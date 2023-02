Οικονόμου: Μόνη έγνοια του Τσίπρα να συνεχίσει να προεδρεύει τον ΣΥΡΙΖΑ Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζει τη τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα κατά τη διάρκεια της Πολιτικής Γραμματείας Μόνη έγνοια του κ. Τσίπρα είναι οι εκλογές, γιατί από αυτές θα κριθεί το αν θα συνεχίσει να προεδρεύει του ΣΥΡΙΖΑ, απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, σε όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρα στην εισήγηση του κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος. Στη δήλωση του ο Γιάννης Οικονόμου, ασκεί σκληρή κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι «κάθε σκέψη αναβίωσης αποτυχημένων κυβερνητικών συνεργασιών του παρελθόντος, με πρόσωπα όπως ο κ. Τσίπρας και ο κ. Βαρουφάκης, απορρίπτεται κατηγορηματικά από τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας, ο οποίος είναι πολιτικά εμπειρότατος και πλήρως συνειδητοποιημένος ιστορικά». Ολόκληρη η δήλωση του Γιάννη Οικονόμου: Μόνη έγνοια του κ. Τσίπρα είναι οι εκλογές, γιατί από αυτές θα κριθεί το αν θα συνεχίσει να προεδρεύει του ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι που ήδη συμβαίνει για περισσότερα από 15 χρόνια. Αντίθετα, μοναδική δική μας έγνοια είναι η Πατρίδα και οι πολίτες της. Η σταθερότητα, η ασφάλεια, η συνέχεια και η προκοπή συναρτώνται με την προοπτική μιας αυτοδύναμης και ισχυρής κυβέρνησης, ικανής να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις μεγάλες προκλήσεις. Κάθε σκέψη αναβίωσης αποτυχημένων κυβερνητικών συνεργασιών του παρελθόντος, με πρόσωπα όπως ο κ. Τσίπρας και ο κ. Βαρουφάκης, απορρίπτεται κατηγορηματικά από τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας, ο οποίος είναι πολιτικά εμπειρότατος και πλήρως συνειδητοποιημένος ιστορικά. Ειδήσεις σήμερα: Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση για τους καλλιτέχνες στο Δημόσιο – Οι ειδικότητες και οι αμοιβές Καναδάς: Η τρανς δασκάλα με προσθετικό στήθος ντύνεται άντρας εκτός σχολείου – Δείτε φωτογραφίες Καιρός: «Ανοιξιάτικο» Σαββατοκύριακο με 18άρια BEST OF NETWORK 18.02.2023, 17:53 18.02.2023, 13:34 10.02.2023, 16:16 18.02.2023, 09:41 18.02.2023, 09:43 18.02.2023, 16:15

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )