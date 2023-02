Έφτασε στην Αθήνα ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν

Στην Αθήνα έφτασε το απόγευμα, λίγο μετά τις 17:30, προερχόμενος από την Άγκυρα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν. Στις 19.30 ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, χαρακτήρισε την επίσκεψη Μπλίνκεν εξαιρετικά θετικό γεγονός και υπογράμισε ότι οι σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο των τελευταίων ετών. Για την ατζέντα στη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ με τον πρωθυπουργό, ο Γ. Οικονόμου είπε πως θα τεθούν στο τραπέζι της συζήτησης όλα τα ζητήματα που αφορούν τη χώρα μας, αλλά και τη διεθνή πολιτική σκηνή, περιλαμβάνοντας όλα τα μεγάλα ζητήματα, τον πόλεμο στην Ουκρανία, τα ενεργειακά, τις σχέσεις με την Τουρκία, το ΝΑΤΟ. Από την πλευρά των ΗΠΑ, η αρμόδια για θέματα Ευρώπης υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κάρεν Ντόνφριντ, έχει εκφράσει την εκτίμηση ότι κατά τη διάρκεια των επαφών που θα έχει ο κ. Μπλίνκεν στη χώρα μας θα τεθούν επί τάπητος όλες οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις. Νωρίς το πρωί της Τρίτης, ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια. Συγκεκριμένα στις 8:45, στο πλαίσιο των διευρυμένων συνομιλιών, οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του 4ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν συνομιλίες των δυο αντιπροσωπειών. Κατόπιν, θα υπάρξει κατ’ ιδίαν συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών, Ελλάδας και ΗΠΑ, ενώ στις 10:30 θα λάβουν χώρα κοινές δηλώσεις στον Τύπο. Οι συνομιλίες στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων αναμένεται να επικεντρωθούν στους τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης των στρατηγικών διμερών σχέσεων, σε όλους τους τομείς καθώς και σε περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Υπενθυμίζεται ότι ο 3ος γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου, Ελλάδας-ΗΠΑ είχε λάβει χώρα στην Ουάσιγκτον τον Οκτώβριο του 2021. Οι τομείς συνεργασίας που καλύπτει ο Στρατηγικός Διάλογος είναι: Περιφερειακά Ζητήματα, Άμυνα και Ασφάλεια, Επιβολή του Νόμου και Αντιμετώπιση της Τρομοκρατίας, Ανθρωπιστικές προκλήσεις και Ετοιμότητα για την αντιμετώπιση Καταστροφών, Εμπόριο και Επενδύσεις, Ενέργεια και Περιβάλλον, Δεσμοί μεταξύ των δύο λαών. Κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, ο Άντονι Μπλίνκεν θα συναντηθεί επίσης με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στις 11:30, στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία». Στο πρόγραμμα του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών περιλαμβάνεται και ξενάγησή του στην Αρχαία Αγορά. Στη συνέχεια, ο Άντονι Μπλίκεν θα συναντηθεί με μέλη της των ομάδων έρευνας και διάσωσης της ΕΜΑΚ που επέστρεψαν από τις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας. Ακολούθως, θα εγκαινιάσει την επέκταση του κτιρίου της πρεσβείας, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών. Σημειώνεται πως ο Άντονι Μπλίνκεν επισκέφτηκε την Κυριακή και τη Δευτέρα την Τουρκία, όπου μετέβη στις περιοχές που επλήγησαν από τον φονικό σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου και συναντήθηκε με τον πρόεδρο της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Κατά την επίσκεψή του, ανακοίνωσε τη χορήγηση 100 εκατομμυρίων δολαρίων επιπρόσθετης βοήθειας προς τους πληγέντες από τον σεισμό που προκάλεσε σχεδόν 45.000 θανάτους στη χώρα και τη γειτονική Συρία.

