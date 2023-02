Κυριάκος Μητσοτάκης: Ελπίζω να σας αφήνω λίγο πιο αισιόδοξους – Η ανασκόπηση με συντάξεις, ΑμεΑ και έργα

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη Άλλη μία Κυριακή, άλλη μία ανασκόπηση μίας γεμάτης εβδομάδας. Έχω βάλει στον εαυτό μου ένα όριο λέξεων για αυτές τις αναρτήσεις (το οποίο ομολογώ πως έχω παραβιάσει μια-δυο φορές), για να μην κάνω κατάχρηση του χρόνου σας. Για να μην το παραβιάσω και αυτή την εβδομάδα, θα ξεκινήσω με μία γρήγορη σύνοψη (και όχι μακροσκελή ανάλυση) των νέων παρεμβάσεων που ανακοινώσαμε για να βοηθήσουμε στις αυξημένες ανάγκες που δημιουργεί ο πληθωρισμός: Αυτή την εβδομάδα λοιπόν ανακοινώσαμε το έκτακτο βοήθημα 200-300 ευρώ σε 1.112.000 συνταξιούχους που είδαν μικρή ή καθόλου αύξηση στις συντάξεις τους λόγω προσωπικής διαφοράς. Τη δυνατότητα αναβίωσης παλιότερων σχημάτων ρύθμισης 120 ή 72 δόσεων για χρέη προς δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία (με την προϋπόθεση καταβολής δυο δόσεων) αλλά και τη στήριξη φορολογουμένων που δημιούργησαν οφειλές για πρώτη φορά μέσα στην πανδημία και την ενεργειακή κρίση με σχήματα 36 ή 72 δόσεων. Τη βελτίωση του εξωδικαστικού μηχανισμού. Αλλά και την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στους αγρότες για όλο το 2023. Προχωρήσαμε επίσης στην παράταση για 6 ακόμα μήνες του χαμηλού ΦΠΑ σε προϊόντα και υπηρεσίες αλλά και στην αύξηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στα 200 ευρώ, για απασχολούμενους στην υγεία και πυροσβέστες. Περνάω σε μία νέα πρωτοβουλία που έχει σκοπό να βοηθήσει τους επιδοτούμενους ανέργους που βρίσκουν δουλειά. Για πρώτη φορά, εκτός από τον μισθό τους, θα συνεχίσουν να εισπράττουν το 50% του επιδόματος ανεργίας μέχρι να λήξει το διάστημα της περιόδου επιδότησής τους. Είναι ένα κίνητρο και μία επιβράβευση για την γρήγορη επανένταξη στην αγορά εργασίας, και έχει θεσμοθετηθεί μέσω του νόμου «Δουλειές Ξανά». Θέλουμε η νέα ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) να γίνει ένας μηχανισμός που βοηθάει τους άνεργους συμπολίτες μας να βρουν δουλειά, και να τους στηρίζει στα πρώτα δύσκολα βήματα επανένταξης, όχι μία «παγίδα ανεργίας» που απλά δίνει επιδόματα. Φυσικά και τα επιδόματα είναι σημαντικά, αλλά είναι ένα μόνο μέρος της αποστολής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Μία ακόμη δράση που ξεκίνησε πριν μερικές μέρες αφορά 1.500 άνεργους νέους 18-29 ετών που θέλουν να δραστηριοποιηθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι στην ψηφιακή οικονομία. Μέσω της ΔΥΠΑ λοιπόν, μπορούν να πάρουν επιχορήγηση 14.800 ευρώ, που έχει στόχο να τους βοηθήσει να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Από την ανεργία, θέλω να περάσω σε ένα θέμα πολύ κοντά στην καρδιά μου, στο οποίο σαν χώρα έχουμε πραγματικά πολλά βήματα ακόμα να κάνουμε. Μιλώ για το πώς βιώνουν την καθημερινότητα τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα. Από το 2020 έχουμε καταρτήσει το Εθνικό Σχέδιο για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και έκτοτε έχουμε δουλέψει σκληρά ώστε σιγά σιγά να αίρονται τα εμπόδια που δεν επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρία να βιώσουν όλα όσα δικαιούνται. Ένα ακόμα βήμα έγινε αυτή την εβδομάδα, με την ψήφιση του Νομοσχεδίου που προβλέπει την πλήρη συμμετοχή ατόμων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση στην κοινωνική και οικονομική ζωή, κατοχυρώνοντας τη γενική αρχή της ίσης μεταχείρισης – ένα διαχρονικό αίτημα του αναπηρικού κινήματος. Απαλείφει επίσης υποτιμητικές ή στερεοτυπικές εκφράσεις για τα Άτομα με Αναπηρία σε νομοθετήματα, και έτσι εναρμονίζει την ορολογία με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Επίσης, ενισχύει την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στη δικαιοσύνη, ορίζοντας σε κάθε δικαστήριο και εισαγγελία της χώρας έναν υπεύθυνο για ζητήματα πρόσβασης και επεκτείνοντας την παροχή δωρεάν νομική βοήθεια σε πολίτες με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Είναι ένα ακόμα βήμα από τα πολλά που έχουμε ήδη κάνει – όμως ξέρω πως έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Γι’ αυτό και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να δώσουμε στους συμπολίτες μας με αναπηρία τη ζωή που δικαιούνται. Κανένας δεν πρέπει να μείνει πίσω. Πριν μερικές εβδομάδες σας είχα γράψει πως είχε επιλεγεί η πρόταση του αρχιτεκτονικού γραφείου του David Chipperfield Architects και του Αλέξανδρου Ν. Τομπάζη Α.Ε. για την επέκταση και αναβάθμιση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και σας είχα υποσχεθεί πως σύντομα θα γινόταν η αναλυτική παρουσίαση της πρότασης αυτής. Αυτό έγινε αυτή την εβδομάδα, και ελπίζω να συμφωνείτε πως η εικόνες είναι εντυπωσιακές από κάθε άποψη. Σας παροτρύνω να δείτε την μελέτη, που όταν γίνει πραγματικότητα θα δώσει στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο τη θέση που του αξίζει στον παγκόσμιο χάρτη των μουσείων. Συνεχίζω με κάτι που δεν είχε συμβεί εδώ και 42 χρόνια. Στο Κτήμα Συγγρού, σε έναν από τους λίγους πνεύμονες πρασίνου στην Αττική, έγιναν εργασίες καθαρισμού για λόγους αντιπυρικής προστασίας. Η δασική αυτή έκταση είναι στα όρια τριών πυκνοκατοικημενων Δήμων, και ένα κομμάτι του Άλσους είχε μετατραπεί σε ζούγκλα, με αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνο ακόμα και σε περίπτωση περιορισμένης φωτιάς. Ήταν, λοιπόν, μία απολύτως αναγκαία ενέργεια που έγινε με προσοχή και με σεβασμό στο περιβάλλον. Προχωρώ με έναν ακόμη μεγάλο αστικό πνεύμονα, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη: το Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης. Αυτή την εβδομάδα, ξεκίνησαν εργασίες από τη Διεύθυνση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας για την αναδάσωση του δάσους στο Σέιχ Σου και στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, που έχουν πληγεί από παλιότερες πυρκαγιές. Οι ζημιές θα αποκατασταθούν και θα φυτευτούν συνολικά 100.000 νέα δέντρα. Θα φυτευτούν συνολικά 