ΣΥΡΙΖΑ: Με τεχνοκράτες, γυναίκες και αμφίπλευρη διεύρυνση τα ψηφοδέλτια της αξιωματικής αντιπολίτευσης Εντός της ημέρας θα δημοσιευθεί το 76% των ψηφοδελτίων Γεωργία Σαδανά 18.02.2023, 17:01 Το «πράσινο φως» άναψε η σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αναφορικά με τις υποψηφιότητες των εθνικών εκλογών, καθώς ανακοινώθηκε ο βασικός κορμός των ψηφοδελτίων της Κουμουνδούρου για την επικείμενη εκλογική αναμέτρηση. Η συνεδρίαση ξεκίνησε με εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα. Στα πρώτα ονόματα υποψηφίων της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις εθνικές εκλογές, τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα, ξεχωρίζουν αρκετοί τεχνοκράτες και μέλη του think tank του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα, αλλά και πρόσωπα με έντονη κοινωνική προσφορά. Στις εκλογικές λίστες του κόμματος υπάρχει ακόμη η έντονη γυναικεία παρουσία, αρκετές υποψηφιότητες από την νέα γενιά και κυρίως η προσπάθεια της αξιωματικής αντιπολίτευσης για «αμφίπλευρη διεύρυνση», δηλαδή με πρόσωπα τόσο από την Κεντροαριστερά, όσο και από τα Αριστερά. Εκπλήξεις προσεχώς Στην τελική ευθεία, ωστόσο, προς τις εθνικές εκλογές, αναμένεται να ανακοινωθούν τα ονόματα που θα συμπληρώνουν τη λίστα του Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αλλά και «λαμπερές» υποψηφιότητες – ιδίως στις μεγάλες περιφέρειες της χώρας- καθώς αρκετά πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου, ακαδημαϊκοί, αλλά και άτομα με μεγάλη απήχηση -ιδίως στην ναολαία- έχουν βολιδοσκοπηθεί τους τελευταίους μήνες από την Κουμουνδούρου, η οποία επιθυμεί να διατηρήσει το στοιχείο της έκπληξης στα τελευταία μέτρα της εκλογικής αναμέτρησης. Ειδήσεις σήμερα: Ο Παπανδρέου επιβεβαιώνει τις υπόγειες συζητήσεις για συγκρότηση «κυβέρνησης των ηττημένων», λέει η ΝΔ Ανάλυση -: Ο Πούτιν θα ευχόταν να είχε διαβάσει Ηρόδοτο πριν εισβάλει στην ΟυκρανίαΣεισμός Τουρκία: Έτρωγαν έντομα και χώμα οι 3 που βγήκαν ζωντανοί από τα ερείπια μετά από 296 ώρες Γεωργία Σαδανά 18.02.2023, 17:01 Best of Network 18.02.2023, 12:30 18.02.2023, 13:34 10.02.2023, 16:16 18.02.2023, 09:41 18.02.2023, 09:43 18.02.2023, 16:15

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )