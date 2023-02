Εκλογές 2023: Όλοι οι υποψήφιοι Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ – Δείτε τα ονόματα

Στην τελική ευθεία έχουν μπει τα κομματικά επιτελεία σε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ενόψει των εκλογών το επόμενο διάστημα. Εχοντας ως δεδομένο ότι οι εκλογές 2023 θα γίνουν στις 9 Απριλίου, η Νέα Δημοκρατία έχει σχεδόν έτοιμες τις λίστες των υποψηφίων που θα διεκδικήσουν την είσοδο στη νέα Βουλή. Σε θέση μάχης έθεσε και επισήμως από χθες, Κυριακή ο ΣΥΡΙΖΑ τον εκλογικό του μηχανισμό, καθώς ανακοινώθηκαν τα ψηφοδέλτια του κόμματος για τις εθνικές εκλογές, σε 59 νομούς και σε ποσοστό 75%. Στο ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης, με τον φόβο εσωτερικών αναταράξεων όπως το 2019 επί Φώφης Γεννηματά, κρατά κλειστά τα χαρτιά του για τους υποψηφίους στις δύο εκλόγιμες θέσεις του Επικρατείας, αν και επιδιώκει να έχουν έρεισμα στους αναποφάσιστους του κεντρώου χώρου Τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας Mε όλες τις πληροφορίες να συντείνουν στο ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει καταλήξει µέσα του για εκλογές τον Απρίλιο και πιθανότατα στις 9 του µήνα, όλο το «γαλάζιο» σύστηµα δουλεύει µε άξονα αυτή την ηµεροµηνία ως βασικό εκλογικό σενάριο. Αλλωστε, το σενάριο που έχει κάνει δυναµικά την εµφάνισή του αυτές τις µέρες είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης θα κάνει δύο ακόµα Υπουργικά Συµβούλια, ένα στις 28 Φεβρουαρίου και ένα λίγες µέρες µετά, στις αρχές Μαρτίου, όπου θα κυρωθεί η αύξηση του κατώτατου µισθού και αµέσως µετά θα προκηρυχθούν οι εκλογές σε… πανηγυρικό κλίµα. Τούτων δοθέντων, οι συσκέψεις στην οδό Πειραιώς µε την εµπλοκή και άλλων κοµµατικών στελεχών έχουν πυκνώσει, ενώ τις επόµενες µέρες θα ληφθούν και οι τελικές αποφάσεις για τα ψηφοδέλτια του κόµµατος ανά την επικράτεια. Ηδη, πάντως, φαίνεται ότι η Ν.∆. έχει «κλειδώσει» τις αποφάσεις της στις µεγάλες περιφέρειες και αποµένουν τοπικές εκκρεµότητες σε µικρότερες περιφέρειες. Ενα αντικειµενικό δεδοµένο, πάντως, για όσους προσδοκούσαν µεγάλες εκπλήξεις στα ψηφοδέλτια είναι ότι το κυβερνών κόµµα έχει 156 βουλευτές αυτή την ώρα. Υπό αυτό το πρίσµα, υπάρχει ήδη µια ικανή µαγιά στελεχών, εκ των οποίων τα περισσότερα µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα παραμείνουν και στην επόµενη Βουλή. Τρεις είναι αυτοί που αποχωρούν, κατά τα φαινόµενα: ο βουλευτής Ηλείας και πρώην υπουργός Κώστας Τζαβάρας, ο οποίος είναι σε άλλο µήκος κύµατος από την ηγεσία της Ν.∆., ο βουλευτής Χαλκιδικής Γιώργος Βαγιωνάς που αποσύρεται λόγω ηλικίας, και η βουλευτής Ανατολικής Αττικής Γεωργία Μαρτίνου, η οποία αναµένεται να εστιάσει στην οικογένειά της, καθώς λέγεται ότι… τυπώνει προσκλητήρια για τον γάµο της. Η τριανδρία που ασχολείται µε τα «γαλάζια» ψηφοδέλτια (Γιάννης Μπρατάκος, Παύλος Μαρινάκης, Θανάσης Νέζης) καλείται να λάβει υπ’ όψιν τις τοπικές λεπτές ισορροπίες και την ισχυρή παρουσία νυν βουλευτών, συνδυαστικά µε την αναντίρρητη ανάγκη ανανέωσης των ψηφοδελτίων, µε πολύ περισσότερες γυναικείες παρουσίες, πέραν του ορίου της υποχρεωτικής ποσόστωσης. Το µεγάλο ερωτηµατικό Μια ξεχωριστή ενότητα, η οποία πάντα προκαλεί εσωτερικές συζητήσεις στη Ν.∆., είναι η περίπτωση του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραµανλή και το αν θα είναι εκ νέου υποψήφιος στην Α’ Θεσσαλονίκης, όπου εκλέγεται χωρίς την ανάγκη σταυρού ως πρώην πρωθυπουργός. ∆εν είναι µυστικό ότι ο κ. Καραµανλής δεν διάγει τις καλύτερες των ηµερών στις σχέσεις του µε το Μέγαρο Μαξίµου. Η υπόθεση των παρακολουθήσεων ήταν καταλύτης και τα όσα έλεγε σε συνοµιλητές του δεν ήταν και τα πιο κολακευτικά. Παράλληλα, θεωρούσε ότι εξαπολύθηκε µια υπόγεια επίθεση εναντίον του από φιλικούς προς το Μαξίµου κύκλους µετά την παρέµβασή του στα Ανώγεια. ∆εν είναι, επίσης, µυστικό ότι εκείνο το βράδυ της οµιλίας του ήταν από τα… ταραχώδη στο Μέγαρο Μαξίµου, µε πρωθυπουργικούς συµβούλους να καλούνται να ενδυθούν τη στολή του πυροσβέστη. Ο χρόνος, πάντως, επενέργησε, τα πνεύµατα ηρέµησαν και οι κύριοι Καραµανλής και Μητσοτάκης συνέπεσαν στην έναρξη λειτουργίας του Ιδρύµατος Αντώνης Σαµαράς. Ο κ. Καραµανλής δεν έχει εκµυστηρευτεί ακόµα σε τακτικούς του συνοµιλητές τις προθέσεις του. Καλοί γνώστες της «γαλάζιας» ανθρωπογεωγραφίας, πάντως, εκτιµούν ότι ο πρώην πρωθυπουργός πολύ δύσκολα θα κάνει µια κίνηση που µπορεί να λειτουργήσει υποσκαπτικά για την προοπτική αυτοδυναµίας της Ν.∆. Σε αυτό το πλαίσιο, η κυρίαρχη εκτίµηση είναι ότι ο κ. Καραµανλής θα είναι υποψήφιος, µε την επισήµανση ότι θα είναι για µια τελευταία φορά. Πώς θα «σκηνοθετηθεί» κάτι τέτοιο είναι ανοιχτό, αν δηλαδή θα υπάρξει µια συνάντηση µε τον κ. Μητσοτάκη ή µια γραπτή ανακοίνωση. Συνεργάτες του, πάντως, για να «πιάσουν» όλα τα σενάρια, ακόµα και αυτό της εθελοντικής αποστρατείας, σπεύδουν να διαµηνύσουν ότι η όποια απόφαση του κ. Καραµανλή δεν θα υποσκάπτει την ενότητα της Ν.∆. Είναι, βέβαια, δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς θα συµβεί κάτι τέτοιο αν δεν είναι ξανά υποψήφιος σε µια κοµβική στιγµή για την παράταξη. Τα νέα ονόµατα ανά την Ελλάδα δηµιουργούν συνθήκες τοπικών ντέρµπι, µε τις καραµπόλες να δίνουν και να παίρνουν. Στον Βόρειο Τοµέα της Β’ Αθηνών, η είσοδος του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης Νίκου Παπαθανάση, ο οποίος έχει την ανοιχτή στήριξη του Άδωνι Γεωργιάδη, ανατρέπει τις ισορροπίες, αν και η µία έδρα που παίρνει η περιφέρεια µπορεί να πάει στη Ν.∆. που έχει 7 βουλευτές αυτή τη στιγµή και µπορεί να εκλέξει έναν ακόµα. Καλή καταγραφή θέλει να κάνει και η εργατολόγος Ολια Νικολοπούλου, η οποία θα πλασαριστεί ως γυναικεία εναλλακτική στη Νίκη Κεραµέως. Υποψήφιοι θα είναι ακόμα ο δημοσιογράφος Φώτης Καρύδας, ο δημοτικός σύμβουλος Νίκος Ζόμπολας, ο γιατρός Τάσος Καρανδρέας, η αρχαιολόγος Μαριάνθη Μήκα, ο πρώην αντιδήμαρχος στο Νέο Ηράκλειο Μανώλης Κουτσογιαννάκης, ο οικονομολόγος Χρήστος Σούλης, ο οικονομολόγος Τάσος Ζαχαρόπουλος που κατέβηκε το 2019 με την Ενωση Κεντρώων, η Φωτεινή Βρύνα που είχε πολιτευτεί και το 2015 και είναι αναπληρώτρια διοικήτρια του νοσοκομείου «Αγία Βαρβάρα». Στην Α’ Αθηνών τη µάχη θα δώσουν ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Βασίλης Κικίλιας, η Ολγα Κεφαλογιάννη, ο Θάνος Πλεύρης, ο Νικήτας Κακλαµάνης, η Φωτεινή Πιπιλή και ο Αγγελος Συρίγος. Αλλες υποψηφιότητες στην ίδια περιφέρεια θα είναι αυτές της Αννας Ροκοφύλλου και του εκπροσώπου του ΕΦΚΑ Οµηρου Τσάπαλου. Ακόμα, πολιτεύονται οι δικηγόροι Εβίτα Βαρελά και Φαίδρα Τσαλαχούρη, ο επικεφαλής των νοσηλευτών του «Ευαγγελισμού» Δημήτρης Πιστόλας, ο καθηγητής νοηματικής Χρήστος Δαγρές, η διαμεσολαβήτρια Πώλα Δαμιανού, η καθηγήτρια Αγγλικών Κατερίνα Κουρκούλη, η Ελληνολίβυα πολιτικός μηχανικός Σακίμπ Μαριάμ και η Θέκλα Παρασκευούδη. Στον Νότιο Τοµέα της Β’ Αθηνών, το δυνατό νέο όνοµα είναι ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, που θα βρεθεί απέναντι στον υπουργό Εξωτερικών Νίκο ∆ένδια. Ο ∆ιονύσης Χατζηδάκης, που εκλέγεται στην περιοχή, στηρίζει την πρόεδρο των βενζινοπωλών Αττικής Μαρία Ζάγκα, η οποία έχει ως βάση το Παλαιό Φάληρο. Αλλες υποψηφιότητες θα είναι αυτές του στιχουργού Ποσειδώνα Γιαννόπουλου και του ηθοποιού Σταύρου Νικολαΐδη. Ακόμα, υποψήφιοι θα είναι ο Τάσος Κορίλλης, καθηγητής Χημείας στο Κολλέγιο Ψυχικού, ο Μιχάλης Κουμεντάκος, πνευμονολόγος και πρώην πρόεδρος ΝΟΔΕ, ο Νίκος Κανέλλος, οικονομολόγος, διδάκτωρ του ΕΜΠ και τομεάρχης Ερευνας και Καινοτομίας της Ν.Δ. και τέλος η Παταπία Καπράλου, μαχόμενη δικηγόρος. Στον ∆υτικό Τοµέα, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης θα κοντραριστεί µε τον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, ενώ µάχη θα δοθεί και µεταξύ του Γιάννη Λοβέρδου και της υφυπουργού Εργασίας Μαρίας Συρεγγέλα. Κρίσιµο θα είναι αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θελήσει να κρατήσει αυτή την έδρα, εφόσον είναι εκ νέου υποψήφιος στην περιφέρεια που επέλεξε το 2019. Στην ίδια περιφέρεια υποψήφιοι επίσης θα είναι ο φαρµακοποιός Μπάµπης Καραθάνος, ο φοροτεχνικός Μπάµπης Καούκης και η δηµοσιογράφος του STAR Ρούλα Κουσκουρή. Ακόμα, ο Μπάμπης Αποσκίτης, ο Ηλίας Τσούνης, ο δημοτικός σύμβουλος Περιστερίου Τάσος Καλλιάφας, η Ρομά Ισμήνη Λαζαροπούλου και η νεαρή οικονομολόγος και αντιδήμαρχος της Αγίας Βαρβάρας Μαριάννα Τουμαζάτου. Στην Ανατολική Αττική, η απόσυρση της Γεωργίας Μαρτίνου ανοίγει δρόµο για τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα. Στην ίδια περιοχή υποψήφιοι θα είναι οι «παλιοί» Μάκης Βορίδης, Σοφία Ζαχαράκη, Γιώργος Βλάχος και Βασίλης Οικονόµου. Στη Δυτική Αττική, εκτός των τριών βουλευτών, υποψήφιες θα είναι η Σουζάνα Καλτουρουμίδου, ψυχολόγος και αθλητική δημοσιογράφος και η Μαρία Πανοηλία, δικηγόρος στη Μάνδρα. Στον Πειραιά, το σκηνικό θυµίζει ροντέο στην Α’ Πειραιώς, λόγω της εισόδου της ∆όµνας Μιχαηλίδου. Υποψήφιοι στη συγκεκριµένη περιφέρεια θα είναι ο στρατηγός Νίκος Μανωλάκος, η Νόνη ∆ούνια, ο Γιάννης Μελάς, ενώ ο έτερος βουλευτής Χριστόφορος Μπουτσικάκης φλερτάρει µε τη διεκδίκηση του ∆ήµου Πειραιά. Η εν λόγω περιφέρεια είναι από τους δυσκολότερους γρίφους για το Μαξίµου, ο οποίος θα γίνει ακόµα πιο περίπλοκος αν µπει στην εξίσωση και ο υποψήφιος δήµαρχος το 2019 Νίκος Βλαχάκος. Στη Β’ Πειραιά τη µάχη θα δώσουν ο ∆ηµήτρης Μαρκόπουλος, ο Γιάννης Τραγάκης, ο Γιώργος Βρεττάκος, ο Σπύρος Χαγκαμπιμάνα κ.ά. Στην Α’ Θεσσαλονίκης, οι ισορροπίες είναι λίγο-πολύ παγιωµένες, µε δεδοµένο ότι η ευρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη δύσκολα θα είναι υποψήφια, ενώ ο παραολυµπιονίκης Αντώνης Τσαπατάκης που βολιδοκοπήθηκε κατευθύνεται προς το ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Πιο δυνατή νέα είσοδος είναι αυτή του δηµάρχου Λαγκαδά Γιάννη Ταχµατζίδη, υποψήφιος είναι εκ νέου ο Παναγιώτης Κόκκορης, αλλά και ο αντιδήµαρχος της πόλης Σωκράτης ∆ηµητριάδης και ο δικηγόρος Νίκος Καραγιαννακίδης. Από το ψηφοδέλτιο αποσύρθηκε ο δηµοσιογράφος και αδελφός του Κυριάκου Βελόπουλου, ∆ηµήτρης Βενιέρης. Από την Αυτοδιοίκηση προέρχεται και η αντιδήμαρχος Κορδελιού Φωτεινή Πεσματζόγλου-Δεβετζή, ενώ υποψήφια για πρώτη φορά θα είναι η δικηγόρος, μέλος του Δ.Σ. του ΔΣΘ, Αφροδίτη Νέστορα. Για πρώτη φορά θα δοκιμαστεί ο επιχειρηματίας Μάριος Δράμαλης που δραστηριοποιείται στο κομμάτι των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Υποψήφια θα είναι η γιατρός, αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Μαρία Χατζηδημητρίου, η Τάνια Κιουμουρτζίδου, ιατρική φαρμακευτική αντιπρόσωπος και η επιχειρηματίας Σμάρω Μανιάτη. Στη Β’ Θεσσαλονίκης, ο πρώτος επιλαχών του 2019 Φάνης Παππάς θα επιχειρήσει να διεµβολίσει τον βουλευτή και στενό πολιτικό φίλο του Αντώνη Σαµαρά, ∆ηµήτρη Βαρτζόπουλο. Εκ νέου υποψήφιες θα είναι οι πολιτεύτριες του 2019, η προϊσταμένη της διεύθυνσης παροχών του ΕΦΚΑ Κατερίνα Ζιούτα και η επιχειρηματίας Χριστίνα Ανατολίτη-Πλάρα. Νέα υποψήφια η δημοτικής σύμβουλος Πυλαίας-Χορτιάτη Αρτεμις Αγαθοκλέους, ενώ επίσης για πρώτη φορά πολιτεύεται η καθηγήτρια Αγγλικών Μαρία Γιαννοπούλου. Στο ψηφοδέλτιο μπαίνουν, επίσης, ο επιχειρηματίας Νίκος Βιδάλης και οι πολιτικοί μηχανικοί Σοφία Λαβασά και Παναγιώτης Θεοδώρου. Στην περιφέρεια Κανονική «σφαγή» γίνεται στην Ηλεία, όπου θα πολιτευτεί ο ∆ηµήτρης Αβραµόπουλος. Ο κ. Αβραµόπουλος λέγεται ότι συναντήθηκε µε τον απερχόµενο βουλευτή Κώστα Τζαβάρα. Η παρουσία του, συνδυαστικά µε την επιστροφή του πρώην υπουργού Βασίλη Κοντογιαννόπουλου, σηµαίνει… εκκαθάριση για τις ανδρικές υποψηφιότητες του νοµού. Ηδη, ο Χρήστος Σούλης µετακόµισε στον Βόρειο Τοµέα, ενώ µάχη θα δοθεί µεταξύ του εκδότη της «Πατρίδος» Λευτέρη Βαρουξή και του Νίκου Καλάκου, πολιτικού φίλου του Άδωνι Γεωργιάδη. Στην Κορινθία, η Μαριλένα Σούκουλη θέλει πίσω την έδρα που έχασε στο Εκλογοδικείο από τον Κώστα Κόλλια, ενώ «ντέρµπι» θα έχουµε στην Κεφαλονιά ανάµεσα στον νυν βουλευτή Παναγή Καπάττο και τον καθηγητή Ναπολέοντα Μαραβέγια, αν και η Ν.∆. κινδυνεύει να χάσει την εν λόγω µονοεδρική. Στη Λάρισα, η πρώην υποψήφια δήµαρχος της πόλης Ρένα Καραλαριώτου επιχειρεί να µπει σφήνα στην τριπλέτα του Χρήστου Κέλλα, του Μάξιµου Χαρακόπουλου και της Στέλλας Μπίζιου, ενώ από κοντά παρακολουθεί ο πρώην πρόεδρος της ΝΟ∆Ε Χρήστος Καπετάνος. Στη Χαλκιδική, θα έχουµε ντέρµπι µεταξύ του πρώην βουλευτή Ευθύµιου Καρανάσιου και του ξενοδόχου Γρηγόρη Τάσσιου, ενώ στη ∆ράµα ο πρώην βουλευτής ∆ηµήτρης Κυριαζίδης θέλει πίσω την έδρα του από τον νυν, Κωνσταντίνο Μπλούχο. Στην Ξάνθη, ο πρώην βουλευτής µε το ΠΑΣΟΚ ∆ηµήτρης Σαλτούρος επιχειρεί να «σπάσει» τον νυν βουλευτή Μιχάλη Τσιλιγγίρη, ενώ στην Καστοριά η διευθύντρια του γραφείου του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, Μαρία Αντωνίου, επιθυµεί να υποσκελίσει τον νυν βουλευτή Ζήση Τζηκαλάγια και να πάρει πίσω την έδρα που κατείχε ως το 2019. Στην Κοζάνη, όπου βρέθηκε ο πρωθυπουργός, η Ν.∆. αντιµετωπίζει πολιτικό πρόβληµα και ούτως ή άλλως η περιφέρεια χάνει µία έδρα, συνεπώς η Ν.∆. θα εκλέξει στην καλύτερη περίπτωση τρεις από τους τέσσερις βουλευτές της (Σ. Κωνσταντινίδης, Π. Βρυζίδου, Μ. Παπαδόπουλος, Γ. Αµανατίδης). Στα Γρεβενά, η µάχη δίνεται εκ του µηδενός, µε δεδοµένη την καρατόµηση του Ανδρέα Πάτση. Εκεί καλές πιθανότητες έχει ο πρώτος επιλαχών του 2019 Θανάσης Σταυρόπουλος, αν η Ν.∆. κερδίσει τη µονοεδρική, την οποία θα επισκεφθεί τις επόµενες µέρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στα Χανιά, ο θάνατος του Μανούσου Βολουδάκη αλλάζει τα δεδοµένα. Τη μάχη του σταυρού θα δώσει ο πρώην υποψήφιος περιφερειάρχης το 2019 Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, ενώ υποψήφιος θα είναι και ο νεοορκισθείς βουλευτής Γιάννης Κασσελάκης. Στο Ηράκλειο, ο παρ’ ολίγον βουλευτής του 2019 Γιάννης Πασπάτης θα προσπαθήσει να «χτυπήσει» τον Μάξιµο Σενετάκη, ενώ είσοδο κάνει ο Κώστας Κεφαλογιάννης της γνωστής οικογένειας. Στη Λέσβο µένει να φανεί αν θα είναι υποψήφιος ο πρώην Α/ΓΕΣ Αλκιβιάδης Στεφανής, ενώ ήδη εκεί δοκιµάζει τις δυνάµεις του ο δηµοσιογράφος Ιάσων Πιπίνης. Οσο για τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη, πέραν του ∆υτικού Τοµέα και του Εβρου, όπου έχει ήδη ανακοινώσει την υποψηφιότητά του, πληροφορίες αναφέρουν ότι η τρίτη του υποψηφιότητα θα είναι στη Λάρισα, όπου θα µεταβεί την ερχόµενη Πέµπτη. Με «άρωμα» ανανέωσης τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ Παρότι ανοιχτό -και επτασφράγιστο μυστικό- παραμένει το ψηφοδέλτιο Επικρατείας, το οποίο κατά πληροφορίες δεν έχει ακόμη «κλειδώσει», στην μακρά λίστα, ωστόσο, των υποψηφιοτήτων που ανακοίνωσε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ τοποθετήθηκαν στην πρώτη γραμμή της εκλογικής μάχης όλα τα κορυφαία στελέχη, τα οποία καλούνται να σηκώσουν το βάρος της προεκλογικής κούρσας, ιδίως στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Πληθώρα πρωτοκλασάτων Ήδη, σε ποσοστό υποψηφιοτήτων 75%, στην Α’ Αθήνας θα «συγκρουστούν» η παλιά και η νέα φρουρά του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, καθώς κατεβαίνουν στην ίδια περιφέρεια, μεταξύ άλλων, οι: Χριστοδουλοπούλου Τασία, Βερναρδάκης Χριστόφορος, Βούτσης Νίκος, Τζανακόπουλος Δημήτρης, Φίλης Νίκος, Ηλιόπουλος Νάσος και Μανιός Νίκος. Νέες είσοδοι καταγράφονται και στον Νότιο Τομέα της Β’ Αθηνών, με τη συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο του γνωστού δικηγόρου, Γιάννη Μαντζουράνη και του «πασοκογενή», Στέφανου Τζουμάκα, πλάι σε πρώην υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, όπως οι: Θεανώ Φωτίου, Νίκος Παππάς, Γιάννης Μουζάλας, Γιάννης Μπαλάφας. Υποψήφιος στην ίδια περιφέρεια θα είναι και ο Διευθυντής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Θανάσης Θεοχαρόπουλος. Περιφέρεια υψηλών απαιτήσεων για το εσωκομματικό σκηνικό αποτελεί ο Βόρειος Τομέας της Β’ Αθηνών, στον οποίο ανάμεσα στους υποψήφιους είναι οι: Ευκλείδης Τσακαλώτος, Κώστας Ζαχαριάδης, Γιώργος Κατρούγκαλος, Πάνος Σκουρλέτης, Δημήτρης Χατζησωκράτης, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και Αννέτα Καββαδία. Μάχη κυριών αναμένεται την ίδια ώρα στον Δυτικό Τομέα της Β’ Αθηνών, καθώς την μάχη του σταυρού θα δώσουν, μεταξύ άλλων, οι Ρένα Δούρου, Έφη Αχτσιόγλου και Χαρά Καφαντάρη, αλλά και οι Γιάννης Δραγασάκης, Βίτσας Δημήτρης, Παναγιώτης Κουρουμπλής και Θανάσης Παπαχριστόπουλος. Για προσωπικούς λόγους, εκτός των ψηφοδελτίων στην ίδια περιφέρεια έμεινε ο πρώην Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ και Αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας, Πάνος Ρήγας. Οι Γιώργος Τσίπρας και Ανδρέας Νεφελούδης είναι εκ των υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στη Δυτική Αττική, ενώ στην Ανατολική Αττική, πλην του πρώην Υπουργού, Χρήστου Σπίρτζη, στον εκλογικό στίβο, ανάμεσα σε άλλους, κατέρχονται οι: Πάνος Σκουρολιάκος, Γιάννης Δέδες, αλλά και ο πρώην Δήμαρχος Σαρωνικού, Πέτρος Φιλίππου. Στην Α’ Θεσσαλονίκης, πλάι στους Κατερίνα Νοτοπούλου, Γιάννη Αμανατίδη, Χρήστο Γιαννούλη, Κώστα Ζουράρι και Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη, στο ψηφοδέλτιο συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο πρώην Πρύτανης, Γιάννης Μυλόπουλος και ο ακαδημαϊκός, Άρης Στυλιανού, αλλά και ο πρώην Υφυπουργός, Δημήτρης Μάρδας. Στους νεοεισερχόμενους στην εκλογική λίστα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι από το think tank του Προέδρου του κόμματος, πλην του κ. Μυλόπουλου, ο Καθηγητής, Νικόλας Φαραντούρης στην Κεφαλλονιά, ο πρώην Πρύτανης, Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, η Διάνα Βουτυράκου και η Σοφία Βιδάλη. Υποψήφιος στην Αχαΐα θα είναι ο πρώην Αρχηγός της ΕΛΑΣ, Αριστείδης Ανδρικόπουλος, ενώ έντονη είναι και η συμμετοχή του καλλιτεχνικού κόσμου στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, καθώς υποψήφιοι θα είναι οι ηθοποιοί: Άννα Ελεφάντη και Κανελλοπουλου Μαρία στην Α’ Αθηνών, ο Μάριος Αθανασίου στον Βόρειο Τομέα της Β’ Αθηνών, η Άννα Βαγενά στη Λάρισα, η σκηνοθέτης, Τζένη Αρσένη στην Α’ Αθηνών, η εικαστικός, Έλλη Χρυσίδου στην Α’ Θεσσαλονίκης και ο Τσικρικάς Λευτέρης, μουσικός στα Τρίκαλα. Έντονη είναι και η παρουσία του δημοσιογραφικού κόσμου, καθώς στις εκλογικές λίστες περιλαμβάνονται οι: Στεργίου Άννα στη Θεσπρωτία, Αγόρης Κωνσταντίνος στην Καρδίτσα, Χατζηνικόλας Δημήτρης στην Α’ Αθηνών, Κυρίτσης Γιώργος στον Νότιο Τομέα της Β’ Αθηνών και οι Νάσος Αθανασίου και Γιώργος Καραμέρος στην Ανατολική Αττική. Ισχυρό στίγμα έχει στα ίδια ψηφοδέλτια της αξιωματικής αντιπολίτευση έχει και η εκπροσώπηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς ανάμεσα στους υποψήφιους είναι ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπύρος Γαλιατσάτος, ο Θεόδοτος Μυλτιάδης, αντιδήμαρχος Κερατσινίου, ο Μπίρος Στέφανος, πρώην αντιπεριφερειάρχης Φλώρινας και ο πρώην Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Θόδωρος Καρυπίδης. Σε μια προσπάθεια κοινωνικής γείωσης και ανανέωσης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, το 50% των υποψηφίων που ανακοινώθηκαν χθες κατεβαίνουν για πρώτη φορά υποψήφιες και υποψήφιοι, ενώ μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται αρκετοί γιατροί, δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες. Στο ίδιο πλαίσιο, «τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ αποτυπώνουν την αμφίπλευρη διεύρυνση, που αποτελεί στρατηγική μας επιλογή, εκφράζουν την ανανέωση, αποτελούνται από άνδρες και γυναίκες που έχουν επιλεγεί με βάση την πολιτική τους συγκρότηση, τις προοδευτικές τους θέσεις, την διαδρομή και την καταξίωσή τους ο καθένας και καθεμιά στον τομέα του, στην εργασία, στην επιστήμη, τον πολιτισμό, τους κοινωνικούς αγώνες και την προστιθέμενη αξία που μπορούν να προσδώσουν στην συλλογική μας προσπάθεια» εξηγούν πηγές προσκείμενες στην Κουμουνδούρου. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ακόμη πως «ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κάνει πράξη την ισάριθμη αντιπροσώπευση με την υιοθέτηση της αναλογίας 50-50 ανδρών και γυναικών στο 100% των υποψηφιοτήτων». «Τέλος, η αμφίπλευρη διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, που επιβεβαιώνεται από τις υποψηφιότητες, επιβεβαιώνει και την κυριαρχία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στο χώρο», καταλήγουν. . Δείτε αναλυτικά τη λίστα των υποψήφιων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΣΒΟΣ (5 υποψ) Μπουρνούς Γιάννης (N), βουλευτής Ματζαβέλας Αντώνης(Π) , δασολόγος Μιρασγεντής Δημήτρης (Π) (Ν) δικηγόρος Νικολάρα Μαρία (Π) πολεοδόμος Βάσιλα Μυρσίνη , αγρότισσα ΧΙΟΣ (4 υποψ) Μιχαηλίδης Αντρέας, βουλευτής Βλάτα Αγγελική (Π) (Ν), 38 χρονών, Πληροφορικός Νεαμονιτάκης Μάριος, ελεύθερος επαγγελματίας Πειραντάκου Σέβη, δικηγόρος ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ (7 υποψ) Γάκης Δημήτρης, βουλευτής Καματερός Ηλίας, πρώην βουλευτής, Κασσάρας Γιώργος (Π), πρώην βουλευτής Καραγιάννη Χρύσα (Π), διατροφολόγος ΚΥΚΛΑΔΕΣ Συρμαλένιος Νίκος , βουλευτής Γλέζος Βασίλης (Π) (Ν), Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, Δίκτυο εργαζομένων επισιτισμού και τουρισμού Μαραγκός Γιώργος (Π), πρώην δήμαρχος Σύρου Χανιώτη Μαρία (Π), Πρώην Αντιδήμαρχος Δήμου Πάρου ΣΑΜΟΣ (3 υποψ) Βαρδαρός Σταμάτης (Ν) (Π), πρώην Αναπληρωτής Γ.Γ του Υπουργείου Υγείας Κάρλας Μανώλης,πρώην νομάρχης Σάμου, περιφερειακός σύμβουλος γιατρός Δεμερτζή Ελπινίκη (Π), αντιπρόεδρος ΕΛΜΕ Σάμου ΕΒΡΟΣ (6 υποψ) Γκαρά Νατάσα, βουλευτής (Ν) Βαλαβανίδου Σμάρω, δημόσιος υπάλληλος Μπέρδου Κατερίνα (Π) (Ν), 38 ετών δικηγόρος Δέδογλου Σπύρος, ελεύθερος επαγγελματίας Μαλτέζος Μενέλαος, λογιστής, Οικονομικό Επιμελητήριο Τσολακίδης Βασίλης, αρχιτέκτονας ΔΡΑΜΑ (5 υποψ) Ξανθόπουλος Θεόφιλος, βουλευτής Αβραμίδης Κώστας, δικηγόρος Καραγιαννίδης Χρήστος, πρώην βουλευτής Βλαχοπούλου Αλεξάνδρα (Π) , ακτιβίστρια φιλοζωικού κινήματος Ερημίδου Άννα, αγρότισσα Ροδόπη (5 υποψ) Χαρίτου Τάκης, βουλευτής Φερχάτ Οζγκιούρ, οδοντίατρος Χουσαμετίν Μεμέτ, γιατρός Γαβρίδου Χριστίνα (Π) Ξάνθη (5 υποψ) Ζειμπέκ Χουσείν, βουλευτής Γιαννακίδης Στάθης, πρώην Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Κυνηγοπούλου Αθηνά, ελεύθερη επαγγελματίας Τζαμπάζη Μαρία, εκπρόσωπος κοινοτήτων Ρομά Πιερία (6 υποψ) Σκούφα Μπέτυ. Βουλευτής Χαιλατζίδου Γνωσούλα, εκπαιδευτικός Γκούνας Θανάσης, καθηγητής πανεπιστημίου Ζάννας Ζήσης, πρώην βουλευτής Ζαρώτης Διονύσης, εκπαιδευτικός Ημαθία ( 6 υποψ) Τόλκας Άγγελος, βουλευτής Καρασαρλίδου Φρόσω, πρώην βουλευτής Μαρκούλης Αντώνης, δικηγόρος Τσαπαρόπουλος Πέτρος, γιατρός Γιωτάκη Φανή, δικηγόρος Σαράντη Βαρβάρα, εκπαιδευτικός Σέρρες (7 υποψ) Αβραμάκης Λευτέρης, βουλευτής Καρπουχτσής Κώστας, δικηγόρος Σαββίδου Ιορδάνα, συνταξιούχος αστυνομικός Κιλκις (5 υποψήγιοι) Αγαθοπούλου Ειρήνη, βουλευτής Παναγιωτίδου Μάνια, ιδιωτική υπάλληλος Δημητριάδης Λεωνίδας, ελεύθερος επαγγελματίας Παππάς Πέτρος, γιατρός Χαλκιδική (5 υποψ) Μαλαμα Κυριακή, βουλευτής Ιγγλέζη Κατερίνα, πρώην βουλευτής Μουλαγιαννός Λεωνίδας, εκπαιδευτικός Φωτακίδης Δημήτρης, δικηγόρος Α’Θεσσαλονίκης (21 υποψ) Αμανατίδης Γιάννης, βουλευτής Γιαννούλης Χρήστος, βουλευτής Ζουράρης Κώστας, βουλευτής Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος, βουλευτής Μηταφίδης Τριαντάφυλλος,βουλευτής Μυλόπουλος Γιάννης, πανεπιστημιακός Ρόκος Χρήστος, γιατρός Στυλιανού Άρης, πανεπιστημιακός Mάρδας Δημήτρης, πανεπιστημιακός, πρώην υπουργός Νοτοπούλου Κατερίνα, βουλευτής Μανιάκα Κορίνα, ξενοδοχουπάλληλος Φουντουκίδου Σοφία, ψυχολόγος , social robotics Χρυσίδου Έλλη, εικαστικός Β’ Θεσσαλονίκης (12 υποψ.) Φαμελλος Σωκράτης, βουλευτής Βασιλειάδης Γιώργος, εκπαιδευτικός Μουρατίδης Αντρέας, γιατρός Ραβναλής Δημητρης, εφοριακός Αυγέρη δώρα, βουλευτής Βιολα Κωστή Μακρίνα, μεταδιδακτορική ερευνήτρια, μεταναστευτικής καταγωγής Γαβανά Μάγδα, γιατρός Παναγιωτίδου Όλγα, κτηνοτρόφος ΚΑΒΑΛΑ (6 υποψ) Ελευθεριάδου Τάνια, βουλευτής Εμμανουηλίδης Δημήτρης, πρώην βουλευτής Καρατσιουμπάνης Γιώργος (Π) , οικονομολόγος-διεθνολόγος Ξουλόγης Φιλήμων, γεωπόνος (Π) Μυρλή Αναστασία (Π), εκπαιδευτικός Παναγιωτίδου Αθηνά, νηπιαγωγός ΗΡΑΚΛΕΙΟ (11 υποψ) Βαρδάκης Σωκράτης, βουλευτής Ηγουμενίδης Νίκος ,βουλευτής Μαμουλάκης Χάρης, βουλευτής Αρμουτάκης Γιώργος (Π), πρώην δήμαρχος Φαιστού Σμπώκος Βασίλης, αγροτοκτηνοτρόφος Καρούτζου Φαίδρα (Π), δικηγόρος, ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΥΡΙΖΑ Μακρή Κορνηλια (Π), Μαρή Μαρία (Π), αρχαιολόγος ΧΑΝΙΑ (6 υποψ) Πολακης Παύλος , βουλευτής Σταθάκης Γιώργος, πρώην υπουργός Αρσενίδη , διευθύντρια ΕΛΕΠΑΠ Χανίων Βαγιωνακη Βάλια, πρώην βουλευτής Μανιμανακη Κατερίνα, αντιπρόεδρος ένωσης Γιατρών Χανίων ΡΕΘΥΜΝΟ (4 υποψ) Ξανθός Ανδρέας, βουλευτής Δουλουμπέκης Θοδωρής (Π) (Ν), πολιτικός μηχανικός Μανουσάκη Χρυσούλα, πολιτικός μηχανικός ΛΑΣΙΘΙ (4 υποψ.) Θραψανιώτης Μανώλης, βουλευτής Πετράκη Πελαγία, Πολιτικός Μηχανικός, πρώην αντιπεριφερειάρχης (Π) Καλαιτζάκης Μανώλης (Π), δικηγόρος ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ (3 υποψ.) Γαλιατσάτος Σπύρος, πρώην αντιπεριφερειάρχης (Π) Φαραντούρης Νίκος, πανεπιστημιακός (Π) Πολλάτου Διονυσία, εκπαιδευτικός ΛΕΥΚΑΔΑ (3 υποψ) Γρηγόρης Σταύρος, γιατρός (Π) Καλού Πάττυ, αρχιτέκτονας, μουσικός (Π) ΖΑΚΥΝΘΟΣ Αρμένης Γιώργος Ξένος Σπύρος, κοινωνιολόγος Μαρούδα Τασία, γιατρός ΚΕΡΚΥΡΑ (5 υποψ) Αυλωνίτης Αλέξανδρος, βουλευτής Παγκράτη Δωροθέα-Ελένη (Π), πρόεδρος Σωματείου Καθαριστριών Πανδή Νικολέτα (Π), φαρμακοποιός ΑΡΤΑ (4 υποψ.) Γεροβασίλη Όλγα, βουλευτής Τσιρκας Βασίλης, δικηγόρος, 42 ετών Βλάρας Γρηγόρης, δημόσιος υπάλληλος Μπουραντά Μαργαρίτα (Π), παιδοψυχολόγος ΠΡΕΒΕΖΑ (4 υποψ.) Μπάρκας Κώστας, βουλευτής Λελοβίτης Πανος, πρόεδρος ΕΛΜΕ Πρέβεζας Μάρκου Μαρία (Π), φιλόλογος ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ (3 υποψ.) Κάτσης Μάριος, βουλευτής Γόγολος Γιάννης (Π), επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας Στεργίου Άννα, δημοσιογράφος (Π) ΓΙΑΝΝΕΝΑ (7 υποψ) Τζούφη Μερόπη, βουλευτής Σουλελέ Λίλα, δικηγόρος (Π) Στέφος Γιάννης, εκπαιδευτικός, πρώην βουλευτής Αλμπάνης (Π), πρύτανης πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γρίβας Χρήστος, ΑΔΕΔΥ Οικονόμου Θανάσης, πρώην βουλευτής ΗΛΕΙΑ (7 υποψ.) Καλαματιανός Διονύσης, βουλευτής Μπαλαούρας Γεράσιμος, πρώην βουλευτής Παναγιωτόπουλος Γιώργος, ελεύθερος επαγγελματίας Φωτόπουλος Χρήστος, εκπαιδευτικός (Π) Αναστασοπούλου Ζωή, δικηγόρος (Π) (Ν) Βασιλοπούλου Βίκυ, συνταξιούχος εκπαιδευτικός (Π) ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ (9 υποψ.) Βαρεμένος Γιώργος, βουλευτής Μωραίτης Θάνος, βουλευτής Καραγκούνης Σταύρος, εκπαιδευτικός Θεοδωράκης Γρηγόρης (Π), πρώην ΓΓ δημόσιας διοίκησης Ζαμπάρας Μίλτος (Π) (Ν), περιβαλλοντολόγος Παντιώρα Φωτεινή, πρώην ειδική γραμματέας Διαχείρισης Κρίσεων Τσιμλή Ειρήνη, δημοτική υπάλληλος Αχαϊα (12 υποψ.) Μάρκου Κώστας, βουλευτής Παναγιωτόπουλος Αντρέας, γιατρός Μπάκας Θεμιστοκλής (Π) (Ν), οικονομικός αναλυτής, στεγαστική πολιτική Ανδρικόπουλος Αριστείδης (Π), πρώην αρχηγός ΕΛΑΣ Γεωργακόπουλος Τάκης, γιατρός(Π) Κυριακόπουλος Γιώργος, εργαζόμενος ΕΦΚΑ Αναγνωστοπούλου Σία, βουλευτής Παναγοπούλου Γιώτα, συνδικαλίστρια Αδαμοπούλου Ελένη, γιατρός (Π) Τσονάκα Αγγελική, μηχανικός Μαμή Παναγούλα, γιατρός(Π) Στέφου Μαρία, δικηγόρος (Π) (Ν) ΚΑΡΔΙΤΣΑ (6 υποψ) Μιχαλάκης Νίκος, γιατρός, πρώην βουλευτής (Π) Αγόρης Κωνσταντίνος, δημοσιογράφος(Ν) Βαιόπουλος Γιώργος, κτηνοτρόφος (Π) Βράτζα Παναγιώτα, πρώην βουλευτής Κατσαβριά Χρυσούλα, πρώην βουλευτής Τεντολούρη Αγγελική, νομικός (Ν) (Π) ΜΑΓΝΗΣΙΑ (7 υποψ.) Παπανατσιου Κατερίνα, βουλευτής Χρυσοβελώνη Μαρίνα, πρώην βουλευτής Στάχτου Θάλεια (Π), πρόεδρος εργαζομένων Δήμου Βόλου Μεικόπουλος Αλέξανδρος, βουλευτής(Ν) Αραμπατζής Μπάμπης (Π) (Ν) Δραμητινός Ματθαίος (Π), γιατρός Φαδάκης Θανάσης, μηχανολόγος ΤΡΙΚΑΛΆ (6 υποψ.) Δριτσέλη Παναγιώτα, πρώην βουλευτής (Ν) Κοντοτόλη Μαρίνα, επιχειρηματίας (Π) Χαρτοπούλου Πέρυ, δικηγόρος Σιμορελης Χρήστος, βουλευτής Τσικρικάς Λευτέρης, μουσικός Χαιδος Γιάννης, φαρμακοποιός (Ν) (Π) ΛΑΡΙΣΑ (11 υποψ.) Κόκκαλης Βασίλης, βουλευτής Καρυπίδης Γιάννης, γιατρός, αντιδήμαρχος Ελασσόνας Νταής Παναγιώτης, αντιδήμαρχος Λάρισας Πέκας Απόστολος (Ν) (Π), πολιτικός μηχανικός Τσακνάκης Πέτρος, αντιπρόεδρος εργαζομένων ΟΠΕΚΕΠΕ Βαγενά Άννα, βουλευτής Ακριβούλη Ζωή (Π), οικονομολόγος Μεγαλιού Ερμίνα, ΕΛΜΕ Λάρισας Α’ ΑΘΗΝΑΣ (17 υποψ.) Αρσένη Τζένη, σκηνοθέτης Βιδαλη Σοφία, καθηγήτρια πανεπιστημίου, εγκληματολόγος (Π) Ελεφαντη Άννα , ηθοποιός Κανελλοπουλου Μαρία, ηθοποιός(Π) Κουβελη Μαρία, δικηγόρος (Π) Ματσούκα Χαρά, γιατρός Χριστοδουλοπούλου Τασία, πρώην υπουργός Βερναρδάκης Χριστόφορος, βουλευτής Βούτσης Νίκος, βουλευτής Τζανακόπουλος Δημήτρης (Ν) Φίλης Νίκος, βουλευτής Ηλιόπουλος Νάσος (Π) (Ν), πρώην υπουργός Μανιός Νίκος, πρώην βουλευτής Χατζηνικόλας Δημήτρης (Π), δημοσιογράφος ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (23 υποψ.) Φωτίου Θεανώ, βουλευτής Χρηστίδου Ραλλία , βουλευτής Δουβή Αγγελική Καραμεσίνη Μαρία (Π) Κατρανίδου (Π), συνδικαλίστρια Κατριβάνου Βασιλική, πρώην βουλευτής Κούβελα Φωτεινή (Π) Μουζάλας Γιάννης, βουλευτής Μπαλάφας Γιάννης, βουλευτής Παππάς Nίκος, βουλευτής Βανδώρος Μανώλης, πληροφορική Γέργος Νίκος (Ν) (Π) Θεοχαρόπουλος Θανάσης, πρώην βουλευτής Κυρίτσης Γιώργος, δημοσιογράφος Ματζουράνης Γιάννης (Π), δικηγόρος Τζουμάκας Στέφανος (Π) ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Τσακαλώτος Ευκλείδης, βουλευτής Ζαχαριάδης Κώστας, βουλευτής Κατρούγκαλος Γιώργος, βουλευτής Σκουρλέτης Πάνος, βουλευτής Αθανασίου Μάριος (Π) , πολιτισμός Σακελλάρης Δημήτρης, εκπαιδευτικός Χατζησωκράτης Δημήτρης, Μπαλαφας Γιώργος (Π), Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα, βουλευτής Καββαδία Αννέτα, πρώην βουλευτής Χατζησοφιά Άννα (Π), πολιτισμός ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (15 υποψ.) Αχτσιογλου Έφη, βουλευτής(Ν) Δούρου Ρένα(Π), πρώην βουλευτής Καφαντάρη Χαρά, βουλευτής Βλάχου Ελένη, μεταδιδακτορική ερευνήτρια Κεσίδου Όλγα, γιατρός Βίτσας Δημήτρης, βουλευτής Δραγασάκης Γιάννης, βουλευτής Κουρουμπλής Παναγιώτης, βουλευτής Παπαχριστόπουλος Θανάσης, πρώην βουλευτής ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ (15 υποψ) Βαρέλη Στεφανίδη Ζωή, αθλητισμός Λεβέντη Αγγελική (Ν), εργαζόμενη ΕΦΚΑ Δούση Μάγκυ (Ν), επικοινωνιολόγος Κουτσουμπέλη Μακεδονία, Κοροβέση Μύρτω, δικηγόρος Θεοχάρη Καίτη, αναπηρικό κίνημα Σπιρτζης Χρήστος, βουλευτής Σκουρολιάκος Πάνος, βουλευτής Αθανασίου Νάσος, δημοσιογράφος Δέδες Γιάννης, πρώην βουλευτής Καραμέρος Γιώργος(Π), δημοσιογράφος Μπουλέκος Γιάννης (Ν) (Π), δικηγόρος Φιλίππου (Π), πρωην δήμαρχος Σαρωνικού ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ (6 υποψ) Βουτυράκου Διάνα (Ν) (Π) Στεφάτου Διονυσία(Ν) (Π), δημόσιος υπάλληλος Παππά Γιώτα, περιφερειακή σύμβουλος Τσίπρας Γιώργος, βουλευτής Νεφελούδης Αντρέας (Π), πρώην ΓΓ Εργασίας Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ (7 υποψ.) Δρίτσας Θοδωρής, βουλευτής Μπελαβίλας Νίκος, πανεπιστημιακός Φωτιάδης Χρηστος (Ν) (Π), ηλεκτρολόγος μηχανικός Μπακαδήμα Φωτεινή (Ν) (Π), βουλευτής Γεννιά Γεωργία, πρώην βουλευτής Λογοθέτη Κατερίνα (Ν) (Π), οικονομολόγος Β’ΠΕΙΡΑΙΑ (11 υποψ.) Κασιμάτη Νίνα, βουλευτής Καρακώστα Εύη, πρώην βουλευτής Γιαννακάκη Μαρία, πρώην βουλευτής Κυλλάκου Καίτη, δικηγόρος Ραγκούσης Γιάννης, βουλευτής Αλεξιάδης Τρύφων, βουλευτής Αλεβιζόπουλος Γιώργος, μεταλλεργάτης Κοτζάι Αντιλιάν (Ν), Δίκτυο Νέων Μεταναστευτικής Καταγωγής “ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ” Μανωλάκος Βασίλης, συνδικαλιστής Θεόδοτος Μυλτιάδης, αντιδήμαρχος Κερατσινίου Αργολίδα (5 υποψ.) Γαβρήλος Γιώργος, δικηγόρος Παπαιωάννου Τάκης (Ν) (Π) Σκούρτη Βιβή (Π), εκπαιδευτικός Αρκαδία (5 υποψ.) Παπαηλιού Γιώργος, βουλευτής Στάικος Χρήστος, χημικός Παπαδόπουλος Διονύσης (Π), Γιαννούλη Αντωνία, ηθοποιός Μεσσηνια (7 υποψ.) Χαρίτσης Αλέξης, βουλευτής Κωνσταντινέας Πέτρος, πρώην βουλευτής, αθλητισμός Μακαρης Μανωλης (Π), γιατρός Στέφανος Παναγιώτης, οικονομολόγος Βεργινάδη Μελίνα, δικηγόρος Ζαχαροπούλου Γιούλα, υπάλληλος ΔΕΔΗΕ Κιουρή Χαρά, εκπαιδευτικός ΚΟΡΙΝΘΙΑ (6 υποψ) Ψυχογιός Γιώργος, βουλευτής Δέδες Γιώργος, πρώην γγ δημοσίων έργων Θελερίτη Μαρία , πρώην βουλευτής Κονομόδη Έλενα, δικηγόρος Σουκαρά Τζένη, δημοσιογράφος ΕΥΒΟΙΑ (8 υποψ) Αποστόλου Βαγγέλης, βουλευτής Χατζηγιαννάκης Μίλτος, βουλευτής Κεδίκογλου Συμεών, πρώην βουλευτής Ακριώτου Θεοδώρα, εικαστικός Φρυγανιώτη Ευλαμπία, σχεδιάστρια εσωτερικού χώρου Θαλασσινού Αλεξάνδρα, εκπαιδευτικός ΦΘΙΩΤΙΔΑ (6 υποψ) Σαρακιώτης Γιάννης, βουλευτής Παπουτσάς Νίκος, δικηγόρος Λάζου Βασιλική, πανεπιστημιακός ΦΩΚΙΔΑ (3 υποψ) Κωστοπαναγιώτου Ηλίας, πρώην βουλευτής Τσαμαντάνης Χρήστος, Μηχανικός Μαστροπέρρου Λουκία, δικηγόρος ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ (3 υποψ.) Μπερμπέρης Μωυσής Βεντούρη Μαρία ΒΟΙΩΤΙΑ (5 υποψ.) Πούλου Γιώτα, βουλευτής Δούμας Αχιλλέας, αγρότης Παπαχαραλάμπους Χαράλαμπος, δικηγόρος ΛΑΚΩΝΙΑ (5 υποψ.) Αραχωβίτης Σταύρος, βουλευτής Παπαγιαννοπούλου Παναγιώτα, λογίστρια Σταματάκου Αρχοντούλα, συνταξιούχος τραπεζικός Τσαλπατούρος Αλέξιος, εργαζόμενος ΑΔΜΗΕ Υμέρι Σουλβάν, αθλητισμός ΓΡΕΒΕΝΑ (3 υποψ.) Μπγιάλας Χρήστος, πρωην βουλευτής Καλαμάρας Γιώργος, δημόσιος υπάλληλος Τζουβάρα Φωτεινή, δικηγόρος ΦΛΩΡΙΝΑ (4 υποψ.) Πέρκα Πέτη, βουλευτής Χατζηκωνσταντίνου Πασχαλιά, νηπιαγωγός Μπίρος Στέφανος, πρώην αντιπεριφερειάρχης Φλώρινας Κωτακίδης Γιώργος, γιατρός ΚΑΣΤΟΡΙΑ (3 υποψ.) Τελιγιορίδου Ολυμπία, βουλευτής Γιαγκόπουλος Κώστας, δικηγόρος (Π) (Ν) Σίσιος Γιάννης, αρχαιολόγος ΚΟΖΑΝΗ (6 υποψ.) Βέττα Καλλιόπη, βουλευτής Μιχελάκη Εφή, εκπαιδευτικός Καρυπίδης Θοδωρος, πρώην περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Πασαλίδης Κώστας, πρώην εργαζόμενος ΔΕΗ ΠΕΛΛΑ (6 υποψ.) Τζάκρη Θεοδώρα, βουλευτής Δαντσή Παρασκευή , μηχανικός Σηφάκης Γιαννής, πρώην βουλευτής Σταυρίδου Σοφία, αγρότισσα Σκύδρα Το ΠΑΣΟΚ αναζητεί πρόσωπα για το Επικρατείας με «γέφυρες» στο Κέντρο Νέα πρόσωπα και στελέχη-«γέφυρες» προς τη «δεξαμενή» των αναποφάσιστων ψηφοφόρων, που κινούνται στον χώρο της Κεντροαριστεράς, αναζητεί ο Νίκος Ανδρουλάκης για τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου Επικρατείας. Παρότι η «βιτρίνα» των ψηφοδελτίων θα παρουσιαστεί μετά την επίσημη προκήρυξη των εκλογών, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να τεστάρει από τώρα τους πιθανούς υποψηφίους – κυρίως τα πρόσωπα που θα οριστούν στις δύο πρώτες εκλόγιμες θέσεις του Επικρατείας. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει ξεκαθαρίσει στους συνεργάτες του ότι όλες οι κινήσεις πρέπει να γίνουν αθόρυβα και χωρίς να δίνεται η αίσθηση στους άμεσα ενδιαφερομένους ότι έχει ήδη «κλειδώσει» η μία ή η άλλη υποψηφιότητα. Εμπειρο στέλεχος εξηγεί ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αποφύγει πάση θυσία λάθη που ενδέχεται να «τραυματίσουν» την εικόνα του κόμματος στην τελική ευθεία προς τις κάλπες. Θυμίζει δε ότι το 2019 η σύγκρουση της Φώφης Γεννηματά με τον Ευάγγελο Βενιζέλο και η απόφαση της αείμνηστης προέδρου του ΠΑΣΟΚ να ορίσει στο… παρά πέντε επικεφαλής στο Επικρατείας τον Γιώργο Καμίνη αιφνιδίασε και προκάλεσε εσωκομματικές αναταράξεις. Το επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη γνωρίζει μεν ότι εκείνος θα επιλέξει τα πρόσωπα-«κλειδιά», ξέρει ωστόσο ότι δική τους ευθύνη είναι η συγκέντρωση προτάσεων που να υπηρετούν το «προφίλ» του Επικρατείας που ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ περιγράφει στις κλειστές συσκέψεις. Δείγμα γραφής έδωσε με την παρουσίαση των 350 υποψηφίων ανά την Ελλάδα, όπου η ανανέωση προσώπων στα ψηφοδέλτια άγγιξε τo 63% – το 31% των υποψηφίων που ανακοινώθηκαν είναι κάτω των 45 ετών, το 92% έχει πανεπιστημιακή εκπαίδευση, το 12% κατέχει διδακτορικό δίπλωμα, το 30% μεταπτυχιακό, ενώ η γυναικεία παρουσία φτάνει στο 40%. Με κλειστά χαρτιά Οι γνωρίζοντες λένε ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει αποκλείσει προτάσεις για την ανάδειξη στο Επικρατείας (ή σε άλλες κρίσιμες εκλογικές περιφέρειες) στενών του συνεργατών, όπως είναι ο γραμματέας της Κ.Ε., Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο εκπρόσωπος Τύπου, Δημήτρης Μάντζος, ο επικεφαλής Πολιτικού Σχεδιασμού, Παναγιώτης Δουδωνής, η Ελένη Χρονοπούλου (νεαρή δικηγόρος και εκπρόσωπος του Απόδημου Ελληνισμού, καθώς διαμένει και εργάζεται στις Βρυξέλλες), το στέλεχος και μέλος της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, Νίκος Μήλης που λειτουργεί και ως γέφυρα με ευρύτερα κοινά, ο παλιός τερματοφύλακας, Νίκος Σαργκάνης κ.ά. Κάποιοι επιμένουν ότι ο κ. Ανδρουλάκης (κρατά επί του παρόντος βέβαια κλειστά τα χαρτιά του) έχει δεχθεί εισηγήσεις για τον ορισμό σε εκλόγιμη θέση του Επικρατείας του γνωστού συνταγματολόγου Νίκου Αλιβιζάτου – άλλοι πάλι πιστεύουν ότι το νέο εγχείρημα μπορεί να υποστηριχθεί με την παρουσία προσωπικοτήτων με ισχυρό αποτύπωμα, όπως είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Γιάννης Μανιάτης κ.ά. Γρίφο για τη Χαριλάου Τρικούπη αποτελεί και η κάθοδος του Νίκου Ανδρουλάκη, που ως αρχηγός κόμματος μπορεί να κρατήσει την έδρα σε μία από τις τρεις περιφέρειες που θα κατέβει υποψήφιος (χωρίς σταυρό). Η μία επιλογή -και η μόνη σίγουρη μέχρι τώρα- αφορά τη γενέτειρά του, το Ηράκλειο Κρήτης. Η δεύτερη επιλογή «δείχνει» προς τον χάρτη της Αττικής και κυρίως προς τα Νότια και Ανατολικά προάστια. Στα Νότια διεκδικεί την επανεκλογή της η νυν βουλευτής Τόνια Αντωνίου, ενώ κατεβαίνουν επίσης ο Παύλος Χρηστίδης και ο Στέφανος Ξεκαλάκης – τα προγνωστικά λένε ότι στα Νότια το ΠΑΣΟΚ θα εξασφαλίσει δύο έδρες. Στην Ανατολική Αττική ένα πρόσωπο επίσης από τη νεότερη γενιά, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης έχει ως φαίνεται κινητοποιήσει ευρύτερες δυνάμεις – μαχητικές χαρακτηρίζονται οι παρουσίες της νεαρής δικηγόρου Βάσιας Αναστασίου και του Λάζαρου Καραούλη. Η τρίτη επιλογή Ανδρουλάκη ενδέχεται να είναι η Θράκη – εκεί και δη στη Ροδόπη επιχειρεί δυναμική επανεμφάνιση ο πρώην υπουργός και παπανδρεϊκός, Γιώργος Πεταλωτής. Ακρως ανταγωνιστικό είναι το δίδυμο στη Δυτική Αθήνα, που αποτελούν η νυν βουλευτής Νάντια Γιαννακοπούλου και ο πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Καρχιμάκης. Στα Δυτικά προάστια της Αθήνας δίνει για πρώτη φορά τη μάχη ο «τηλεοπτικός» Θανάσης Κατερινόπουλος. Εκπρόσωπος της νέας γενιάς στο ψηφοδέλτιο της Α’ Αθήνας θεωρείται η Ρωξάνη Μπέη και ο Δημήτρης Οικονόμου, ενώ στην Α’ Πειραιά η Μάρα Κουκουδάκη και στη Β’ Πειραιά ο Δημήτρης Διαμαντίδης αντίστοιχα. Στα Βόρεια ο Ανδρέας Λοβέρδος διατηρεί ισχυρές δυνάμεις – δυναμικά μπήκαν στη μάχη δύο πρώην υπουργίνες του ΠΑΣΟΚ, η Μιλένα Αποστολάκη και η Κατερίνα Μπατζελή, ο γνωστός δημοσιογράφος Ανδρέας Παπαδόπουλος, η παπανδρεϊκή Εφη Χαλάτση κ.ά. Κόντρες και ανατροπές Εως και «ανατροπή» στους συσχετισμούς στο Ρέθυμνο αναμένουν στο ΠΑΣΟΚ από την κάθοδο του δημοφιλούς αθλητικογράφου Βασίλη Σκουντή. Σκληρή είναι η κόντρα στο Κιλκίς μεταξύ δύο γιατρών, του νυν βουλευτή Γιώργου Φραγγίδη και του Στέφανου Παραστατίδη. Στην Α’ Θεσσαλονίκης λέγεται ότι εξελίσσεται μονομαχία μεταξύ του Χάρη Καστανίδη και του στενού συνεργάτη του Νίκου Ανδρουλάκη, Αντώνη Σαουλίδη, ενώ ψήφους από τις νεότερες γενιές διεκδικούν η Πέννυ Δαλαμπούρα και ο αυτοδιοικητικός Πέτρος Λεκάκης. Στην Αιτωλοκαρνανία χαρακτηρίζεται δυνατό χαρτί η Χριστίνα Σταρακά (παπανδρεϊκή από τον αυτοδιοικητικό χώρο), παρότι ο νυν λοβερδικός βουλευτής Δημήτρης Κωνσταντόπουλος διατηρεί ευρεία απήχηση στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Στην Αχαΐα, όπου εκλέγεται χωρίς σταυρό ο Γιώργος Παπανδρέου, φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει εκ νέου στροφές αυξάνοντας το ποσοστό του: Κατερίνα Σολωμού και Μαρίνος Σκανδάμης είναι δύο από τα δυνατά χαρτιά του ανανεωμένου ψηφοδελτίου. Στην Ηλεία -όπου εκλέγεται ο επικεφαλής της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης- καταγράφεται επίσης σημαντική αύξηση των ποσοστών. Γι’ αυτό και το ψηφοδέλτιο θα κλείσει όταν οριστικοποιηθεί το παζλ και με άλλες ισχυρές υποψηφιότητες. Στη Μεσσηνία κάνει «πρεμιέρα» ο δημοφιλής φωτογράφος Σπύρος Πώρος, ο τραπεζικός Παναγιώτης Αδαμόπουλος και ο επίσης παπανδρεϊκός Μενέλαος Γερονικολός. Ο Δημήτρης Στάμου αποτελεί υποψηφιότητα του ΠΑΣΟΚ από την Ανανεωτική Αριστερά – ο επί χρόνια δημοσιογράφος κατεβαίνει στη μάχη της Δυτικής Αττικής. Αγκάθι παραμένει η συγκρότηση του παζλ στην Αρκαδία, μετά την αποχώρηση του Απόστολου Σπυρόπουλου, αλλά και τη δυσκολία κατάρτισης του ψηφοδελτίου. Το σίγουρο είναι ότι ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος που διεκδικεί την επανεκλογή του, διαθέτει σημαντικές δυνάμεις στην περιοχή. Ειδήσεις σήμερα Αλλάζει ο εξωδικαστικός για χρέη σε τράπεζες, funds, Δημόσιο και Ταμεία Το ερωτικό χάδι της Κέιτ Μίντλετον στον πρίγκιπα Ουίλιαμ στο κόκκινο χαλί των BAFTA Survivor All Star: Ο επικός καυγάς Ελευθερίας-Μάριου και ο υποψήφιος προς αποχώρηση – Δείτε βίντεο

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )