Νίκος Ανδρουλάκης: Με το βλέμμα στην πρώτη Κυριακή των εκλογών – Γιατί επιμένει σε κυβέρνηση συνεργασίας Η πρώτη Κυριακή της απλής αναλογικής είναι «μια εξαιρετική ευκαιρία για τον ελληνικό λαό να έχει κυβέρνηση ευρύτατης συνεργασίας» Φώφη Γιωτάκη 18.02.2023, 09:53 Με το βλέμμα στραμμένο στην πρώτη Κυριακή των εκλογών κινείται ο Νίκος Ανδρουλάκης, σπεύδοντας να ξεκαθαρίσει ότι θα αξιοποιήσει την τρίτη διερευνητική εκλογή για την συγκρότηση κυβέρνησης ευρύτατης συνεργασίας με προγραμματικούς όρους. «Το βράδυ των εκλογών αν έχουμε ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό – το έχω πει πολλές φορές και είναι σταθερή η άποψη μου – θα πάρουμε την εντολή και θα καλέσουμε σε προγραμματικό διάλογο, βάσει των προτεραιοτήτων που θέτουμε για να αλλάξουμε την ελληνική κοινωνία, όσα κόμματα δέχονται αυτές τις προτεραιότητες», είπε χθες το βράδυ ο κ. Ανδρουλάκης μιλώντας στο Action24 για το μετεκλογικό τοπίο. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε την πρώτη Κυριακή της απλής αναλογικής «μια εξαιρετική ευκαιρία για τον ελληνικό λαό να έχει κυβέρνηση ευρύτατης συνεργασίας, η οποία θα είναι το μεγάλο εμπόδιο στον καθεστωτισμό και την αλαζονεία, που εκπορεύεται από τις ηγεσίες της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ». Μάλιστα περιέγραψε περαιτέρω το πλαίσιο που θέτει για τη συγκρότηση κυβέρνησης συνεργασίας τονίζοντας ότι «οι γενναίες προοδευτικές αλλαγές προς όφελος της χώρας και των πολιτών πιστεύω ότι δεν γίνονται με τους κ.κ. Μητσοτάκη και Τσίπρα σε «πρωταγωνιστικούς» ρόλους». Σύμφωνα δε, με τον ίδιο, το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί ανοδική πορεία, «χωρίς να ευτελίζει με τη στάση του την πολιτική ζωή του τόπου». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cql6zk9dwsft) «Είδαμε τον κ. Καρατζαφέρη να βγαίνει τώρα “μπροστινός” του κ. Μητσοτάκη. Δεν του έφταναν ο Πλεύρης, ο Βορίδης και ο Γεωργιάδης. Έδωσε τρία κορυφαία υπουργεία στο ΛΑ.Ο.Σ. ενώ το παίζει φιλελεύθερος -και τώρα βγάζει στο προσκήνιο και τον κ. Καρατζαφέρη», σχολίασε σχετικά με την επανεμφάνιση του αρχηγού του ΛΑ.Ο.Σ. και τη πρόσφατη δήλωσή του ότι ο κ. Ανδρουλάκης ή θα γίνει αντιπρόεδρος της ΝΔ ή θα πάει σπίτι του. Για τις «μεταγραφές» στελεχών του ΠΑΣΟΚ προς άλλα κόμματα ή πιθανές αποχωρήσεις μετεκλογικά εφόσον δεν συμφωνούν με τις επιλογές υποστήριξε ότι:«Λένε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μετά από τη …μίμηση των υποκλοπών , θα μιμηθούν και τα σενάρια αποστασίας. Δεν πιστεύω σε σενάρια αποστασίας». Σε αυτό το σημείο επιχείρησε να θυμίσει τη συμπόρευση με το ΠΑΣΟΚ στελεχών που προέρχονται από άλλα κόμματα, όπως από τον ΣΥΡΙΖΑ του Γ. Πανούση και Κ. Χρυσόγονου, της ανεξάρτητης βουλευτή Κ. Αδάμου που είχε εκλεγεί με το ΜΕΡΑ25 αλλά και του πρώην Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας που είχε εκλεγεί με το συνδυασμό Τζιτζικώστα στην Πέλλα. «Όσοι ήθελαν να έρθουν στο ΠΑΣΟΚ, τους κάλεσα στο συνέδριό μας με πολιτικούς όρους και όχι με όρους συναλλαγής και υπονόμευσης της προσπάθειας που κάνουν άλλα κόμματα», εξήγησε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι έχει μετατρέψει το Μέγαρο Μαξίμου σε ατελιέ φωτογραφήσεων με αφορμή τις μεταγραφές. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cql6sejnel61) Οι υποκλοπές Αναφερόμενος στο ζήτημα των υποκλοπών έστρεψε τα βέλη του όχι μόνο στην κυβέρνηση αλλά και στον ΣΥΡΙΖΑ για τα περί «εκβιαζόμενου αρχηγού»: «Δεν θυμάμαι – όσα χρόνια παρακολουθώ τα πράγματα στη χώρα – για αρχηγό δημοκρατικού κόμματος, οι πολιτικοί του αντίπαλοι να αφήνουν τέτοια δηλητηριώδη υπονοούμενα. Θέλω να σας πω ότι όλα αυτά προσμετρώνται στις αποφάσεις μου», δήλωσε μιλώντας στο Action24 και συμπλήρωσε ότι: «Δεν επιτρέπω σε κανέναν να παίζει ούτε με την αξιοπρέπεια μου ούτε και με την ιστορία του ΠΑΣΟΚ. Ο αγώνας που κάνω, δεν είναι προσωπικός. Είναι αγώνας Δημοκρατίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Διότι ένα πολιτικό σύστημα, όταν έχει το θράσος να θέλει να απαξιώσει ηθικά και πολιτικά κατ’ αυτόν τον τρόπο τους πολιτικούς του αντιπάλους, πάει να πει ότι είναι ικανό για όλα. Τη χώρα την εξέθεσαν αυτοί που οργάνωσαν το παρακράτος και το σχέδιο συγκάλυψης. Αυτοί εκθέτουν διεθνώς τη χώρα κι έχουν ονοματεπώνυμο: Μητσοτάκης, ανιψιός και όλη η παρέα του Μαξίμου». