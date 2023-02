Δημοσκόπηση ALCO: Στις 7 μονάδες η διαφορά ΝΔ με ΣΥΡΙΖΑ, στις 14 μονάδες το προβάδισμα Μητσοτάκη Η δημοσκόπηση παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Alpha – Στο 9,8% με αναγωγή επί των εγκύρων το ΠΑΣΟΚ – Στο 2,7% το MεΡΑ25 – Στο 2,5% το κόμμα Κασιδιάρη Κοντά σε ποσοστά αυτοδυναμίας στον δεύτερο γύρο βρίσκεται η ΝΔ, σύμφωνα με το γκάλοπ Φεβρουαρίου της ALCO : Με αναγωγή επί των εγκύρων, η ΝΔ μετρήθηκε στο 32,1% , ο ΣΥΡΙΖΑ στο 25,1% , το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ στο 9,8%, με πτώση μία μονάδας σε σχέση με τον Ιανουάριο, το ΚΚΕ στο 5,9% (από 5,5%) και η Ελληνική Λύση στο 3,7%. Εκτός Βουλής κινδυνεύει να μείνει το MεΡΑ25, που μετρήθηκε στο 2,7%. Παράλληλα, σημαντική είναι η υπεροχή του κ. Μητσοτάκη, τον οποίον εμπιστεύεται για πρωθυπουργό το 36%, ενώ το 37% θεωρεί ότι αξίζει μία «δεύτερη ευκαιρία». Τα αντίστοιχα ποσοστά για τον Αλέξη Τσίπρα είναι 22% και 29%. Έχει ενδιαφέρον επίσης ότι το 41% εκτιμά ότι τα πράγματα θα ήταν χειρότερα με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, 25% ίδια και 25% καλύτερα Παράλληλα, ανεβαίνει συνεχώς το ποσοστό εκείνων που επιλέγουν αυτοδύναμη κυβέρνηση για τον δεύτερο γύρο των εκλογών – έχει φτάσει πλέον στο 44% με το πσοσοστό εκείνων που θέλουν κυβέρνηση συνασπισμού να υπερέχει, αλλά με πτώση στο 47%. Η ικανοποίηση για ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ Πάνω από το 50% δηλώνει αρκετά ή λίγο ικανοποιημένο από την κυβέρνηση τον βαθμό τήρησης των προεκλογικών της δεσμεύσεων, ενώ το 45% δηλώνει αρκετή ή λίγη ικανοποίηση για την αντιπολιτευτική παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ενδιαφέρον ότι παρά την πτώση των δημοσκοπικών του ποσοστών, το 44% δηλώνει αρκετή ή λίγη ικανοποίηση από το ΠΑΣΟΚ BEST OF NETWORK 20.02.2023, 11:53 20.02.2023, 18:52 20.02.2023, 11:48 20.02.2023, 12:38 20.02.2023, 13:57 20.02.2023, 14:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )