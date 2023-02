Κατρούγκαλος: «Ναι στο διάλογο με την Τουρκία αλλά με δική μας ατζέντα, ούτε την τουρκική, ούτε τρίτων» «Δυστυχώς μαθαίνουμε για μια ακόμη φορά από την τουρκική πλευρά τις εξελίξεις για προτάσεις που δεν αφορούν έναν τέτοιο διάλογο» αναφέρει σε δήλωσή του ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ «Οι σεισμοί δημιούργησαν προϋποθέσεις αλλαγής του κλίματος και προώθησης του διαλόγου με την Τουρκία. Για αυτό χρειάζεται εθνική στρατηγική και να θέτουμε εμείς την ατζέντα, όχι να ακολουθούμε τυφλά ατζέντες τρίτων ή να απαντάμε αμήχανα στις τουρκικές προτάσεις», τονίζει σε δήλωσή του ο Γιώργος Κατρούγκαλος. «Δυστυχώς μαθαίνουμε για μια ακόμη φορά από την τουρκική πλευρά τις εξελίξεις για προτάσεις που δεν αφορούν έναν τέτοιο διάλογο, που εμείς προωθούμε από το 2021, όταν άλλοι επένδυαν στο δόγμα της δήθεν απομονωμένης Τουρκίας. Ρωτάμε ξανά: Ποια ήταν ακριβώς η τουρκική πρόταση 6 σημείων; Ποια ήταν η απάντηση και αν δεν υπήρξε, γιατί δεν κατέθεσε η Ελλάδα αντιπροτάσεις για διάλογο εδώ και δύο μήνες; Ο κ. Μητσοτάκης έχει προτάσεις για διάλογο; Ή προσχωρεί στη γραμμή της κυρίας Μπακογιάννη: για οριοθέτηση ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς εκεί επέκταση των χωρικών υδάτων. Και για συνεκμετάλλευση – όπως λένε και ενεργειακοί παράγοντες- χωρίς οριοθέτηση ΑΟΖ;», είναι τα ερωτήματα που θέτει ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ. «Για εμάς αυτές οι θέσεις δεν αποτελούν βάση για διάλογο με ορίζοντα λύσης», καταλήγει ο κ. Κατρούγκαλος. Ειδήσεις σήμερα Άγριο έγκλημα σε μπαρ στη Μύκονο για τα μάτια μιας γυναίκας Η οικογένεια ΜακΚάν αποδέχθηκε τεστ DNA της 22χρονης που υποστηρίζει πως είναι η Μαντλίν Όι υποψήφιοι Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ στις εκλογές – Δείτε τα ονόματα Best of Network 20.02.2023, 11:53 20.02.2023, 08:05 20.02.2023, 11:48 20.02.2023, 12:38 20.02.2023, 13:57 20.02.2023, 14:30