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cql687vt447l) Κληθείς να σχολιάσει τη μομφή του πρωθυπουργού προς τον Αλέξη Τσίπρα περί αμφισβήτησης του αποτελέσματος των εκλογών, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε: «Άφησε ένα υπονοούμενο ο ΣΥΡΙΖΑ, το παίρνει η Νέα Δημοκρατία. Είναι λάθος να ανοίγουν τέτοια θέματα, τα οποία είδαμε σε άλλες δημοκρατίες, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που οδήγησαν. Είναι αδιανόητη αυτή η συζήτηση. Είμαστε μια ώριμη Δημοκρατία, που σε καμία περίπτωση οι θεσμοί δεν θα επιτρέψουν καμία σκιά εκείνο το βράδυ. Όμως πέραν αυτού, υπάρχουν σοβαρά θέματα που άπτονται του κράτους δικαίου. Δεν μπορεί να έχω εκκινήσει μια νομική διαδικασία εδώ και έξι μήνες και να μην ξέρουμε που βρίσκεται. Ο Πρωθυπουργός, δε, να φέρνει συνεχώς νόμους συγκάλυψης. Σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, η κυρία Βλάχου, ο κ. Δημητριάδης και ο κ. Κοντολέων, θα είχαν ήδη απολογηθεί για τις ευθύνες τους». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cql6vx8rqy89) Η πρόταση για τους πλειστηριασμούς Στην ίδια συνέντευξη ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε την ανάγκη προστασίας της κύριας κατοικίας των αδύναμων δανειοληπτών και επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ για την πολιτική που ακολούθησαν επ’ αυτού. «Ο κ. Τσίπρας, ο κ. Τσακαλώτος και όλη η παρέα του ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν: “Σεισάχθεια, μην πληρώνετε”. Και αντί για σεισάχθεια, το 2015 παραδίδουν καθολικά στα funds τα κόκκινα δάνεια των Ελλήνων και το 2019 ψαλιδίζουν την κάλυψη του “νόμου Κατσέλη”, του νόμου του ΠΑΣΟΚ του 2010. Η Νέα Δημοκρατία υποστήριζε πως θα λύσει το πρόβλημα. Το 2020 καταργεί πλήρως την κάλυψη της πρώτης κατοικίας. Και όχι μόνο αυτό. Τι άλλο είδαμε; Να έχουν σύμβουλο για τα κόκκινα δάνεια τον γιο του Πάτση.Δεν έχουν κανένα ηθικό δικαίωμα να κουνούν το δάκτυλο στην κοινωνία, γιατί πλήρωσε τον λαϊκισμό των δύο αυτών κομμάτων». Για την πρόταση ειδικότερα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για πάγωμα των πλειστηριασμών με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ως τις εθνικές εκλογές, σημείωσε πως: «Δεν θα έχουμε σε ομηρία τον ελληνικό λαό, γιατί κάποιοι θέλουν να του υφαρπάξουν την ψήφο όπως έκαναν το ’15 με τα περί «σεισάχθειας» ή το ’19 ο κ. Μητσοτάκης. Επειδή δεν θέλω κανέναν Έλληνα που αυτή τη στιγμή είναι με το πιστόλι στον κρόταφο και τον εκβιάζουν τα funds, να είναι όμηρος μέχρι τις εθνικές εκλογές. Τώρα νομοθετική πρωτοβουλία με τη φιλοσοφία που καταθέσαμε στη Βουλή για να προστατεύσουμε τους πραγματικά ευάλωτους Έλληνες». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cql5ve8lflox) Όσον αφορά στην προγραμματική πολιτική του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επέμεινε ότι δεν είναι η πολιτική εφήμερων επιδομάτων, αλλά των μόνιμων παρεμβάσεων όπως για παράδειγμα το νέο ΕΚΑΣ σε 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους ή η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά για την προστασία της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Σε ερώτηση για το κατά πόσο ο φονικός σεισμός στην Τουρκία θα επηρεάσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις επικείμενες εκλογές στη γειτονική χώρα, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «συμφέρον της Ελλάδα είναι να προκύψει μια κυβέρνηση, η οποία θα ανοίξει έναν ειλικρινή διάλογο με την Ευρώπη», ενώ κατέληξε τέλος, πως «αν η τουρκική ηγεσία συνεχίσει στον δρόμο που είχε χαράξει η κυβέρνηση Ερντογάν, δηλαδή να εγείρει θέματα για γκρίζες ζώνες και αποστρατικοποίηση των νησιών, θα πάμε πάλι στα ίδια».

