ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώθηκε η Πολιτική Γραμματεία για τα ψηφοδέλτια – Αύριο το πρωί η ανακοίνωση τους «Βρισκόμαστε μπροστά στην πιο κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση των τελευταίων πολλών χρόνων», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας – Σημαντικό ποσοστό ανανέωσης στα ψηφοδέλτια Ελένη Γκρήγκοβιτς 18.02.2023, 20:54 Λίγο πριν τις 6 το απόγευμα ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ για τα ψηφοδέλτια, υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Αύριο πρωί, αναμένεται να ανακοινωθεί το 76% των ψηφοδελτίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρόσωπα που θα ανακοινωθούν δεν αποτελούν «έκπληξη», καθώς τα ηχηρά ονόματα, κυρίως όσον αφορά το ψηφοδέλτιο Επικρατείας, θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα λίγο πριν στηθούν οι εθνικές κάλπες. Η Κουμουνδούρου, προχώρησε σε μια διεύρυνση στον χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς. Συμμετέχουν επίσης, άνθρωποι από τον ακαδημαϊκό κόσμο αλλά και από το think tank του προέδρου. Αναμένονται επίσης, προσωπικότητες από διάφορες μειονότητες, άτομα της νέας γενιάς και άνθρωποι του πολιτισμού. Ο Αλέξης Τσίπρας, στην εισήγηση του, τόνισε ότι «τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ αποτυπώνουν την αμφίπλευρη διεύρυνση που αποτελεί στρατηγική μας επιλογή, εκφράζουν την ανανέωση, αποτελούνται από άνδρες και γυναίκες που έχουν επιλεγεί με βάση την πολιτική τους συγκρότηση, τις προοδευτικές τους θέσεις, την διαδρομή και την καταξίωση τους ο καθένας και καθεμιά στον τομέα του, στην εργασία, στην επιστήμη, τον πολιτισμό, τους κοινωνικούς αγώνες και την προστιθέμενη αξία που μπορούν να προσδώσουν στην συλλογική μας προσπάθεια». Επεσήμανε παράλληλα προς τα στελέχη του κόμματος, ότι «βρισκόμαστε μπροστά στην πιο κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση των τελευταίων πολλών χρόνων» και υπογράμμισε ότι η αναμέτρηση θα κριθεί από το ποσοστό συμμετοχής, αν θα περιοριστεί η αποχή και κυρίως από τους νέους ψηφοφόρους αλλά και από τους αναποφάσιστους. Χαρτογραφώντας τα επόμενα βήματα του ΣΥΡΙΖΑ και στα σημεία που θα εμβαθύνει περισσότερο, ο Αλέξης Τσίπρας, ξεκαθάρισε ότι «η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στις εκλογές της απλής αναλογικής είναι αυτή που θα ανοίξει τον δρόμο για μια προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας την επόμενη των εκλογών». Στις πρώτες προτεραιότητες είναι η ακρίβεια, τους πλειστηριασμούς, την Υγεία, το Κράτος Δικαίου. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ θα δώσει μεγάλη έμφαση το επόμενο διάστημα στα μεγάλα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών: 1. Η ακρίβεια και ειδικότερα η αισχροκέρδεια στην αγορά ενέργειας, στα διυλιστήρια, στα σούπερ μάρκετ που ροκανίζει το εισόδημα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και εξασφαλίζει δισεκατομμύρια υπερκερδών για τους λίγους και ισχυρούς, έχει τη σφραγίδα Μητσοτάκη. Και αφορά τη μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. 2. Οι πλειστηριασμοί και η άρση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, που παρείχαν οι νόμοι Κατσέλη – Σταθάκη, μετά τον νέο πτωχευτικό και την άρση της προστασίας, έχει τη σφραγίδα Μητσοτάκη. Αφορά εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες που θα βρεθούν σε άμεσο κίνδυνο. 3. Η υπονόμευση του κοινωνικού κράτους, της Υγείας και της Παιδείας, προς όφελος των ιδιωτικών συμφερόντων, έχει τη σφραγίδα Μητσοτάκη. 4. Η παραβίαση των κανόνων της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου, έχει τη σφραγίδα του καθεστώτος Μητσοτάκη. – Η δημοκρατία είναι για εμάς ζήτημα αξιακό. Χωρίς Δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη και οικονομική ανάπτυξη, άρα δεν μπορεί να υπάρξει σταθερότητα. – Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στις εκλογές της απλής αναλογικής είναι αυτή που θα ανοίξει τον δρόμο για μια προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας την επόμενη των εκλογών. – Τα αδιανόητα σενάρια που εξυφαίνει τελευταία ο κ. Μητσοτάκης για αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος είναι η μεγαλύτερη ένδειξη ηττοπάθειας από τον ίδιο και παραδοχή ότι οι δημοσκοπήσεις δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. – Επιλογή Μητσοτάκη είναι να σύρει τη χώρα σε δεύτερες και τρίτες εκλογές. Άρα η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ δε σημαίνει μόνο δικαιοσύνη, σημαίνει και σταθερότητα». Πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ, χθες μέτρησε την πρώτη του απώλεια, καθώς αιφνίδια η Αγγελική Αδαμοπούλου, προερχόμενη από ΜέΡΑ25, η οποία είχε προσχωρήσει στον ΣΥΡΙΖΑ μόλις τον Δεκέμβριο, ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή της και πως δεν θα είναι υποψήφια στις ερχόμενες εκλογές. Η είδηση αυτή, προκάλεσε έκπληξη στα στελέχη του κόμματος, αφού πηγές επισημαίνουν ότι η ίδια διατηρούσε άριστες σχέσεις με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και με τους συνεργάτες της και ουδέποτε εξέφρασε κάποια διαφορετική επιθυμία. Μάλιστα, συμμετείχε κανονικά σε όλες τις εκδηλώσεις τις κομματικές και είχε παραβρεθεί στην μεγάλη πρώτη προεκλογική ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Περιστέρι και είχε συμφωνηθεί και δρομολογηθεί η εκ νέου υποψηφιότητα της στην Α’ Αθήνας με το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Η ίδια μάλιστα απέφευγε όλες τις προσπάθειες των στελεχών του κόμματος να επικοινωνήσουν μαζί της ώστε να καταλάβουν τι συνέβη. Ειδήσεις σήμερα: Ο Παπανδρέου επιβεβαιώνει τις υπόγειες συζητήσεις για συγκρότηση «κυβέρνησης των ηττημένων», λέει η ΝΔ Ανάλυση -: Ο Πούτιν θα ευχόταν να είχε διαβάσει Ηρόδοτο πριν εισβάλει στην ΟυκρανίαΣεισμός Τουρκία: Έτρωγαν έντομα και χώμα οι 3 που βγήκαν ζωντανοί από τα ερείπια μετά από 296 ώρες Ελένη Γκρήγκοβιτς 18.02.2023, 20:54 BEST OF NETWORK 18.02.2023, 17:53 18.02.2023, 13:34 10.02.2023, 16:16 18.02.2023, 09:41 18.02.2023, 09:43 18.02.2023, 16:15

