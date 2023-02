«Σύνδρομα με το ΠΑΣΟΚ» καταλογίζει στη ΝΔ η Χαριλάου Τρικούπη

Απάντηση στην ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας περί υπόγειων συζητήσεων για τη συγκρότηση «κυβέρνησης των ηττημένων» δίνει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, κατηγορώντας το κυβερνών κόμμα για «σύνδρομα» απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και προσπάθεια να «να ξαναγράψει την ιστορία». Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρει: «Η Νέα Δημοκρατία περιφρονεί τη μνήμη του ελληνικού λαού. Νομίζει ότι με μια ανακοίνωση μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία. Πιστεύει ότι οι πολίτες λησμονούν τις τεράστιες ευθύνες του κόμματός τους για την πτώχευση της χώρας, που φρόντισε να «ξεπλύνει» ο κ. Τσίπρας. Επιχειρεί να διαγράψει τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις της Κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ που μόνη απέναντι σε όλους -εντός και εκτός Ελλάδας- κράτησε τον τόπο όρθιο. Πασχίζει να κρύψει τα «Ζάππεια», τα λάβαρα του δεξιού «αντί-μνημονίου» και του λαϊκισμού. Προσπαθεί -μήνες τώρα- να εξισώσει τη Δημοκρατική Παράταξη με την αποτυχημένη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τις αυταπάτες και τα πειράματα. «Ξεχνούν» ότι είναι οι ίδιοι διαχρονικά, μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ στην όχθη της εξαπάτησης του λαού. Αν δεν τα θυμάται ο κ. Μητσοτάκης, ας ρωτήσει την κ. Μπακογιάννη. Είναι, πλέον, σαφές ότι η Νέα Δημοκρατία και προσωπικά ο Πρόεδρός της διακατέχονται από παραταξιακά και οικογενειακά σύνδρομα με το ΠΑΣΟΚ. Τους ευχόμαστε περαστικά και γρήγορα.» Νωρίτερα, η Πειραιώς είχε τοποθετηθεί στην απάντηση που έδωσε ο Γιώργος Παπανδρέου στις φήμες περί «μυστικής» συνάντησης με τον Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας πως, με την ανάρτησή του ο πρώην πρωθυπουργός «ουσιαστικά επιβεβαιώνει τις υπόγειες συζητήσεις για τη συγκρότηση ‘κυβέρνησης των ηττημένων’». Συγκεκριμένα, η Πειραιώς ανέφερε: «Ο κ. Παπανδρέου με την ανάρτησή του, ουσιαστικά επιβεβαιώνει τις υπόγειες συζητήσεις για τη συγκρότηση «κυβέρνησης των ηττημένων». Σε αντίθεση με τα σενάρια που εξυφαίνονται σε μυστικούς δείπνους – ξεχνώντας τα «Πινοσέτ» και «Ολανδρέου» – ο ελληνικός λαός θυμάται πολύ καλά τι συνέβη όταν το τιμόνι της χώρας κρατούσαν ο κ. Τσίπρας και ο κ. Παπανδρέου. Πρόκειται, μακράν, για τις δύο χειρότερες περιόδους της μεταπολίτευσης. Η επιστροφή τους μπορεί για εκείνους να είναι όνειρο, αλλά για τους πολίτες είναι, σίγουρα, εφιάλτης που δεν θα ήθελαν να ξαναζήσουν». Ειδήσεις σήμερα: Ο Παπανδρέου επιβεβαιώνει τις υπόγειες συζητήσεις για συγκρότηση «κυβέρνησης των ηττημένων», λέει η ΝΔ Ανάλυση -: Ο Πούτιν θα ευχόταν να είχε διαβάσει Ηρόδοτο πριν εισβάλει στην ΟυκρανίαΣεισμός Τουρκία: Έτρωγαν έντομα και χώμα οι 3 που βγήκαν ζωντανοί από τα ερείπια μετά από 296 ώρες

