ΣΥΡΙΖΑ: Συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία για τα ψηφοδέλτια Τα λεγόμενα «ηχηρά» ονόματα θα ανακοινωθούν λίγο πριν από τις εκλογές, ενώ το ψηφοδέλτιο Επικρατείας χειρίζεται ο Αλέξης Τσίπρας Ελένη Γκρήγκοβιτς 18.02.2023, 13:53 Λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι του Σαββάτου ξεκίνησε η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Σε αυτήν, συζητείται αναλυτικά το ψηφοδέλτιο του κόμματος, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της ημέρας σε μεγάλο ποσοστό. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αναμένονται ιδιαίτερες «εκπλήξεις» στα ονόματα που θα δοθούν στη δημοσιότητα ενώ μεταξύ των νέων προσώπων θα ανακοινωθούν και οι νυν βουλευτές του κόμματος. Όπως επισημαίνεται από πηγές της Κουμουνδούρου, τα λεγόμενα «ηχηρά» ονόματα θα ανακοινωθούν λίγο πριν από τις εθνικές εκλογές, ενώ το ψηφοδέλτιο Επικρατείας χειρίζεται ο πρόεδρος, Αλέξης Τσίπρας. Στην Α' Αθήνας πάντως, θα είναι νέος υποψήφιος ο Νάσος Ηλιόπουλος, πρώην εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Στον Βόρειο Τομέα, αναμένεται να ανακοινωθεί και ο ηθοποιός, Μάριος Αθανασίου, ο οποίος τον τελευταίο καιρό ήταν ιδιαίτερα δραστήριος στα κομματικά δρώμενα. Στην Αττική θα δώσει τη δική του «μάχη» για τον σταυρό και ο εργατολόγος, Διονύσης Τεμπονέρας, γιος του δολοφονημένου καθηγητή Νίκου Τεμπονέρα. Στον Νότιο Τομέα εκτός από τους σημερινούς βουλευτές, κατεβαίνει και ο δικηγόρος Γιάννης Μαντζουράνης και ο Στέφανος Τζουμάκας και στον Δυτικό Τομέα η Ρένα Δούρου. Μεταξύ άλλων, αναμένεται να ανακοινωθούν και ονόματα που ανήκουν στο think tank του προέδρου, όπως είναι ο γιατρός, Γρηγόρης Γεροτζιάφας, η Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, η οποία έχει διατελέσει πρώτη γυναίκα αντιστράτηγος της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και ο καθηγητής, Νικόλαος Φαραντούρης.

