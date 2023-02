Βαρουφάκης: «Aν πάτε να κλέψετε και το κεντρικό μας σύνθημα υπάρχει σοβαρή περίπτωση να… ανεξαρτητοποιηθεί» Με ειρωνική διάθεση σχολίασε ο γραμματέας του ΜέΡΑ 25 την αιφνιδιαστική ανεξαρτητοποίηση της Αγγελικής Αδαμοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ Ελένη Γκρήγκοβιτς 19.02.2023, 10:54 Με μία ανάρτηση γεμάτη ειρωνεία ο Γιάνης Βαρουφάκης σχολιάζει την αιφνίδια ανεξαρτητοποίηση της Αγγελικής Αδαμοπούλου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως λέει στην ανάρτηση του, «αν πάτε να κλέψετε και το κεντρικό μας σύνθημα υπάρχει σοβαρή περίπτωση να… ανεξαρτητοποιηθεί». Η ανάρτηση του Γιάνη Βαρουφάκη: «Παιδιά (ξέρουν αυτοί σε ποιούς αναφέρομαι), αν πάτε μας κλέψετε και το κεντρικό μας σύνθημα υπάρχει σοβαρή περίπτωση κι αυτό να… ανεξαρτοποιηθεί. Το νου σας!» Παιδιά (ξέρουν αυτοί σε ποιούς αναφέρομαι), αν πάτε μας κλέψετε και το κεντρικό μας σύνθημα υπάρχει σοβαρή περίπτωση κι αυτό να… ανεξαρτοποιηθεί. Το νου σας!https://t.co/7qsW5Jdztk— Γιάνης Βαρουφάκης (@varoufakis_gr) February 19, 2023 Σημειώνεται ότι η κ. Αδαμοπούλου, αποχώρησε ξαφνικά την Παρασκευή από τον ΣΥΡΙΖΑ και ενημέρωσε ότι δεν θα ειναι υποψήφια στις εκλογές, ενώ μόλις τον Δεκέμβριο είχε προσχωρήσει στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η απόφαση της, άφησε εκπληκτικά ακόμα και τα στελέχη του κόμματος, αφού σύμφωνα με πληροφορίες, ουδέποτε είχε εκφράσει την πρόθεση της, αντιθέτως, έως και μια μέρα πριν συμμετείχε κανονικά στις κομματικές εκδηλώσεις και είχε απάντηση θετικά στο να ειναι υποψήφια στην Α’ Αθήνας. Είχε εκλεγεί με το κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη και τον Μάρτιο του ‘21 είχε αποχωρήσει καταγγέλλοντας την ηγεσία για έλλειμμα ελευθερίας και σεξισμό εντός του κόμματος.Ειδήσεις σήμερα: Survivor All Star: «Άστραψε» η Ελευθερία κατά του Μάριου Πρίαμου – «Είσαι η ντροπή της Κύπρου»Απίστευτος διαγωνισμός καρφωμάτων στο All Star Game: Νικητής ο 1,88 μ. Μακ ΜακΚλάνγκ«Έστριβα τσιγάρο και κάπνιζα» λέει 60χρονος που έμεινε εγκλωβισμένος 56 ώρες στα ερείπια στην Τουρκία Ελένη Γκρήγκοβιτς 19.02.2023, 10:54 BEST OF NETWORK 18.02.2023, 17:53 19.02.2023, 09:34 10.02.2023, 16:16 18.02.2023, 21:37 18.02.2023, 21:40 18.02.2023, 12:50