100.000 νέα δέντρα στα δυο δάση, ενώ μαζί με το νέο περιαστικό δάσος στην περιοχή Ευκαρπίας του δήμου Παύλου Μελά -μια μεγάλη δωρεά του επιχειρηματία Σταύρου Ανδρεάδη- η πόλη θα αποκτήσει 400.000 νέα δέντρα Θα μείνω στη Βόρεια Ελλάδα, για να σας πω πόσο με εντυπωσίασαν τα δύο εμβληματικά έργα που εγκαινιάσαμε στη Δυτική Μακεδονία κατά την επίσκεψή μου εκεί αυτή την εβδομάδα. Το πρώτο είναι η νέα λιγνιτική μονάδα Πτολεμαΐδα 5. Μία σύγχρονη μονάδα, η πιο αποδοτική στην Ελλάδα, με πολύ μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, που υπηρετεί τον στόχο της ενεργειακής ασφάλειας. Το δεύτερο είναι το πιο σύγχρονο campus πανεπιστημίου στην Ελλάδα, τη νέα πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που σύντομα θα την πλαισιώσουν νέες σύγχρονες φοιτητικές εστίες, ένα κέντρο καινοτομίας αλλά και ένα πράσινο data center. Αυτά είναι δύο από τα 380 έργα συνολικού προϋπολογισμού 4 δισεκατομμυρίων ευρώ που περιλαμβάνονται στο περιφερειακό σχέδιο ολοκληρωμένης ανάπτυξης για τη Δυτική Μακεδονία του 2030. Ένα σχέδιο που προδιαγράφει ένα μέλλον αισιόδοξο, με καλύτερα εισοδήματα και περισσότερες, καλύτερες δουλειές. Ένα σχέδιο που έχει στόχο να βελτιώσει την ποιότητα ζωής, θα φέρει πράσινες επενδύσεις, θα αναβαθμίσει τις υποδομές και θα δώσει νέα πνοή στη Δυτική Μακεδονία. Είναι ένα σχέδιο κοστολογημένο, συγκεκριμένο και συνεκτικό, που δημιουργήθηκε μετά από εκτεταμένη διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Εδώ θα κλείσω την σημερινή ανάρτηση, ελπίζοντας πως σας αφήνω λίγο πιο αισιόδοξους για το μέλλον. Ξέρετε, συχνά μιλάμε για το πόσο πίσω είναι η Ελλάδα σε πολλά θέματα – και πολλά από τα εμπόδια στον δρόμο για την πρόοδο της χώρας μας αίρονται με δυσκολία και με χρόνο. Όμως σιγά σιγά, ελπίζω πως όσοι καλόπιστα κρίνουν το έργο μας θα βλέπουν πως δεν σταματάμε να εργαζόμαστε και να προσπαθούμε. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, για πόσα χρόνια συζητούσαμε για τις εκκρεμείς συντάξεις. Πόσες είναι, πόσο έχουν καθυστερήσει, πόσες άφησε η (όποια) προηγούμενη κυβέρνηση και πόσο αυξήθηκαν ή μειώθηκαν. Αυτή η συζήτηση πλέον έχει τελειώσει. Την αφήσαμε πίσω μας. Κάναμε κάθε προσπάθεια, επιστρατεύσαμε διαφορετικά εργαλεία, δοκιμάσαμε νέους τρόπους, και τελικά, λύσαμε ένα διαχρονικό πρόβλημα. Αυτό δεν το λέω για να μας πει κανείς «μπράβο». Το χρωστούσε το κράτος να το κάνει. Το αναφέρω όμως σαν παράδειγμα, για να σας πω πως το ίδιο κάνουμε με κάθε πρόβλημα. Κάποιες φορές κάνουμε μικρά βήματα μπροστά, άλλες φορές άλματα, μερικές φορές κάνουμε λάθη και αλλάζουμε πορεία – αλλά πάντα δουλεύουμε και προσπαθούμε για να προοδεύσει η Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και την προσοχή σας. Ειδήσεις σήμερα: «Πώς με βίασαν οι δύο ένοπλοι Ρομά στις τουαλέτες του μπαρ» – Η 28χρονη αφηγείται τον εφιάλτη που έζησε Βίντεο: Βανδή και Μπισμπίκης φιλήθηκαν στην πίστα Απίστευτος διαγωνισμός καρφωμάτων στο All Star Game: Νικητής ο 1,88 μ. Μακ ΜακΚλάνγκ

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )