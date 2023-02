Καραμανλής από τη Θεσσαλονίκη: Προχωρούν οι σύγχρονοι οδικοί άξονες που ήταν για χρόνια μπλοκαρισμένοι «Η βασική γραμμή του Μετρό της Θεσσαλονίκης ολοκληρώνεται στο τέλος του 2023, παρά τις προσφυγές» τόνισε ο υπουργός Μεταφορών Στη Θεσσαλονίκη, που έχει θέσει στο επίκεντρο η κυβέρνηση στο μεγάλο πρόγραμμα έργων που σχεδίασε και υλοποιεί, αναφέρθηκε ο υπουργός Υποδομών-Μεταφορών Κώστας Καραμανλής σε εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας της ΝΔ Θεσσαλονίκης, όπου ήταν ο κεντρικός ομιλητής. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η Θεσσαλονίκη τα προηγούμενα χρόνια, δεν πήρε αυτά που της αναλογούσαν, ενώ πλέον μπαίνει στην πρώτη γραμμή, με ένα πακέτο επενδύσεων σε έργα υποδομών που ξεπερνά τα έξι δισεκατομμύρια ευρώ. «Η βασική γραμμή του Μετρό ολοκληρώνεται στο τέλος του 2023, παρά τις προσφυγές και το λυσσαλέο πόλεμο που δεχτήκαμε από τις δυνάμεις της οπισθοδρόμησης. Η επέκταση προς την Καλαμαριά θα παραδοθεί έξι μήνες μετά τη βασική γραμμή, ενώ για πρώτη φορά σχεδιάζουμε με επιμέλεια και σοβαρότητα τις επεκτάσεις προς τα δυτικά και το αεροδρόμιο», τόνισε ο κ. Καραμανλής. Ο υπουργός υποδομών αναφέρθηκε επίσης στην υπογραφή της σύμβασης της νέας Ανατολικής Περιφερειακής Οδού, το λεγόμενο Flyover, που ξεκινά σύντομα και -όπως είπε, λύνει το κυκλοφοριακό πρόβλημα, βελτιώνει τα επίπεδα οδικής ασφάλειας και έχει θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Υπογράμμισε ακόμη ότι προχωρούν οι σύγχρονοι οδικοί άξονες που ήταν για χρόνια μπλοκαρισμένοι, όπως το Θεσσαλονίκη – Έδεσσα και το Δράμα – Αμφίπολη, ώστε να ολοκληρωθεί το οδικό δίκτυο και οι συνδέσεις με την Εγνατία. «Επενδύουμε επίσης και στο σύγχρονο τρένο με σπουδαία σιδηροδρομικά έργα όπως το Θεσσαλονίκη- Καβάλα- Τοξότες. Επιπλέον, το λιμάνι συνδέεται επιτέλους όχι μόνο σιδηροδρομικά, αλλά και οδικά, αφού βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο η σύνδεση του 6ου προβλήτα με την ΠΑΘΕ αλλά και την Εγνατία», συμπλήρωσε ο κ. Καραμανλής. Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή Νομού Θεσσαλονίκης και της δύο ΔΕΕΠ Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης. BEST OF NETWORK 18.02.2023, 17:53 18.02.2023, 13:34 10.02.2023, 16:16 18.02.2023, 21:37 18.02.2023, 21:40 18.02.2023, 16:15

