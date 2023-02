O Παντελής Καψής συζητά με τον Δημήτρη Κούρκουλα: «Νωρίς να μιλάμε για διπλωματία των σεισμών» Ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών μιλά για το «ξεχασμένο» κυπριακό και τις προοπτικές της σχέσης της Τουρκίας με τη Δύση μετά από τον καταστρεπτικό σεισμό Η καταστροφή στην Τουρκία είναι τέτοια, που καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει μόνη της – Οι σχέσεις του Ερντογάν με τη Δύση και ο κίνδυνος ενός νέου προσφυγικού κύματος από τη Συρία – Μπορεί να αποφευχθεί η κούρσα των εξοπλισμών; Είναι λύση ένα «βελούδινο διαζύγιο» για το κυπριακό; Γιατί η διεθνής Κοινότητα έχει χάσει το ενδιαφέρον της για το ζήτημα; Αυτά και άλλα πολλά σε μία συζήτηση που διαρκεί 31.18 BEST OF NETWORK 17.02.2023, 18:48 18.02.2023, 09:25 18.02.2023, 08:59 18.02.2023, 09:41 18.02.2023, 09:43 18.02.2023, 09:00

