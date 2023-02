Βαρουφάκης: Κοινή κάθοδος ΜέΡΑ25 και ΛΑΕ στις εθνικές εκλογές Την Κυριακή συνεδρίασε η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος – «Τρία πράγματα υποσχόμαστε, ιδρώτα, δάκρυα και αίμα», δήλωσε ο Γιάνης Βαρουφάκης Ελένη Γκρήγκοβιτς 19.02.2023, 17:33 Τη συστράτευση του ΜΕΡΑ25 με τη ΛΑΕ, ανακοίνωσε ο Γιάνης Βαρουφάκης, κατά τη διάρκεια της 5ης συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, στην οποία συζητήθηκε η εκλογική πορεία του κόμματος και οι εκλογικές συμμαχίες. Στην ομιλία του, ο γραμματέας του κόμματος, δήλωσε ότι «ο λόγος που είμαστε όλοι μαζί εδώ, είναι ένα κάλεσμα που κάναμε και στο οποίο κάποιοι απάντησαν με γενναιοδωρία, το οποίο όμως δεν θα είχε γίνει αν το ΜέΡΑ25 δεν είχε ριζοσπαστικοποιηθεί τόσο από το 2019. Είναι ένα άλλο κόμμα». Ο Γιάνης Βαρουφάκης, αναφέρθηκε ξανά στο προσκλητήριο που απήυθηνε σε ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ το οποίο όμως έμεινε αναπάντητο. Όπως είπε, «ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ δεν ανταποκρίθηκαν στον προεκλογικό μας διάλογο. Το ΚΚΕ μας θεωρεί αναχώματα του συστήματος. Ενώ με τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στην ηγεσία του, όμως οι άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι εκεί έχουν σημασία. Εμείς ωστόσο ξεκαθαρίζουμε πως δεν θα πάμε να μοιράσουμε απλά υπουργικά αυτοκίνητα. Εμείς εννοούμε το για τους ανθρώπους, όχι για τα αξιώματα». Επιπλέον, ο γραμματέας του ΜΕΡΑ25, σημείωσε ότι το κάλεσμα τους, «αφορά την ανατρεπτική, την ανυπάκουη και την ανυπότακτη Αριστερά, κανέναν άλλον. Θα είναι σκληρό πράγμα η Ρήξη. Τρία πράγματα υποσχόμαστε, ιδρώτα, δάκρυα και αίμα. Τίποτα λιγότερο, απ’ ότι απαιτεί η ελευθερία». Τη συνεδρίαση άνοιξε ο Κώστας Ντάσκας Συντονιστής της Κεντρικής Επιτροπής του ΜέΡΑ25 καλωσορίζοντας τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που ανταποκρίνονται στο κάλεσμα συστράτευσης του ΜέΡΑ25 και έδωσαν το παρών στην Συνεδρίαση της ΚΕ του ΜέΡΑ25: Άντζελα Δημητρακάκη, πανεπιστημιακός Μάριος Διονέλης, δημοσιογράφος Δημήτρης Ζερβουδάκης, μουσικός Νίκος Θεοχαράκης, πανεπιστημιακός Δημήτρης Κατσορίδας – Κολλιάς Γιώργος, επιστημονικοί συνεργάτες ΙΝΕ ΓΣΕΕ Στάθης Κουβελάκης, πανεπιστημιακός Χρήστος Κορφιάτης, συνδικαλιστής στο χώρο των οδηγών Αλεξάνδρα Κορωναίου, πανεπιστημιακός Μάριος Κρητικός, συνδικαλιστής ΑΔΕΔΥ Χρήστος Λάσκος, οικονομολόγος Αλέξανδρος Μπίστης, πολιτικός επιστήμονας Παναγιώτης Μπρόφας, γενικός γραμματέας κινήματος συνταξιούχων Πέτρος Παριανός, γραμματέας Πανελλήνιου Συλλόγου Ωδείων και Μουσικών Σχολείων Αγιούμπι Σάντι, φόρουμ ανάπτυξης αραβικής κοινότητας Σεραφείμ Σεφερειάδης, πανεπιστημιακός Δημήτρης Στρατούλης – Μαριάνα Τσίχλη, Γραμματείς ΛΑΕ – Ανυπότακτης Αριστεράς Αναλυτικά όσα είπε ο Γιάνης Βαρουφάκης: “Καλωσήρθατε σε αυτή την Κεντρική Επιτροπή που σηματοδοτεί την απαρχή μιας μεγάλης μάχης στην οποία με πολύ μεγάλη χαρά συστρατευόμαστε όπως έχουμε χρέος να κάνουμε” ανέφερε ξεκινώντας την ομιλία του ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 και υπογράμμισε πως “είμαστε σε διαδικασία σύγκλισης-συμπόρευσης”. “Μετά το 2015 προσπαθήσαμε να κρατήσουμε το κεράκι αναμμένο από εκείνη την φλόγα του λαού μας το 2015, κόντρα στη συνθηκολόγηση που ήταν ένα τεράστιο πλήγμα για την Αριστερά και την αντίσταση της διαδικασίας της λεηλασίας των λαών, παγκοσμίως. Αποφασίσαμε να την ίδρυση του ΜέΡΑ25 το 2018 στα Ιλίσια, μετά το Βερολίνο και την ίδρυση του DiEM25 το 2016, ενώ την ίδρυση του ΜέΡΑ25 ακολούθησε το Βερμόντ των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Μπέρνι Σάντερς την Προοδευτική Διεθνή” ανέφερε ο Γιάνης Βαρουφάκης. “Σήμερα με τον νέο ψυχρό πόλεμο ΗΠΑ-Κίνας και τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και την ανάγκη να υπάρξει Πράσινη Μετάβαση στον κόσμο, προωθούμε το Νέο Κίνημα των Αδεσμεύτων, όπως κι έγινε πρόσφατα με την επίσκεψη μου στην Κούβα και το Μεξικό” ανέφερε ακόμα ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 και τόνισε πως: “Το βαθύ κεφάλαιο, το χρηματοπιστωτικό σύστημα και ο φασισμός, ο εθνικισμός κι ο ρατσισμός είναι οι εθνικοί, οι ευρωπαϊκοί και οι παγκόσμιοι εχθροί μας”. “Ζούμε σε μια χρεοδουλοπαροικία με ένα χρέος που λειτουργεί ως όπλο για την μεγαλύτερη αναδιανομή πλούτου με εργαλεία, όπως το Χρηματιστήριο Ενέργειας, τον “Ηρακλή” των κόκκινων δανείων κλπ.” ανέφερε επιπλέον ο Γιάνης Βαρουφάκης και συμπλήρωσε πως η χρεοδουλοπαροικία αγγίζει ένα κομμάτι της λαϊκής δεξιάς, μικρομεσαίους που ζουν κι αυτοί στο πετσί τους την αναντιστοιχία των συμφερόντων τους με το μεγάλο κεφάλαιο. “Νόμιζαν ότι οι “κομμουνιστές θα τους πάρουν τα σπίτια” τελικά τους τα πήραν τα αρπακτικά ταμεία” υπογράμμισε ακόμα ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 ενώ επισήμανε πως ο λόγος που επέβαλαν έναν ΦΠΑ στο 24% έχει να κάνει με την τιμωρία του λαού μας, για να πουν στους γερμανούς, στους πορτογάλους, τους τσέχους εργαζόμενους τι θα πάθουν αν αντισταθούν, γιατί καπιταλιστές, ξέρουν να είναι διεθνιστές, όπως και οι φασίστες. “Ένα είναι και το δικό μας εγχείρημα, να πετύχουμε να είμαστε σοβαρά διεθνιστές και πρέπει να έχουμε διαλεκτική προσέγγιση σε αυτό” ανέφερε ακόμα ο Γιάνης Βαρουφάκης. “Ο λόγος που είμαστε όλοι μαζί εδώ, είναι ένα κάλεσμα που κάναμε και στο οποίο κάποιοι απάντησαν με γενναιοδωρία, το οποίο όμως δεν θα είχε γίνει αν το ΜέΡΑ25 δεν είχε ριζοσπαστικοποιηθεί τόσο από το 2019. Είναι ένα άλλο κόμμα. Ριζοσπαστικοποιηθήκαμε όμως, επειδή υπάρχει ένα καινούργιο πλαίσιο, το 2015 δεν βασιζόταν ένα ολόκληρο χρηματοπιστωτικό σύστημα στα κόκκινα δάνεια των ελλήνων και των ευρωπαίων. Εμείς όμως είμαστε ταγμένοι στη Ρήξη μαζί τους, η οποία θα είναι ολική” τόνισε ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25. “Πρέπει να δούμε πως παντρεύουμε την ριζοσπαστικοποίηση μας με την Συμμαχία μας για την Ρήξη με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που είναι σήμερα εδώ ή με άλλους ακόμα που θα έρθουν αύριο” επισήμανε ο Γιάνης Βαρουφάκης και υπογράμμισε πως: “το κάλεσμα μας αφορά την ανατρεπτική, την ανυπάκουη και την ανυπότακτη Αριστερά, κανέναν άλλον. Θα είναι σκληρό πράγμα η Ρήξη. Τρία πράγματα υποσχόμαστε, ιδρώτα, δάκρυα και αίμα. Τίποτα λιγότερο, απ’ ότι απαιτεί η ελευθερία”. “Ρήξη βαθιά ταξική, μεταξύ του παρελθόντος και του μέλλοντος για το οποίο αξίζει να παλεύουμε. Η Ρήξη αυτή σημαίνει στην πράξη σημαίνει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα 100 ημερών στη βάση των 7+1 τομών. Αυτό φοβίζει την ολιγαρχία, όχι το να μιλάμε θεωρητικά για το σοσιαλισμό” ανέφερε ακόμα ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 και σημείωσε πως: “το σύνθημά μας είναι Πρώτη φορά Ρήξη, γιατί όλα μπορούν να είναι αλλιώς. Τίποτα όμως δεν θα είναι αλλιώς, χωρίς Πρώτη φορά Ρήξη”. “Ο Πράσινος Κεϋνσιανισμός δεν φτάνει, αν δεν έχουμε στόχο την απελευθέρωση από την τυραννία του κεφαλαίου, της πατριαρχίας και της γραφειοκρατίας, ούτε καν οι κεϋνσιανές πολιτικές δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Τερματισμός λοιπόν της νομιμοποιημένης λεηλασίας, ανθρώπων και φύσης, που τελικά είναι και η μοναδική εγγύηση της ελευθερίας” υπογράμμισε ακόμα ο Γιάνης Βαρουφάκης για το ιδεολογικό στίγμα του ΜέΡΑ25. “Για το ΜέΡΑ25 και για τη Συμμαχία Ρήξης, το κόμμα μας, ήταν, είναι και θα παραμείνει αρωγός των κινημάτων, δεν θα τα καπελώνει. Δεν θέλουμε ούτε συνιστώσες, ούτε απορρόφηση, θέλουμε να ενδυναμωθούν οι οργανώσεις και οι κινήσεις σας. Δεν υπάρχει διαδικασία απορρόφησης σε αυτή τη συνεύρεση μας. Θα έχουμε κοινή Κοινοβουλευτική Ομάδα στη Βουλή, δεν θα πέσουμε στην παγίδα του NUPES στη Γαλλία” τόνισε ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25. “Η ενότητα μας θα είναι αρραγής και θα βασίζεται στην ειλικρίνεια μας και στην καταγραφή των διαφωνιών μας. Βάζουμε μπροστά τις μηχανές για να φτάσουμε στην επόμενη ΚΕ για τα ψηφοδέλτια μας και τις εκλογικές μας επιτροπές με τους συμμάχους μας που θα δώσουν δύναμη και στις οργανώσεις τους” επισήμανε ο Γιάνης Βαρουφάκης. “Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ δεν ανταποκρίθηκαν στον προεκλογικό μας διάλογο. Το ΚΚΕ μας θεωρεί αναχώματα του συστήματος. Ενώ με τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στην ηγεσία του, όμως οι άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι εκεί έχουν σημασία. Εμείς ωστόσο ξεκαθαρίζουμε πως δεν θα πάμε να μοιράσουμε απλά υπουργικά αυτοκίνητα. Εμείς εννοούμε το για τους ανθρώπους, όχι για τα αξιώματα” ανέφερε ακόμα ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25. “Παρεμπιπτόντως, ευχόμαστε καλή επαγγελματική σταδιοδρομία στα μνημονιακά κόμματα σε όσους έφυγαν, που απ’ ότι φαίνεται ούτε αυτή θα έχουν” υπογράμμισε ακόμα ο Γιάνης Βαρουφάκης. “Πήγαν οι του ΣΥΡΙΖΑ στον κ. Στουρνάρα και έλιωσαν λέει οι πάγοι, το ότι προεκλογικά επιλέγει να το κάνει αυτό ο κ. Τσίπρας, είναι διαπιστευτήρια στην ολιγαρχία” τόνισε ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25. “Ούτε εμπιστοσύνη, ούτε ανοχή σε Κυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαστε ξεκάθαροι” υπογράμμισε ο Γιάνης Βαρουφάκης. “Το φάντασμα του 62% του Όχι τους τρομάζει. Τρομάζει την ολιγαρχία, ότι οι βουλευτές μας τους ονοματίζουν. Δείτε ποιους ευχαριστούν και δείτε ποιους μηνύουν. Τους τρομοκρατεί το πρόγραμμα 100 ημερών μας με τις 7+1 τομές. Το μίσος τους απέναντι μας, το θέλουμε, το ποθούμε. Αν τα κανάλια της διαπλοκής αρχίσουν να λένε καλά πράγματα για μας, εμείς θα πάθουμε υπαρξιακή αγωνία. Το μίσος τους το μετατρέπουμε σε αγάπη για τον κόσμο εντός και εκτός των συνόρων. Γι’ αυτό λέμε ότι όλα μπορούν να γίνουν αλλιώς και γι’ αυτό λέμε, Πρώτη φορά Ρήξη” κατέληξε ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25. Τι είπε ο Δημήτρης Στρατούλης Ο Δημήτρης Στρατούλης, Γραμματέας της ΛΑΕ – Ανυπότακτης Αριστεράς, δήλωσε πολύ χαρούμενος που είδε συντρόφους και συντρόφισσες που ήταν μαζί και έδωσαν μαζί μεγάλο αγώνα. «Πρέπει να ηττηθεί η ΝΔ, αλλά η λαϊκή ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, σημαίνει συνέχιση των πολιτικών της λιτότητας» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Στρατούλης και συμπλήρωσε πως: «πρέπει να αναδείξουμε ένα κοινό πρόγραμμα ρήξης και ανατροπής, αλλά και θετικής προοπτικής για τον λαό μας, με ριζοσπαστικές εναλλακτικές, εφαρμόσιμες προτάσεις και λύσεις που θα συγκρούονται με την ΤΙΝΑ (το δόγμα της έλλειψης εναλλακτικής) και με το νεοφιλελεύθερο εγχείρημα». «Η εκλογική συνεργασία της ασυμβίβαστης Αριστεράς, είναι η μόνη σωστή επιλογή στις παρούσες συνθήκες. Για να ξαναπιάσουμε το κόκκινο νήμα με το Όχι του λαού μας το 2015 και για να αποκτήσει πάλι ο λαός μας ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον γι’ αυτόν και τα παιδιά του» ανέφερε ακόμα ο Δημήτρης Στρατούλης και υπογράμμισε πως: «υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την εκλογική συνεργασία μας. Με αυτοτέλεια της κάθε ξεχωριστής δύναμης που συμμετέχει στη Συμμαχία για τη Ρήξη. Με κοινή διακήρυξη που θα μάχεται τις μνημονιακές πολιτικές απ’ όποιον κι αν προέρχεται. Θα συνεχίσει η προσπάθεια μας και για ένταξη κι άλλων συλλογικοτήτων και ανένταχτων της Αριστεράς». «Καλούμε τον κόσμο του Όχι να συστρατευτεί και να στηρίξει στις εκλογές τη Συμμαχία μας για τη Ρήξη για να μείνει ζωντανή η ελπίδα της ανατροπής, της ρήξης και της αλλαγής προς όφελος των πολιτών. Με την νίκη» κατέληξε ο Γραμματέας της ΛΑΕ – Ανυπότακτης Αριστεράς. 