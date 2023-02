Βορίδης σε ΣΥΡΙΖΑ: «Σε 4,5 χρόνια φέρατε όλα και όλα τρία νομοθετήματα»

«Η σύγκριση των πεπραγμένων αυτής της κυβέρνησης με την προηγούμενη για την δημόσια διοίκηση είναι ισοπεδωτική» και αναγνωρίζεται από τους διεθνείς οργανισμούς, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης παρουσιάζοντας το νομοσχέδιο «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα – Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του υπουργείου Εσωτερικών» στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. Ο υπουργός απέρριψε ως μηδενιστική την κριτική της αντιπολίτευσης σχετικά με το συνολικό νομοθετικό έργο του υπουργείου που συντελέστηκε αυτά τα τριάμισι χρόνια, όταν αυτό είναι πλούσιο και η Επιτροπή του κοινοβουλίου είχε σημαντική συμβολή. Τόνισε, πως οι επικρίσεις αυτές είναι έωλες και καταρρίπτονται με μια απλή ανάγνωση του καταλόγου των 15 νομοθετικών παρεμβάσεων που έγιναν για τον χώρο της δημόσιας διοίκησης. Μάλιστα, επισήμανε, ότι ακόμα και η δευτερογενής νομοθεσία έχει εκδοθεί. Συνεπώς, χαρακτήρισε άδικη την αφοριστική κριτική και την απέδωσε σε μικροκομματικές επιδιώξεις. Ο κ. Βορίδης, πρόσθεσε, ότι «προφανώς και δεν λέμε ότι έχουμε τελειώσει σε όλα τα πεδία και βεβαίως υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία γι’ αυτό και ζητάμε την ψήφο των πολιτών για την επόμενη τετραετία γιατί έχουμε δουλειά ακόμη να κάνουμε», αλλά αυτό «δεν σημαίνει πως ότι έγινε ήταν γονατογράφημα ή δεν είχε αξία ή είναι για πέταμα». Ο υπουργός Εσωτερικών, ανέφερε ότι η σύγκριση του νομοθετικού έργου με αυτό της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ «είναι ισοπεδωτική» καθώς αυτό που είχε ψηφίσει ήταν τρία όλα και όλα νομοθετήματα. Η αξιολόγηση – που ήταν η επαναφορά στο σύστημα Παυλόπουλου – ένα σύστημα κινητικότητας που το έφερε το 2016 και το εφάρμοσε πλημμελώς και μια κύρωση διεθνούς συμβάσεως. Το έργο που έχει συντελεστεί, ανέφερε ο κ. Βορίδης, αναγνωρίζεται από διεθνείς οργανισμούς για αυτό και η χώρα κέρδισε 13 μονάδες στους δείκτες της Διεθνούς Διαφάνειας για την διαφθορά και άλλες 10 θέσεις στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και εμπιστεύεται τη δημόσια διοίκηση ο πολίτης σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ. Ζήτησε να μην απαξιώνονται οι προσλήψεις στο δημόσιο ως ρουσφετολογικές λέγοντας πως οι 35.000 έγιναν με τη διαδικασία του ΑΣΕΠ και είναι ένα κακό μήνυμα για τους χιλιάδες υποψηφίους που θα διαγωνιστούν στις 4 Μαρτίου για τη δημιουργία αυτής της δεξαμενής υπαλλήλων. Σε ότι αφορά την αύξηση του αριθμού των μετακλητών υπάλληλων από 2.700 που ήταν επί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ σε 3.300 που είναι σήμερα, ο κ. Βορίδης ανέφερε ότι αυτοί οι 600 παραπάνω μετακλητοί έχουν δοθεί στους δημάρχους, ώστε να έχουν ένα σύμβουλο να κάνουν την δουλειά τους. Αντίθετα, οι μετακλητοί στους υπουργούς και τους βουλευτές έχουν μειωθεί. Για την στελέχωση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με πολιτικά πρόσωπα, ο υπουργός ανέφερε πως το έκανε καθώς διαπίστωσε ότι ο θεσμός πήγαινε για κλείσιμο, και έπρεπε πράγματι να συνδεθεί οργανικά με την άσκηση της συγκεκριμένης πολιτικής. Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο, απέρριψε ότι είναι επικοινωνιακού χαρακτήρα, λέγοντας ότι εκ φύσεως η καινοτομία στο δημόσιο σύστημα δεν είναι ένα θέμα που θα λέγαμε ότι αποτελεί και τον καημό του μέσου ψηφοφόρου και αποτελεί επικοινωνιακό αντικείμενο. Σχετικά με το ερώτημα εάν το σχέδιο της καινοτομίας έχει φτιαχτεί από κάποιο ιδιωτικό γραφείο, ο υπουργός απάντησε ότι σαφώς υπάρχουν πράγματα για τα οποία υπάρχει τεχνική βοήθεια. Δεν υπάρχει, όμως, ούτε ένα νομοθέτημα από αυτά που έχω εισηγηθεί εγώ, στο οποίο να μην έχει εμπλακεί πλήρως και απολύτως, σε όλα τα επίπεδα, η δημόσια διοίκηση και η υπηρεσία. Ναι, βεβαίως, μπορεί να υπήρξε τεχνική βοήθεια. Δεν υπάρχει όμως, ούτε ένα κείμενο, το οποίο να μην έχει τύχει της επεξεργασίας των υπηρεσιών μας, που να μην έχει γίνει αντικείμενο διαλόγου σε μεγάλο βάθος, σε ατελείωτες και πολύωρες συνεδριάσεις της διοίκησης και των υπηρεσιών, ανέφερε ο υπουργός. Ειδήσεις σήμερα: ΕΟΔΥ: Πρώτος θάνατος παιδιού από στρεπτόκοκκο Α στην Ελλάδα Μύκονος: 10 λεπτά διήρκεσε ο καβγάς του 33χρονου με τον 34χρονο Αλβανό που δολοφονήθηκε με μια σφαίρα στο κεφάλι Πόλεμος στην Ουκρανία: «Ορκίστηκε πίστη στους νεοναζί του Κιέβου» – Φουλ επίθεση της Μόσχας στον Μπάιντεν

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )