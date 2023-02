Θεοδωρικάκος για Έβρο: Μέσα στο επόμενο 10μηνο θα έχουν κατασκευαστεί τα επιπλέον 35 χλμ του φράχτη Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη επέκρινε την απουσία του ΣΥΡΙΖΑ από την τελετή στη χθεσινή ημέρα μνήμης για τους πεσόντες αστυνομικούς Η κυβέρνηση επιταχύνει την κατασκευή του φράχτη στον Έβρο και στο επόμενο 10μηνο θα έχουν κατασκευαστεί τα επιπλέον 35 χιλιόμετρα, καθώς ήδη έχει επιλεγεί ο ανάδοχος και αναμένεται η έγκριση του Ελεγκτικού Συμβουλίου για να ξεκινήσει το έργο, τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ. Το κόστος του έργου θα ανέλθει σε 100 εκατ. ευρώ και θα καλυφθεί από τον ελληνικό προϋπολογισμό, αλλά όπως είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, οι χώρες της Ε.Ε. πρέπει να κατανοήσουν ότι τα σύνορα του Έβρου δεν είναι μόνο σύνορα της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης με την Τουρκία, εκφράζοντας αισιοδοξία ότι τουλάχιστον ορισμένες χώρες θα συνδράμουν στην κάλυψη της δαπάνης. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cqmejmdolz0x) Επανέλαβε ότι «τα σύνορά μας είναι απροσπέλαστα, δεν περνάει τίποτα, ιδιαίτερα στον Έβρο» σημειώνοντας ότι οι καταστροφικοί σεισμοί στην Τουρκία ενδεχομένως να ενισχύσουν το μεταναστευτικό ρεύμα προς την Ευρώπη και γι’ αυτόν τον λόγο υπάρχει ετοιμότητα. Αναφερόμενος στη χθεσινή ημέρα μνήμης για τους πεσόντες αστυνομικούς, επέκρινε την απουσία του ΣΥΡΙΖΑ από την τελετή, σημειώνοντας ότι είχε προβλεφθεί να υπάρξει και κατάθεση στεφανιού. Αναφερόμενος στη στάση της κυβέρνησης προς τους αστυνομικούς είπε ότι τους τιμά στην πράξη όχι με λόγια, θυμίζοντας ότι κατέβαλε ενίσχυση 600 ευρώ ως ένδειξη αναγνώρισης της δουλειάς που κάνουν. Σημείωσε παράλληλα ότι η αστυνόμευση στην πρωτεύουσα έχει ενισχυθεί και οι νυχτερινές περιπολίες έχουν υπερδιπλασιασθεί. Σχετικά με την εξάρθρωση του κυκλώματος trafficking, είπε ότι υπάρχει εξαιρετική συνεργασία της Ελληνικής Αστυνομίας σε διεθνές επίπεδο. Και ανέφερε ότι ήδη η ΕΛΑΣ συνεργάζεται με περισσότερες από 15 χώρες σε αυτό το επίπεδο. Τα κύρια σημεία της συνέντευξης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη: Έλαμψε δια της απουσίας της η αντιπολίτευση στην ημέρα μνήμης για τους πεσόντες αστυνομικούς Ήταν μια μεγάλη μέρα η χθεσινή για την Ελληνική Αστυνομία διότι τιμήσαμε τους 144 νεκρούς αστυνομικούς. Είναι άνθρωποι που έδωσαν την ίδια τους τη ζωή για να επιτελέσουν το καθήκον τους γι’ αυτό έχουν την αιώνια τιμή και τον σεβασμό μας. Και βέβαια, παρά το γεγονός ότι αυτήν την εποχή λόγω και του ότι έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο τρώμε τόνους λάσπης και κατασυκοφάντησης και σε προσωπικό επίπεδο και ως πολιτική ηγεσία της Αστυνομίας και φυσική ηγεσία, είχαμε μια θέση στους εκπρόσωπους της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ένα στεφάνι τιμής να καταθέσουν για αυτούς τους ανθρώπους. Λυπάμαι πολύ που δεν ήρθαν, διότι πάνω από την πολιτική υπάρχουν οι θεσμοί, υπάρχει ο ελληνικός λαός, υπάρχει η Ελληνική Αστυνομία και αυτοί οι άνθρωποι που έδωσαν τη ζωή τους και οφείλουμε να τους τιμούμε. Υπάρχει κίνδυνος νέων μεταναστευτικών πιέσεων Όταν σημειώθηκε αυτή η τραγωδία στη γειτονική Τουρκία, η ελληνική κυβέρνηση και ο ελληνικός λαός βρεθήκαμε δίπλα στους γείτονές μας. Πήγαν τα παλικάρια της ΕΜΑΚ και συνέδραμαν να σωθεί κόσμος. Βεβαίως εκεί απ’ ότι φαίνεται το πρόβλημα είναι τεράστιο και οι πάντες βοηθούν την Τουρκία να ορθοποδήσει. Όμως, υπάρχει ο κίνδυνος όλο αυτό να μετακυληθεί σε νέες ισχυρές μεταναστευτικές πιέσεις. Απροσπέλαστα τα σύνορα στον Έβρο – Επιταχύνεται η κατασκευή του Φράχτη Τα σύνορα στον Έβρο είναι απροσπέλαστα. Υπάρχει απόλυτη ετοιμότητα