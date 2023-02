Ανανεωτική Αριστερά: Ισχυρό ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για να υπάρξει προοδευτική απάντηση

Πραγματοποιήθηκε χθες η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη της «Ανανεωτικής Αριστεράς», που συμμετέχει στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, με μαζική συμμετοχή μελών και φίλων. Η Συνδιάσκεψη ανέδειξε ομόφωνα τη νέα Συντονιστική Επιτροπή, που αποτελείται από 51 μέλη, με γραμματέα της Πολιτικής Κίνησης τον Θεόδωρο Μαργαρίτη, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και ενέκρινε το πολιτικό κείμενο για μία σύγχρονη Σοσιαλδημοκρατία. Υπό τον τίτλο «Έκκληση για μία σύγχρονη Σοσιαλδημοκρατία», μεταξύ άλλων, στο πολιτικό κείμενο της Ανανεωτικής Αριστεράς τονίζεται ότι «η φιλολογία για τη μοναδική αλήθεια του “Κέντρου” υποκρύπτει μία και μόνο σκοπιμότητα: την προσπάθεια για εξαΰλωση των ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού και την κατάργηση της διάκρισης Αριστεράς-Δεξιάς. Όμως, η Σοσιαλδημοκρατία δεν πρέπει να αυτοκτονήσει, αρνούμενη ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις στο ζήτημα των ανισοτήτων». Υπογραμμίζεται ότι απαιτείται η ιδεολογική και πολιτική εγρήγορσή της καθώς «απέναντι είναι “οι Εχθροί της Δημοκρατίας”, οι ανισότητες και το σύννεφο του κοινωνικού αυτοματισμού, το οποίο έκανε μαζικά αποδεκτή την άποψη ότι για τη φτώχεια τους φταίνε οι φτωχοί και ότι το Κράτος Πρόνοιας είναι για τους τεμπέληδες. Η ελληνική Σοσιαλδημοκρατία οφείλει να έχει ως στρατηγικό αντίπαλό την άποψη περί “τυραννίας των μειοψηφιών”». Επικρίνεται έντονα η ΝΔ για βαθύτατα ταξικά μεροληπτική πολιτική, με τη θεωρία ότι οι υποκλοπές δεν ενδιαφέρουν τους πολίτες, που αποσκοπεί στην απόκρυψη της αυταρχικής κατεύθυνσης που έχει πάρει η χώρα, ενώ οι αλλεπάλληλες παραβιάσεις των ατομικών δικαιωμάτων με τις υποκλοπές, παράλληλα με την επίθεση στις ανεξάρτητες Αρχές, τραυματίζουν τη συνταγματική νομιμότητα. Από την άλλη πλευρά, κατακρίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ που αρνείται να διατυπώσει έστω και μία υποτυπώδη αυτοκριτική για τα μέσα που χειρίστηκε ώστε να ανέλθει στην εξουσία, καθώς και για τη συμμαχία του με τους ΑΝΕΛ,ενώ διακατέχεται από πνεύμα ρεβανσισμού και λογικές νεοαυριανισμού. «Για όλους αυτούς τους λόγους, η Κίνησή μας απευθύνει έκκληση σε όσους ανησυχούν, να συστρατευτούν μαζί της για μία ανανεωμένη Σοσιαλδημοκρατία και Δημοκρατική Αριστερά. Στην κατεύθυνση αυτή, ο κοινός μας χώρος στο ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ οφείλει να βγει πιο ισχυρός και να ανατρέψει τους σημερινούς συσχετισμούς δυνάμεων, ώστε να υπάρξει προοδευτική απάντηση με σοσιαλδημοκρατικό πρόσημο», καταλήγει η Ανανεωτική Αριστερά. Στη συνδιάσκεψη, μεταξύ άλλων, συμμετείχαν οι: Γιάννης Πανούσης πρώην υπουργός και βουλευτής, Ανδρέας Παπαδόπουλος, πρώην εκπρόσωπος Τύπου της ΔΗΜΑΡ, Λευτέρης Παπαγιαννάκης, πρώην αντιδήμαρχος Αθήνας, Παναγιώτης Ιωακειμίδης, ομότιμος καθηγητής πανεπιστημίου, Μιχάλης Ζουμπουλάκης μέλος ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ, τα στελέχη των Κινήσεων Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία Μιχάλης Χάλαρης, Θεόδωρος Τσέκος, Θόδωρος Καρούνος. Ειδήσεις σήμερα Survivor All Star: Ο επικός καυγάς Ελευθερίας-Μάριου και ο υποψήφιος προς αποχώρηση – Δείτε βίντεο Αντώνης Τουρκογιώργης: Ο θρυλικός ροκάς έκλεισε τα 72 του χρόνια και μάχεται για τη ζωή του Ζευγάρι με την κατά 12 χρόνια μεγαλύτερή του Πόπι Ντελεβίν ο γιος του Παύλου και της Μαρί Σαντάλ

