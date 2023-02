Ενεργειακή κρίση – Σκρέκας: Έχουμε κατορθώσει να απορροφούμε έως και το 90% της αύξησης των τιμών

«Στο επόμενο διάστημα επιταχύνουμε τον πράσινο μετασχηματισμό τής οικονομίας, ως τη μοναδική αξιόπιστη λύση για να προστατεύσουμε το Περιβάλλον και συγχρόνως να μειώσουμε το κόστος ενέργειας για όλους. Νέα προγράμματα, όπως αυτό των 300.000 φωτοβολταϊκών έως 10kV στις στέγες νοικοκυριών, μικρών επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων, ή την αντικατάσταση των παλαιών θερμοσιφώνων με ηλιακούς νέας τεχνολογίας, έρχονται σε συνέχεια των πολύ επιτυχημένων που ήδη έχουν εφαρμοστεί». Αυτά ανέφερε, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ). Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι ενέργειες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς ενεργειακής κρίσης στην οικονομία και οι προτάσεις τού επιχειρηματικού κόσμου για την καλύτερη διαχείρισή της. «Στη διάρκεια της θητείας της, η κυβέρνηση κλήθηκε να αντιμετωπίσει σειρά κρίσεων οι οποίες έπληξαν την κοινωνία και την οικονομία. Η άνοδος του πληθωρισμού ως συνέπεια της υγειονομικής κρίσης οξύνθηκε, λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η ελληνική κυβέρνηση αντιλαμβανόμενη τις επιπτώσεις της αύξησης των τιμών, έλαβε μέτρα πολύ πιο γρήγορα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Με πόρους που κατά κύριο λόγο προέρχονται από την φορολόγηση των υπερεσόδων των εταιρειών παραγωγής και προμήθειας ενέργειας που ξεπερνούν τα 9 δισ. ευρώ, έχουμε κατορθώσει να απορροφούμε έως και το 90% της αύξησης των τιμών» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο κ. Σκρέκας και προσέθεσε: «Στο επόμενο διάστημα επιταχύνουμε τον πράσινο μετασχηματισμό της οικονομίας, ως τη μοναδική αξιόπιστη λύση για να προστατεύσουμε το Περιβάλλον και συγχρόνως να μειώσουμε το κόστος ενέργειας για όλους. Νέα προγράμματα, όπως αυτό των 300.000 φωτοβολταϊκών έως 10kV στις στέγες νοικοκυριών, μικρών επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων, ή την αντικατάσταση των παλαιών θερμοσιφώνων με ηλιακούς νέας τεχνολογίας, έρχονται σε συνέχεια των πολύ επιτυχημένων που ήδη έχουν εφαρμοστεί. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι η στήριξη τής κοινωνίας αλλά και της επιχειρηματικότητας αποτελεί βασική της προτεραιότητα. Θα συνεχίσουμε αυτή την πολιτική μας για όσο χρειαστεί, προς όφελος ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας». Η πρόεδρος του ΕΒΕΑ Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, στην ομιλία της, αναφέρθηκε στην ενεργειακή κρίση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, όπως και ολόκληρη η Ευρώπη, η οποία δοκιμάζει τις αντοχές των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Παρόλο που υπάρχουν αισιόδοξες εκτιμήσεις, η πρόεδρος του ΕΒΕΑ τόνισε ότι το περιβάλλον παραμένει αβέβαιο και δεν επιτρέπει ασφαλείς προβλέψεις και περιθώρια εφησυχασμού. Τόνισε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να προετοιμαστεί για τον επόμενο χειμώνα, ο οποίος ενδέχεται να είναι εξίσου ή ακόμη πιο απαιτητικός από αυτόν που πέρασε. Να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τους μηχανισμούς διόρθωσης της αγοράς για να θωρακιστεί ενάντια στα κερδοσκοπικά παιχνίδια και τις ακραίες τιμές. Χρειάζεται να εστιάσει στην από κοινού αγορά φυσικού αερίου, ώστε να μεγιστοποιηθεί η αγοραστική δύναμη των μελών της. «Στη χώρα μας, μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει να αντέξουμε στις πιέσεις που προκαλεί η ενεργειακή κρίση. Σε αυτό σαφώς έχουν συμβάλει τα μέτρα στήριξης που λαμβάνει η Πολιτεία – αλλά και οι προσπάθειες και οι ικανότητες των επιχειρήσεων, στη διαχείριση μιας ακόμη κρίσης», συνέχισε η κυρία Εφραίμογλου και επισήμανε ότι πέρα από τη συγκράτηση των τιμών κατά την τρέχουσα περίοδο, το «κλειδί» για τη διαχείριση τόσο της ενεργειακής όσο και της κλιματικής κρίσης είναι η διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος της χώρας, με αύξηση της παραγωγής καθαρής ενέργειας. «Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην ενθάρρυνση και την υποστήριξη των επιχειρήσεων, για την εγκατάσταση συστημάτων αυτοπαραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Γιατί με αυτό τον τρόπο, μπορούμε να διασφαλίσουμε άμεσα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη. Θα δώσουμε στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να μειώσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα, να περιορίσουν το κόστος τους, αλλά και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που παρέχει το σύστημα net metering. Σε αυτή την κατεύθυνση, μπορούν να υπάρξουν περισσότερες παρεμβάσεις διευκόλυνσης, σε θέματα όπως η χρηματοδότηση, η απλούστευση και η επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης και σύνδεσης με το σύστημα». Κλείνοντας την ομιλία της, η κυρία Εφραίμογλου, σημείωσε ότι ο επιχειρηματικός κόσμος αναγνωρίζει ότι η ενεργειακή κρίση είναι διεθνής και απαιτεί διαχείριση που ξεπερνά τις δυνατότητες της χώρας, αναγνωρίζοντας παράλληλα την ουσιαστική προσπάθεια που έχει γίνει ως τώρα από την πλευρά της Πολιτείας και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα πρέπει να μετατρέψει αυτήν την κρίση σε ευκαιρία: να ενισχύσει την ενεργειακή της ασφάλεια, αλλά και τη γεωπολιτική της θέση.