και διαρκής επιφυλακή της Ελληνικής Αστυνομίας και στον Έβρο και στα νησιά μας, γιατί και στα νησιά συνδράμει η Ελληνική Αστυνομία τις δυνάμεις του λιμενικού που έχουν την πρώτη ευθύνη αντιμετώπισης του προβλήματος. Το έργο στο φράχτη επιταχύνεται. Έχει ήδη επιλεγεί από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ο ανάδοχος. Η σύμβαση βρίσκεται για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο και από την στιγμή που μας δώσει το «καλώς έχειν», πιστεύω ότι σε 10 μήνες, τα επόμενα 35 χιλιόμετρα του φράχτη θα έχουν κατασκευαστεί. Διότι είναι ο πιο ασφαλής, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος διαφύλαξης των συνόρων στον Έβρο και το κάνουμε πραγματικότητα. Αυτό το κομμάτι του Φράχτη κοστίζει 100 εκατομμύρια ευρώ που τα πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος, ο ελληνικός λαός για την ασφάλειά του. Τα σύνορα μας είναι και σύνορα της Ευρώπης με την Τουρκία, διεκδικούμε στην Ευρώπη να ενισχύσει και εκείνη οικονομικά αυτή την προσπάθεια. Και αν δεν το κάνει συνολικά η Ευρώπη εκφράζω τη βεβαιότητα ότι συγκεκριμένα Κράτη θα θελήσουν να συνδράμουν ως αλληλεγγύη σε αυτή την προσπάθεια της Ελλάδας, γιατί έχουν πλήρη αντίληψη ότι το έργο αυτό προστατεύει και εκείνους. Στηρίζουμε έμπρακτα τους αστυνομικούς μας Τιμάμε τη δουλειά που κάνουν οι αστυνομικοί μας, τη σεβόμαστε, τους υποστηρίζουμε και ηθικά αλλά και υλικά. Δεν υπάρχει λογικός άνθρωπος που να μην αντιλαμβάνεται ότι οι αστυνομικοί που είναι εκεί έξω, που περιπολούν κάνουν επικίνδυνο επάγγελμα. Και για την στήριξή τους δόθηκε με απόφαση του Πρωθυπουργού το έκτακτο επίδομα των 600 ευρώ ως μία πράξη αναγνώρισης της συμβολής τους και της δύσκολης δουλειάς που κάνουν. Με την ευκαιρία να σημειωθεί ότι στο λεκανοπέδιο της Αττικής, οι νυχτερινές περιπολίες έχουν πλέον υπερδιπλασιαστεί μετά την παρουσία των εξακοσίων νέων ειδικών φρουρών που έχουν κατανεμηθεί στα Τμήματα της Αθήνα και του Πειραιά. Έχει διαταχθεί έρευνα για τους συνοριοφύλακες Στον Έβρο είχαμε και κάτι ανάποδο θέλω να το πω γιατί πρέπει να είμαστε πάρα πολύ εντάξει και πάρα πολύ ειλικρινείς. Είναι η διαδικασία πρόσληψης 250 συνοριοφύλακες, οι οποίοι προτιμώνται κατά απόλυτη προτεραιότητα να είναι από την περιοχή του Έβρου. Δυστυχώς υπήρξαν ορισμένοι από αυτούς, οι οποίοι ψευδέστατα δήλωσαν σύμφωνα συμβίωσης. Έχει διαταχθεί διοικητική έρευνα και ποινική έρευνα από την δικαιοσύνη και είναι προφανές ότι όσοι νομίζουν ότι θα αρχίσουν την πορεία τους και την σταδιοδρομία τους στην Ελληνική Αστυνομία με παρανομίες είναι πολύ γελασμένοι και δεν πρόκειται ποτέ να προσληφθούν. Όποιος έχει το εθνόσημο στην στολή του θα πρέπει να το έχει στο μυαλό και στην καρδιά του με πράξεις. Διεθνείς συνεργασίες κατά του οργανωμένου εγκλήματος Η συνεργασία της Ελληνικής Αστυνομίας σε διεθνές επίπεδο και εν προκειμένου στην χθεσινή υπόθεση με τις Αμερικανικές Αρχές ασφαλείας και τους Κολομβιανούς αστυνομικούς κατέληξε στην εξάρθρωση μίας εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έκανε trafficking, σωματεμπορία, εκπόρνευσή γυναικών από χώρες της Λατινικής Αμερικής. Είχαν στήσει ένα εγκληματικό δίκτυο σε ολόκληρη την Αττική. Εμείς με πράξεις αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους καταστάσεις ενισχύοντας τις διεθνείς συνεργασίες. Ήδη, η ΕΛΑΣ συνεργάζεται με περισσότερες από 15 χώρες σε αυτό το επίπεδο. Ειδήσεις σήμερα: Σταϊκούρας: Τον Απρίλιο ξεκινά το μέτρο με τις 120 και 72 δόσεις Εκτός υπηρεσίας αστυνομικός στις ΗΠΑ πυροβόλησε επίδοξο ληστή: Στο είχα πει ότι θα σε σκοτώσω (βίντεο) Φαντάρος στην 1η ΜΑΛ ο 20χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο στα Χανιά BEST OF NETWORK 19.02.2023, 12:30 19.02.2023, 09:34 10.02.2023, 16:16 18.02.2023, 21:37 18.02.2023, 21:40 18.02.2023, 12:50

