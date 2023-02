Νίνα Κασιμάτη (ΣΥΡΙΖΑ): Τα σκυλιά της ΕΜΑΚ τρόμαξαν όταν τα χαιρέτησε ο πρωθυπουργός Πρωτοφανής ακρότητα από την ΣΥΡΙΖΑία βουλευτή – Κάλυψε τον Κώστα Αρβανίτη, ενστερνίστηκε τις θέσεις του και έκανε λόγο για «αποκομμένες εκφράσεις» Ένα νέο «πεδίο» αντιπολίτευσης φαίνεται ότι ανακάλυψε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίνα Κασιμάτη, η οποία δεν δίστασε στην κριτική προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εμπλέξει ακόμα και τα σκυλιά της ΕΜΑΚ γα τα οποία, όπως είπε, τρόμαξαν όταν τα χαιρέτησε ο πρωθυπουργός. Συγκεκριμένα στη συζήτηση στην οποία συμμετείχε το πρωί του Σαββάτου σε τηλεοπτική εκπομπή του ΣΚΑΪ και όταν η συζήτηση ήρθε στην παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλία, όπου ανέβηκε σε τρακτέρ, η κυρία Κασιμάτη είπε «έχουμε και τα τρομαγμένα σκυλιά της ΕΜΑΚ όταν τα χαιρέτησε ο πρωθυπουργός». Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δεν έμεινε, μάλιστα, μόνο σε αυτό το σχόλιο αλλά στη συνέχεια υπερασπίστηκε τις ακραίες διατυπώσεις του ευρωβουλευτή του κόμματος, Κώστα Αρβανίτη, για τις οποίες στελέχη της κυβέρνησης ζήτησαν την παραίτησή του. Όπως είπε η κυρία Κασιμάτη «έχουμε ακούσει τον κύριο Μητσοτάκη το πώς αντιλαμβάνεται τις ανισότητες, ότι φυσικές, και όλα αυτά ανάγονται σε θεωρείες. Δεν θεωρώ ότι ο κ. Αρβανίτης με τον τρόπο που εκφράστηκε ήθελε να πει κάτι περισσότερο από αυτό που σας λεώ τώρα εγώ». Όταν, δε, ρωτήθηκε αν χρήζουν αποδοκιμασίας οι συγκεκριμένες δηλώσεις του Κώστα Αρβανίτη, η Νίνα Κασιμάτη απέφυγε να απαντήσει ευθέως και αρκέστηκε σε ακροβασίες περί αποκομμένου λόγου. «Δεν θεωρώ ότι είναι πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης να αποκόπτεις σημεία ενός λόγου και μιας λογικής. Είναι τέτοια η χυδαιότητα με την οποία έχουν εκφραστεί στελέχη της ΝΔ ορισμένα προερχόμενα και από τον ΛΑΟΣ κατά στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που γνωρίζοντας και τον βίο του Κώστα Αρβανίτη δεν θα εμπαινα σε αυτη τη συζήτηση γιατί θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι άλλο το πεδίο της συζήτησης και όχι αποκομμένες εκφράσεις». Ειδήσεις σήμερα: Καναδάς: Η τρανς δασκάλα με προσθετικό στήθος ντύνεται άντρας εκτός σχολείου – Δείτε φωτογραφίες Άγριο bullying από μαθητή γυμνασίου στον Αλμυρό: Έδειρε, έγδυσε και άφησε γυμνό στον δρόμο συμμαθητή του Ο Τσίπρας στο τρακτέρ «έστρωσε χαλί» για τα διλήμματα Μητσοτάκη BEST OF NETWORK 18.02.2023, 12:30 18.02.2023, 09:25 10.02.2023, 16:16 18.02.2023, 09:41 18.02.2023, 09:43 18.02.2023, 12:00

