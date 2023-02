Δένδιας για Τουρκία: Χρειάζεται τεράστια βοήθεια και στήριξη Ο υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για βιβλική καταστροφή – Άφιξη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στην Τουρκία και στη δοκιμασία που περνούν μετά τους φονικούς σεισμούς, αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατά την άφιξή του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Όπως είπε «θα έχω την ευκαιρία, ευθύς εξαρχής, να ενημερώσω τους συναδέλφους μου για την επίσκεψή μου στις πληγείσες από τους σεισμούς περιοχές της Τουρκίας και, πέραν αυτού, να συζητήσουμε πώς μπορούμε να σταθούμε δίπλα στα θύματα του σεισμού στην Τουρκία και τη Συρία. Λυπάμαι που το λέω, επρόκειτο για μια βιβλική καταστροφή, πρωτοφανή. Κατά συνέπεια, χρειάζεται μια τεράστια βοήθεια και μια τεράστια στήριξη». Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων όπως είπε «έχουμε να συζητήσουμε σήμερα μια σειρά από σημαντικά θέματα, όπως για την Ουκρανία, τα δικαιώματα των γυναικών στο Αφγανιστάν, αλλά και ζητήματα που εγείρουν η κλιματική αλλαγή και η τεράστια πρόκληση της προστασίας του περιβάλλοντος». Ειδήσεις σήμερα: Κόντρα Πολάκη – Κουμουνδούρου: Ρίχνει τους τόνους ο Πολάκης για το ψηφοδέλτιο στην Κρήτη – Το παρασκήνιο Ο Γκιννής 2ος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα αλπικού σκι! – Δείτε βίντεο Μωυσής Ελισάφ: Πλήθος κόσμου στην κηδεία του δημάρχου Ιωαννιτών – Η τελευταία στάση έξω από το δημαρχείο Ιωαννίνων BEST OF NETWORK 20.02.2023, 12:20 20.02.2023, 08:05 20.02.2023, 11:48 20.02.2023, 12:38 20.02.2023, 09:33 20.02.2023, 08:10

