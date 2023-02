Ψήφος Απόδημων: Αυξάνεται το ενδιαφέρον ενόψει εκλογών – Η διαδικασία αίτησης στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους

Το «άρωμα» εκλογών φαίνεται ότι ενεργοποιεί όσους απόδημους πληρούν τις προϋποθέσεις για να ψηφίσουν για πρώτη φορά από τον τόπο διαμονής τους και σπεύδουν να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Ο όγκος των αιτήσεων δεν εντυπωσιάζει, καθώς τα κριτήρια που τέθηκαν από την νομοθεσία αποκλείουν τους περισσότερους εκλογείς του εξωτερικού από τη διευκόλυνση για ψήφο εξ αποστάσεως. Ωστόσο είναι ενδεικτικός ότι η ομογένεια άρχισε να κινείται. Όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων στέλεχος του υπουργείου Εσωτερικών αρμόδιο για τη διεξαγωγή εκλογών, μέχρι πρόσφατα το ενδιαφέρον ήταν υποτονικό αλλά «το τελευταίο διάστημα έχει αυξηθεί πάρα πολύ», τάση που αναμένεται να ενισχύεται όσο πλησιάζει η ημέρα προκήρυξης των εθνικών εκλογών. Συγκεκριμένα, ενώ μέχρι τον περασμένο μήνα, στα δύο χρόνια λειτουργίας της σχετικής πλατφόρμας είχαν κατατεθεί περί τις 5.000 αιτήσεις, έως την Παρασκευή (17/2) ο σχετικός αριθμός άγγιξε τις 9.000, καθώς πλέον καθημερινά υποβάλλονται περίπου 200 αιτήσεις. Από αυτές έχουν εγκριθεί οι 6.000, απορρίφθηκαν περίπου 1.000, ενώ οι υπόλοιπες είναι σε εκκρεμότητα. Από το αρμόδιο υπουργείο εκτιμάται ότι ο τελικός αριθμός θα φτάσει τις 15.000 – 20.000. Εκτός από το γεγονός ότι «μύρισε εκλογές», η αύξηση του ενδιαφέροντος αποδίδεται και στην κινητοποίηση ενημέρωσης που πραγματοποιείται από τα προξενεία και τις διπλωματικές αρχές του εξωτερικού. Τις επόμενες ημέρες μάλιστα ξεκινά νέα διαφημιστική εκστρατεία στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο του εξωτερικού καθώς και στο διαδίκτυο. Διαδικασία αίτησης στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Επισημαίνεται ότι για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους η αίτηση των εκλογέων θα πρέπει να έχει υποβληθεί τουλάχιστον 12 ημέρες πριν από την προκήρυξη των εκλογών. Όσοι ενδιαφερόμενοι την υποβάλουν σε διάστημα μικρότερο των 12 ημερών δεν θα έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν από τον τόπο διαμονής τους στις προσεχείς εκλογές. Εφόσον πληρούν τα προαπαιτούμενα θα έχουν αυτή τη δυνατότητα από τις μεθεπόμενες εκλογές. Υπενθυμίζεται ότι για την εγγραφή στους σχετικούς καταλόγους οι εκτός επικράτειας εκλογείς (που βρίσκονται μόνιμα ή προσωρινά εκτός Ελλάδας) είναι απαραίτητο τα τελευταία 35 χρόνια να έχουν διαμείνει συνολικά δύο έτη εντός της ελληνικής επικράτειας και να έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση (Ε1 ή Ε2 ή Ε3 ή Ε9) κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος. Το προαπαιτούμενο της φορολογικής δήλωσης δεν ισχύει για όσους είναι κάτω από 30 ετών και έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση συγγενείς α΄βαθμού. – Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να εισέλθει στην ηλεκτρονική εφαρμογή του υπουργείου Εσωτερικών apodimoi.gov.gr., εισάγοντας τους κωδικούς taxisnet. – Αφού πιστοποιηθεί ως χρήστης, αναζητεί την εγγραφή του στον βασικό εκλογικό κατάλογο και την επιλέγει, ώστε τα βασικά του στοιχεία να συμπληρωθούν αυτόματα στην αίτηση. Στη συνέχεια καταχωρίζει τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, τηλεφωνικούς αριθμούς επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και επιλέγει χώρα και πόλη που επιθυμεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, από τις αντίστοιχες λίστες των συγκεκριμένων πεδίων. – Οι νέοι έως 30 ετών θα πρέπει να επιλέξουν την ένδειξη «εξαρτώμενο μέλος» και να συμπληρώσουν το ΑΦΜ του κύριου φορολογούμενου. – Μετά την αποθήκευση του κυρίου σώματος της αίτησης, ο χρήστης μπορεί να ξεκινήσει την καταχώριση των δικαιολογητικών τα οποία επιβεβαιώνουν την κάλυψη των προϋποθέσεων εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού. Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα να συμπληρώσει τα βασικά στοιχεία του δικαιολογητικού και να μην επισυνάψει έγγραφα δικαιολογητικών, αλλά να εξουσιοδοτήσει το υπουργείο Εσωτερικών για την αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους, όπου αυτό υποστηρίζεται από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς. – Τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν την διετή παραμονή στη χώρα την τελευταία 35ετία μπορεί να είναι ασφαλιστικές εισφορές (καρτέλα ενσήμων), κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, φοίτηση σε σχολείο, πανεπιστήμιο, ΙΕΚ ή σχολή του ΟΑΕΔ και η στρατιωτική θητεία. – Κατόπιν, ο εκλογέας βεβαιώνει ότι τα στοιχεία της αίτησης του είναι αληθή, λαμβάνει γνώση ότι η αίτηση του επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και επιλέγει την οριστική υποβολή της. – Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης ο εκλογέας λαμβάνει στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του αποδεικτικό επιτυχούς υποβολής της αίτησης με αριθμό πρωτοκόλλου και εκκινεί η διαδικασία ελέγχου και οριστικοποίησης της αίτησης. – Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης, ο εκλογέας καταχωρείται στον ειδικό εκλογικό κατάλογο για διάστημα οκτώ ετών. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ενημερώνεται για το δικαίωμα προσφυγής. – Όσοι αδυνατούν να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες προξενικές αρχές της χώρας, όπου θα υποβληθεί με την αρωγή διαπιστευμένου υπαλλήλου. Για να ψηφίσει ο εκλογέας του εξωτερικού στην πόλη που έχει επιλέξει θα πρέπει να έχει συσταθεί εκλογικό τμήμα, δηλαδή να υπάρχουν τουλάχιστον 40 εκλογείς που έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να ψηφίσουν στην ίδια πόλη. Σε διαφορετική περίπτωση ενημερώνεται σε ποιο εκλογικό τμήμα θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. - Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων Ειδήσεις σήμερα: Survivor All Star: «Άστραψε» η Ελευθερία κατά του Μάριου Πρίαμου – «Είσαι η ντροπή της Κύπρου» Απίστευτος διαγωνισμός καρφωμάτων στο All Star Game: Νικητής ο 1,88 μ. Μακ ΜακΚλάνγκ «Έστριβα τσιγάρο και κάπνιζα» λέει 60χρονος που έμεινε εγκλωβισμένος 56 ώρες στα ερείπια στην Τουρκία

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )