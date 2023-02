ΣΥΡΙΖΑ: Το παρασκήνιο της κόντρας του Πολάκη με την Κουμουνδούρου για τα ψηφοδέλτια στην Κρήτη

Διαστάσεις «εμφυλίου» παίρνουν οι αντιδράσεις στον ΣΥΡΙΖΑ για τα ψηφοδέλτια που ανακοινώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής σε 59 εκλογικές περιφέρειες καθώς η Κουμουνδούρου με διαρροή της απάντησε στον Παύλο Πολάκη για την απειλή του να μην κατέβει στις εκλογές επειδή διαφωνεί με την σύνθεση του ψηφοδελτίου στα Χανιά λέγοντάς του «έχεις κάθε δικαίωμα». Όλα ξεκίνησαν με αφορμή την απουσία από το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στα Χανιά του Μανώλη Χαιρετάκη και ανάρτηση του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στην οποία αναφέρει ότι «μέχρι να διορθωθεί το «λάθος» δεν ισχύει ούτε η δική μου υποψηφιότητα». Στην ανάρτησή του, δε, ο Παύλος Πολάκης αφήνει υπονοούμενα για τις διεργασίες που ακολουθήθηκαν μέχρι την ανακοίνωση των ψηφοδελτίων του ΣΥΡΙΖΑ γράφοντας «εγω φίλους και συντρόφους δεν πουλάω,επειδή καποιοι έχουν ανασφάλειες και συμπεριφέρονται με όρους διαδρόμου!» προαναγγέλοντας «μάχη» στην πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή. Η πρόκληση Πολάκη δεν έμεινε αναπάντητη από την Κουμουνδούρου η οποία λίγη ώρα μετά την ανάρτηση του πρώην υπουργού στο Facebook με διαρροή της ανέφερε αρχικά ότι «οι αποφάσεις για τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι συλλογικές και την τελική απόφαση για τη κατάρτισή τους έχουν τα όργανα του κόμματος». Η συνέχεια, δε, της διαρροής ήταν «καρφί» για τον κ. Πολάκη: «Η συμμετοχή στα ψηφοδέλτια είναι εθελοντική για όλα τα στελέχη, βουλευτές και υποψήφιους βουλευτές, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Όποιος διαφωνεί με τις συλλογικές αποφάσεις για τη σύνθεση των ψηφοδελτίων, έχει κάθε δικαίωμα να μη συμμετάσχει σε αυτά». Σημειώνεται πως στα Χανιά έχει μείνει κενή μια θέση υποψηφίου, από τις έξι συνολικά. Το παρασκήνιο Κατά πληροφορίες το όνομα του Μανώλη Χαιρετάκη ήταν ένα από αυτά που κρατήθηκαν στη συνεδρίαση του Σαββάτου για να επανεξεταστούν κατόπιν διαφόρων ενστάσεων από την Επιτροπή Ψηφοδελτίων την οποία απαρτίζουν Μιχάλης Καλογήρου, Ράνια Σβίγκου, Γιώργος Βασιλειάδης, Χρήστος Σπίρτζης, Νίκος Φίλης και Πάνος Ρήγας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενστάσεις για την υποψηφιότητά του φέρεται να έχει εκφράσει η πλευρά του επίσης υποψήφιου στα Χανιά και πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργου Σταθακη. Ειδήσεις σήμερα: «Πώς με βίασαν οι δύο ένοπλοι Ρομά στις τουαλέτες του μπαρ» – Η 28χρονη αφηγείται τον εφιάλτη που έζησε Βίντεο: Βανδή και Μπισμπίκης φιλήθηκαν στην πίστα Ισοπεδωμένο το κτήριο που έμενε ο Ατσού – Ήταν από τα πιο πολυτελή στην Αντιόχεια (βίντεο)

