαζε την ανιψιά του και την απειλούσε για να παντρευτεί τον ξάδερφό της! Κρατούσαν 15 γυναίκες φυλακισμένες σε ξενοδοχείο για να τις εκδίδουν – Τις έφερναν από τη Λατινική Αμερική Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση για τους καλλιτέχνες στο Δημόσιο – Οι ειδικότητες και οι αμοιβές

