Η Σοφία Βούλτεψη στο Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δημοκρατία και την Ειρήνη στο Βερολίνο Για τους κινδύνους που απειλούν τη Δημοκρατία μίλησε στο ετήσιο «Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δημοκρατία και την Ειρήνη» η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κα Σοφία Βούλτεψη Με θέμα “Πόλεμος – Αυταρχισμός και Προπαγάνδα μέσω των ΜΜΕ και της Τέχνης” μίλησε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κα Σοφία Βούλτεψη στο ετήσιο Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δημοκρατία και την Ειρήνη, που διοργάνωσε στο Βερολίνο, στις 15-18 Φεβρουαρίου το Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας (ICD) με προσκεκλημένους ομιλητές από την Ευρώπη και όλο τον Κόσμο. Η κ. Βούλτεψη εστίασε στους κινδύνους που απειλούν τη Δημοκρατία εξαιτίας των αλλεπάλληλων πολεμικών συρράξεων και κρίσεων. Μίλησε για τις σύγχρονες απειλές κατά της εδαφικής ακεραιότητας και εθνικής ασφάλειας δημοκρατικών χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Αναφέρθηκε με ιστορικά και σύγχρονα παραδείγματα στον τρόπο άσκησης της προπαγάνδας στη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων -από τον πόλεμο της Κριμαίας τον 19ο αιώνα μέχρι τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, το Βιετνάμ έως τη σύγχρονη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία- αλλά και στην ανάπτυξη σχετικής συνθηματολογίας που ακολουθεί. Ειδική αναφορά έκανε και στην αλλαγή ρητορικής στην Τουρκία μετά τον πρόσφατο σεισμό και την ισχυρή ελληνική ανθρωπιστική παρουσία στην περιοχή. Η Σοφία Βούλτεψη δέχεται ερωτήσεις από τις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Πειραιώς Ελένη Καραμπίνη και Μιχαέλα Χαρίση που κάνουν την πρακτική τους στην Ακαδημία Πολιτιστικής Διπλωματίας ICD, στο Βερολίνο Στις εργασίες του Φόρουμ που φέτος επικεντρώθηκε στις “Αναπτυσσόμενες απειλές για τη Δημοκρατία διεθνώς” συμμετείχαν μεταξύ άλλων η τέως Πρόεδρος της Μάλτας Μαρτί Λουίζ Κολέιρο Πρέκα, ο πρώην Πρωθυπουργός της Γαλλίας Φρανσουά Φιγιόν, ο τέως Πρόεδρος της Τυνησίας Δρ. Μονσέφ Μαρτσούκι, ο πρώην Πρόεδρος της Ρουμανίας Εμίλ Κονσταντινέσκου, η πρώην Πρόεδρος της Λιθουανίας Ντάλια Γκριμπαουσκάιτε, ο τέως Πρωθυπουργός του Λιβάνου Χασάν Ντίαμπ, ο τέως Πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας Γκιόργκι Ιβάνοφ, η πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Μισέλ Αλιό Μαρί, της Αυστρίας Καρλίν Κνάισλ και της Εσθονίας Εύα Μαρία Λιιμέτς, ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Πέδρο Σίλβα Περέιρα.Στο Φόρουμ συμμετείχαν επίσης μέλη εθνικών κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών όπως η ευρωβουλευτής της Δανίας Περνίλ Βάις, οι βουλευτές Σάρα Βάγκενκνεχτ της Γερμανίας, Μαλγκορζάτα Τρας της Πολωνίας, Λίνα Λόπες της Πορτογαλίας, Σαλιμά Μπελχατζ της Ολλανδίας και τα πρώην μέλη εθνικών κοινοβουλίων Ντενλίτσα Ντιμίτροβα Σιμεόνοβα της Βουλγαρίας, Ζόριεν Βουίτε της Ολλανδίας, Κρίμενα Κούνεβα της Βουλγαρίας, ακαδημαϊκοί, διπλωμάτες, ερευνητές και εκπρόσωποι των ΜΜΕ. Ειδήσεις σήμερα: Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση για τους καλλιτέχνες στο Δημόσιο – Οι ειδικότητες και οι αμοιβές Καναδάς: Η τρανς δασκάλα με προσθετικό στήθος ντύνεται άντρας εκτός σχολείου – Δείτε φωτογραφίες Καιρός: «Ανοιξιάτικο» Σαββατοκύριακο με 18άρια BEST OF NETWORK 18.02.2023, 17:53 18.02.2023, 13:34 10.02.2023, 16:16 18.02.2023, 21:37 18.02.2023, 21:40 18.02.2023, 16:15

