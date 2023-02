Συνάντηση Μπλίνκεν-Μητσοτάκη τη Δευτέρα στις 19:30 μετά το τετ α τετ με τον Ερντογάν Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ανακοίνωσε, νωρίτερα, επιπλέον βοήθεια στους σεισμόπληκτους της Τουρκίας Με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, θα συναντηθεί τη Δευτέρα, στις 19:30, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νωρίτερα, στις 18:00, ο πρωθυπουργός θα παραστεί και θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «4 χρόνια έργο για την Παιδεία – Αλλαγή στην πράξη», στο Μέγαρο Μουσικής. Σημειώνεται ότι ο Μπλίνκεν θα έρθει στην Αθήνα μετά την επίσκεψή του στην Τουρκία, όπου θα συναντηθεί αύριο, με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Την αμερικανική στήριξη στη σεισμόπληκτη Τουρκία εξέφρασε, νωρίτερα, με την επίσκεψή του στη γειτονική χώρα ο επικεφαλής της διπλωματίας των ΗΠΑ. Ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν ανακοίνωσε τη χορήγηση 100 εκατομμυρίων δολαρίων επιπρόσθετης βοήθειας προς τους πληγέντες από τον σεισμό που προκάλεσε πάνω από 46.000 θανάτους συνολικά στη γειτονική χώρα και τη Συρία. Ο Μπλίνκεν έφθασε στην Τουρκία από το Μόναχο της Γερμανίας, όπου συμμετείχε στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια, στην αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας. Είναι από αυτήν τη βάση, όπου σταθμεύουν κάπου 1.500 Αμερικανοί στρατιώτες, που διοχετεύεται ένα μέρος της ανθρωπιστικής βοήθειας, κυρίως της αμερικανικής, προς τις ζώνες που έχουν πληγεί από τον σεισμό των 7,8 βαθμών της 6ης Φεβρουαρίου. Είναι επίσης εκεί απ΄όπου ο Άντονι Μπλίνκεν απογειώθηκε για να πετάξει με ελικόπτερο πάνω από την πληγείσα επαρχία Χατάι (νοτιοανατολικά). Ο σεισμός είναι η μεγαλύτερη καταστροφή για τη σύγχρονη Τουρκία και έχει προκαλέσει, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, 40.689 νεκρούς μόνο σε μία χώρα. BEST OF NETWORK 19.02.2023, 18:08 19.02.2023, 16:55 10.02.2023, 16:16 19.02.2023, 19:34 19.02.2023, 19:37 19.02.2023, 16:30

