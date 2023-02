Κόντρα Πολάκη – Κουμουνδούρου: Ρίχνει τους τόνους ο Πολάκης για το ψηφοδέλτιο στην Κρήτη – Το παρασκήνιο

Τα όρια των αντοχών της έδειξε η Κουμουνδούρου προς τον βουλευτή, Παύλο Πολάκη, μετά την ανάρτησή του, με την οποία γνωστοποιεί ότι θα αποσύρει την υποψηφιότητά του για τις εθνικές εκλογές, αν δεν συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο των Χανίων ο Μιχάλης Χαιρετάκης. Συγκεκριμένα, η Κουμουνδούρου διαμήνυσε προς την πλευρά Πολάκη πως «όποιος διαφωνεί με τις συλλογικές αποφάσεις για τη σύνθεση των ψηφοδελτίων, έχει κάθε δικαίωμα να μη συμμετάσχει σε αυτά», ρίχνοντας το γάντι προς την πλευρά Πολάκη. Και αυτό, όταν πρωτοκλασάτα στελέχη που συμμετείχαν χθες στην μαραθώνια διαδικασία δεν είχαν αντιληφθεί το μέγεθος της δυσαρέσκειας του Παύλου Πολάκη, μην κρύβοντας την απογοήτευσή τους σήμερα για τη στάση του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Αντίθετα, κατά πληροφορίες, ο κ. Πολάκης φέρεται να επιχειρηματολόγησε χθες υπέρ της υποψηφιότητας του κ. Χαιρετάκη, καθώς ήταν υποψήφιος βουλευτής και το 2019, αλλά σε πολύ πιο ήπιους τονους και οι παρευρισκόμενοι συνηγόρησαν στο να παραπέμψουν την τελική απόφαση για μια κενή θέση στο ψηφοδέλτιο των Χανίων, θέση που διεκδικεί ο κ. Χαιρετάκης, σε δεύτερο χρόνο, προκειμένου να επανεξεταστεί το θέμα και να ανακοινωθεί ο όποιος υποψήφιος στο δεύτερο κύμα ονομάτων. Ωστόσο, ο Μιχάλης Χαιρετάκης θεωρείται το «alter ego» του πρώην Υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Παύλου Πολάκη, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να «εκραγεί» σήμερα, απαιτώντας να ενταχθεί στο τοπικό ψηφοδέλτιο ένας από τους στενότερους φίλους του. Συγκεκριμένα, κάποια στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιχειρώντας να ερμηνεύσουν την επιμονή του κ. Πολάκη, εκτιμούν πως αυτός «θα λειτουργούσε ως δίδυμο» με τον κύριο Χαιρετάκη στο «κυνήγι» των σταυρών, επισημαίνοντας και την απουσία του κ. Πολάκη κάποιες ημέρες στην Αθήνα, λόγω των κοινοβουλευτικών του υποχρεώσεων. Κατά άλλα στελέχη, η στάση του κ. Πολάκη σχετίζεται με την επιβεβαίωση της πρωτιάς του στο ψηφοδέλτιο των Χανίων, την οποία σημείωσε το 2019, αφήνοντας εκτός Βουλής τον πρώην Υπουργό, Γιώργο Σταθάκη. Κατά άλλες πληροφορίες, επιφυλάξεις απέναντι στην υποψηφιότητα Χαιρετάκη φέρεται να έχει εκφράσει και η πλευρά Σταθάκη. Επίσης, στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης στέκονται με προβληματισμό απέναντι στην περίπτωση Χαιρετάκη, καθώς ο τελευταίος είναι αναρτήσει ένα σκίτσο που παρομοίαζε τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη με τον Χίτλερ, προκαλώντας κύμα αρνητικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε κάθε περίπτωση, πηγές της Κουμουνδούρου υπογραμμίζουν ότι όλη η «συζήτηση», δηλαδή η ανάρτηση του κ. Πολάκη και η αντίδραση του κόμματος έγιναν καθαρά και δημόσια, με τον κ. Πολάκη να καλείται τώρα να λάβει τις αποφάσεις του. Ή νέα ανάρτηση Πολάκη Στο μεταξύ ο κ. Πολάκης επανήλθε με νέα του ανάρτηση λίγη ώρα μετά την διαρροή της Κουμουνδούρου, όπου φαίνεται να ρίχνει τους τόνους, καθώς από τη θέση ότι δεν θα κατέβει εάν δεν κατέβει και ο Χαιρετάκης, αναφέρει ότι «όλα θα λυθούν και θα αποφασιστούν με καθαρό και δημόσιο τρόπο». Συγκεκριμένα, απαντώντας στις κομματικές πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην ανάρτησή του αναφέρει τα εξής: «Χωρίς διαρροές και ΕΥΘΕΩΣ: Η συλλογική απόφαση εχθές στην πολιτική γραμματεια περιείχε 6 υποψήφιους στα Χανια!! Αυτήν υπηρετώ τιμώντας και φιλία και συντροφικότητα και προσωπική αξιοπρέπεια. Προφανώς και ΟΛΑ θα λυθουν και θα αποφασιστούν με καθαρό και δημόσιο τρόπο στα όργανα του κόμματος. Αυτά και ΤΕΛΟΣ μέχρι τις συνεδριάσεις των οργάνων ,γιατί ο Μητσοτάκης πρέπει να φύγει με ΚΡΟΤΟ και η άλλη φορά να είναι ΑΛΛΙΩΣ!!». Ειδήσεις σήμερα: «Πώς με βίασαν οι δύο ένοπλοι Ρομά στις τουαλέτες του μπαρ» – Η 28χρονη αφηγείται τον εφιάλτη που έζησε Βίντεο: Βανδή και Μπισμπίκης φιλήθηκαν στην πίστα Ισοπεδωμένο το κτήριο που έμενε ο Ατσού – Ήταν από τα πιο πολυτελή στην Αντιόχεια (βίντεο)

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )