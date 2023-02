Παπανδρέου: Θράσος και αλαζονεία να ασκεί κριτική η Νέα Δημοκρατία στην Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που έσωσε τη χώρα

Σε νέα δήλωση προχώρησε ο Γιώργος Παπανδρέου, απαντώντας στη Νέα Δημοκρατία για την κριτική που άσκησε νωρίτερα, στον απόηχο της φημολογίας ότι ο πρώην πρωθυπουργός είχε «κρυφή» συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα. Στη δήλωση του, ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εξαπολύει μια διμέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας ότι οι μέν προκάλεσαν τις πλατείες του μίσους και του διχασμού και οι δε με τα Ζάππεια και το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και τώρα στρέφονται ο ένας κατά του άλλου. Ολόκληρη η ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου: Χρειάζεται απύθμενο θράσος και αλαζονεία να ασκεί κριτική στην Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που έσωσε τη χώρα, η ηγεσία ενός κόμματος, Που οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία, στα πρόθυρα μιας εθνικής καταστροφής, με τεράστιες σπατάλες, πληγώνοντας παράλληλα την αξιοπιστία της Ελλάδας με διαδοχικά σκάνδαλα και λογιστικές απάτες, Που προκάλεσε τις πλατείες του μίσους και του διχασμού και συναγελάστηκε σε αυτές, με όσους υποστήριζαν τις ίδιες εύκολες αλλά φρούδες υποσχέσεις, με τα Ζάππεια οι μεν, με τα προγράμματα της Θεσσαλονίκης οι δε, και τώρα στρέφονται ο ένας εναντίον του άλλου, Που επιδεικνύει τόση εμπιστοσύνη στον Ελληνικό λαό, ώστε να τον παρακολουθεί ηλεκτρονικά, Που ταΐζει με κρατικές διαφημίσεις τα κατά τα άλλα αυτόνομα ΜΜΕ, Που μιλά για ανάπτυξη και δικαιοσύνη, αλλά με τις δικές της αποφάσεις απέκλεισε τους πολίτες από την παραγωγή ενέργειας, ώστε να συγκεντρώνουν και να λυμαίνονται τον πλούτο του Ελληνικού λαού λίγες εταιρίες, που εισπράττουν δισεκατομμύρια Ευρώ κάθε χρόνο, λόγω αισχροκέρδειας, Που και σήμερα εξακολουθεί να λειτουργεί με τις πελατειακές απευθείας αναθέσεις, κρυπτόμενη πίσω από την πόλωση – που καλλιεργούν μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ, αντί να μεριμνά για τα πραγματικά προβλήματα των Ελλήνων. Η ιστορία, δεν ξαναγράφεται από υπηρέτες συμφερόντων και κατεστημένων και από πολιτικούς και κόμματα που προσβάλλουν τη δημοκρατία και τη νοημοσύνη κάθε δημοκράτη πολίτη.Νωρίτερα, η Νέα Δημοκρατία σε ανακοίνωση που εκδόθηκε, χαρακτήρισε τις κυβερνήσεις του Γιώργου Παπανδρέου αλλά και του Αλέξη Τσίπρα, ως τις δύο χειρότερες περιόδους της μεταπολίτευσης. Ολόκληρη η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας: Ο κ.Παπανδρέου με την ανάρτησή του, ουσιαστικά επιβεβαιώνει τις υπόγειες συζητήσεις για τη συγκρότηση «κυβέρνησης των ηττημένων». Σε αντίθεση με τα σενάρια που εξυφαίνονται σε μυστικούς δείπνους- ξεχνώντας τα «Πινοσέτ» και «Ολανδρέου»- ο ελληνικός λαός θυμάται πολύ καλά τι συνέβη όταν το τιμόνι της χώρας κρατούσαν ο κ.Τσίπρας και ο κ.Παπανδρέου. Πρόκειται, μακράν, για τις δύο χειρότερες περιόδους της μεταπολίτευσης. Η επιστροφή τους μπορεί για εκείνους να είναι όνειρο, αλλά για τους πολίτες είναι, σίγουρα, εφιάλτης που δεν θα ήθελαν να ξαναζήσουν. Ειδήσεις σήμερα:42χρονος Ρομά κατηγορείται ότι βίαζε την ανιψιά του και την απειλούσε για να παντρευτεί τον ξάδερφό της! Κρατούσαν 15 γυναίκες φυλακισμένες σε ξενοδοχείο για να τις εκδίδουν – Τις έφερναν από τη Λατινική Αμερική Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση για τους καλλιτέχνες στο Δημόσιο – Οι ειδικότητες και οι αμοιβές

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )