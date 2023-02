Καραμανλής: Στρατηγικό σχέδιο για όλη την Αττική από τον ΟΑΣΑ Το σχέδιο βρίσκεται στη διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού και η εκπόνηση της μελέτης θα ξεκινήσει μέσα στο 2023 Στην επέκταση των αστικών συγκοινωνιών σε Ωρωπό και Μαραθώνα αναφέρθηκε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, στη Βουλή, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Α΄ Ανατολικής Αττικής της ΝΔ, Βασίλη Οικονόμου. Ο κ. Καραμανλής υπενθύμισε τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει την τελευταία τετραετία στις αστικές συγκοινωνίες και τόνισε ότι ο ΟΑΣΑ πρέπει πλέον να εκπονήσει ένα νέο στρατηγικό σχέδιο για όλη την Αττική, μια συνολική μελέτη, ώστε να διαπιστωθεί η συγκοινωνιακή προσφορά ανάλογα με την επιβατική ζήτηση. Επισήμανε μάλιστα, ότι ειδικότερα σε Ωρωπό και Μαραθώνα, η ζήτηση διαφέρει τους χειμερινούς σε σχέση με τους θερινούς. Ο κ. Καραμανλής ανέφερε ότι στις συγκεκριμένες περιοχές υπάρχει αστική σύνδεση με την κυκλική γραμμή 310 (Μαραθώνας – Νέα Μάκρη – Ραφήνα – Μάτι) με 17 δρομολόγια την ημέρα, και τη γραμμή 314 (Σταθμός Δουκίσσης Πλακεντίας – Παλλήνη – Ραφήνα) με 37 δρομολόγια την ημέρα, επισημαίνοντας ότι έχει υπάρξει σημαντική αύξηση των δρομολογίων από το 2019. Στη συνέχεια, ανακοίνωσε ότι θα επεκταθεί άμεσα η γραμμή 314 ώστε να φτάνει στη Νέα Μάκρη. Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών τόνισε ότι το νέο σχέδιο για τις αστικές συγκοινωνίες βρίσκεται στη διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού και η εκπόνηση της μελέτης θα ξεκινήσει μέσα στο 2023. «Θα πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά τη δυνατότητα δημιουργίας δημοτικής συγκοινωνίας», εκτίμησε επίσης ο κ. Καραμανλής, καταλήγοντας ότι ο συνδυασμός της επέκτασης των δρομολογίων που ανέφερε σήμερα, με την αναδιοργάνωση συνολικά των αστικών συγκοινωνιών και τη δημιουργία δημοτικής συγκοινωνίας, θα δώσει λύσεις στη βόρεια Αττική. Από την πλευρά του, ο κ. Οικονόμου είπε ότι είναι σημαντική η εξαγγελία για την επέκταση της γραμμής 314 μέχρι το κέντρο της Νέας Μάκρης, σημειώνοντας ότι στο σχεδιασμό για τις ανάγκες του Μαραθώνα και του Ωρωπού, θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ο τριπλασιασμός του πληθυσμού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, Περιμένουμε με ενδιαφέρον τις μελέτες της κυβέρνησης, πρόσθεσε, τόσο για τη Νέα Μάκρη, όσο και για τον Ωρωπό «και από τον ‘Αγιο Στέφανο να φτάσει μέχρι το Καπανδρίτι τουλάχιστον, που είναι η είσοδος του δήμου Ωρωπού». Ειδήσεις σήμερα: ΕΟΔΥ: Πρώτος θάνατος παιδιού από στρεπτόκοκκο Α στην Ελλάδα Μύκονος: 10 λεπτά διήρκεσε ο καβγάς του 33χρονου με τον 34χρονο Αλβανό που δολοφονήθηκε με μια σφαίρα στο κεφάλι Πόλεμος στην Ουκρανία: «Ορκίστηκε πίστη στους νεοναζί του Κιέβου» – Φουλ επίθεση της Μόσχας στον Μπάιντεν BEST OF NETWORK 20.02.2023, 11:53 20.02.2023, 18:52 20.02.2023, 11:48 20.02.2023, 12:38 20.02.2023, 13:57 20.02.2023, 14:30

