Οργή Πολάκη: Δεν ισχύει η υποψηφιότητά μου αν δεν μπει στους υποψήφιους ο Μιχάλης Χαιρετάκης «Εγω φίλους και συντρόφους δεν πουλάω, επειδή καποιοι έχουν ανασφάλειες», ξέσπασε ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ – «Όποιος διαφωνεί με τις συλλογικές αποφάσεις για τη σύνθεση των ψηφοδελτίων, έχει κάθε δικαίωμα να μη συμμετάσχει» η αντίδραση της Κουμουνδούρου 19.02.2023, 13:58 UPD: 19.02.2023, 14:19 5 ΣΧΟΛΙΑ Τη δυσαρέσκειά του εξέφρασε μέσω Facebook ο Παύλος Πολάκης, για το γεγονός πως ο υποψήφιος βουλευτής το 2019, Μιχάλης Χαιρετάκης δεν συμπεριλήφθηκε στους εκλογικούς καταλόγους του ΣΥΡΙΖΑ για τα Χανιά «παρά τη χθεσινή εισήγηση της πολιτικής γραμματείας». Μάλιστα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθάρισε πως δεν ισχύει ούτε η δική του υποψηφιότητα μέχρι να διορθωθεί το συγκεκριμένο «λάθος». Η ανάρτηση Πολάκη: «Προφανώς από «λάθος» ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ δεν συμπεριελήφθη παρά τη χθεσινή εισήγηση της πολιτικής γραμματείας στην ανακοίνωση των ονομάτων για τους υποψήφιους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στα Χανια. Μέχρι να διορθωθεί το «λάθος» δεν ισχύει ούτε η δική μου υποψηφιότητα. Εγω φίλους και συντρόφους δεν πουλάω ,επειδή καποιοι έχουν ανασφάλειες και συμπεριφέρονται με όρους διαδρόμου! Θα λυθούν στην πολιτική γραμματεια και στην Κεντρική Επιτροπή ΟΛΑ!!». Σημειώνεται πως στα Χανιά έχει μείνει κενή μια θέση υποψηφίου, από τις έξι συνολικά. Κατά πληροφορίες, ο Χαιρετάκης είναι ένα από τα ονόματα που κρατήθηκαν στη χθεσινή συνεδρίαση για να επανεξεταστούν κατόπιν διαφόρων ενστάσεων από την Επιτροπή Ψηφοδελτίων των Μιχάλη Καλογήρου, Ράνιας Σβίγκου, Γιώργου Βασιλειάδη, Χρήστου Σπίρτζη, Νίκου Φίλη και Πάνου Ρήγα, καθώς ενστάσεις για την υποψηφιότητά του φέρεται να έχει εκφράσει η πλευρά Σταθακη. Η αντίδραση της Κουμουνδούρου «Οι αποφάσεις για τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι συλλογικές και την τελική απόφαση για τη κατάρτισή τους έχουν τα όργανα του κόμματος» αναφέρουν κομματικές πηγές με φόντο τα ψηφοδέλτια της Κρήτης και την αντίδραση του Παύλου Πολάκη. «Η συμμετοχή στα ψηφοδέλτια είναι εθελοντική για όλα τα στελέχη, βουλευτές και υποψήφιους βουλευτές, χωρίς όρους και προϋποθέσεις» προσθέτουν οι ίδιες πηγές και καταλήγουν: «Όποιος διαφωνεί με τις συλλογικές αποφάσεις για τη σύνθεση των ψηφοδελτίων, έχει κάθε δικαίωμα να μη συμμετάσχει σε αυτά». Ειδήσεις σήμερα: Ελπίζω να σας αφήνω λίγο πιο αισιόδοξους, γράφει ο Μητσοτάκης στην ανασκόπηση με συντάξεις, ΑμεΑ και έργα Τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα: Ευχαριστούμε τους Έλληνες που συνεχίζουν να βοηθούν τα θύματα του σεισμού Εφιάλτης για 21χρονη στα Μεγάρα: Την έδενε, την απειλούσε με μαχαίρι μισού μέτρου και τη βίαζε 19.02.2023, 13:58 UPD: 19.02.2023, 14:19 5 ΣΧΟΛΙΑ Best of Network 19.02.2023, 13:00 19.02.2023, 09:34 10.02.2023, 16:16 19.02.2023, 12:40 19.02.2023, 12:42 19.02.2023, 13:00

