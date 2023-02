Μητσοτάκης σε Μπλίνκεν: Ράγισε η καρδιά μας από την ανθρωπιστική καταστροφή στην Τουρκία Διαβάστε όλο τον διάλογο – Για «πρωτιές της Ελλάδας σε πολλούς τομείς», μίλησε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ αναγνωρίζοντας τον ηγετικό ρόλο της χώρας μας στην περιοχή – Δείτε βίντεο 20.02.2023, 19:27 UPD: 20.02.2023, 19:50 9 ΣΧΟΛΙΑ Σαφές μήνυμα για τις πρωτιές της Ελλάδας σε μία πληθώρα θεμάτων όπως η στήριξη της Ουκρανίας έστειλε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν κατά την συνάντηση που είχε με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Από την πλευρά του ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για την εμβάθυνση των σχέσεων των δύο χωρών αλλά και για την τραγωδία από τους σεισμούς στην Τουρκία σημειώνοντας πως «ράγισαν οι καρδιές μας». Στο δείπνο που θα ακολουθήσει της συνάντησης πό μέρους Ελλάδας θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιώτοπουλος, και η πρέσβης μας στις ΗΠΑ Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ενώ από αμερικανικής πλευράς αναμένεται να είναι στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρέσβης εν Ελλάδα Τζωρτζ Τσούνης. Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ έφτασε στις 19:20 στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει δείπνο. Σημειώνεται ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, εμφάνισε πυρετό λόγω κρυολογήματος και δεν θα παραστεί στο δείπνο που παραθέτει ο Πρωθυπουργός.Όλα τα τεστ στα οποία έχει υποβληθεί ο κ. Δένδιας είναι αρνητικά και η συνάντησή του με τον κ. Μπλίνκεν την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί κανονικά, όπως και το υπόλοιπο πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί, στο πλαίσιο του 4ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδος – ΗΠΑ. Μητσοτάκης: Ράγισε η καρδιά μας από την ανθρωπιστική καταστροφή στην Τουρκία Κατά τον διάλογο που είχαν και οι δύο μπροστά στις κάμερες ο πρωθυπουργός καλωσόρισε τον Αμερικανό ΥΠΕΞ επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα έχει υποστηρίξει την Ουκρανία με κάθε τρόπο και στρατιωτικό, στις δύσκολες στιγμές που περνάει μετά την εισβολή στην Ουκρανία. «Η Ελλάδα έχει δείξει ότι δεν ανέχεται τέτοιες συμπεριφορές», είπε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως «ευελπιστούμε και μετά από αυτόν τον καιρό να μην εξαρτώμαστε τόσο από το ρωσικό αέριο». Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι Ελλάδα και ΗΠΑ βρίσκονται πολύ κοντά και μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχουν εμβαθύνει περισσότερο οι σχέσεις τους τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε ενεργειακό επίπεδο. Στην συνέχεια ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία. «Είμαστε συγκλονισμένοι από την μεγάλη καταστροφή που έπληξε τους γείτονές μας», είπε ο κ. Μητσοτάκης και συμπλήρωσε πως «η καρδιά μας ράγισε, ήμασταν από τους πρώτους που στείλαμε βοήθεια». «Όσο κι αν υπάρχουν σημαντικές πολιτικές διαφορές με τους γείτονές μας, οι λαοί μας είναι κοντά και ευελπιστούμε να μπορέσουμε να χτίσουμε πάνω σε ατό το δέσιμο». Μπλίνκεν: Πρωτιές της Ελλάδας σε πολλούς τομείς Από πλευράς του ο Άντονι Μπλίνκεν συνεχάρη την πρωτιά της Ελλάδας που σε μεγάλο αριθμό μετώπων όπως στην υποστήριξη της Ουκρανίας. «Οι καιροί είναι δύσκολοι, η Συμμαχία θα αντεπεξέλθει», είπε ο κ. Μπάιντεν. Όπως σημείωσε η Ελλάδα σε ενέργεια, και κλιματική αλλαγή έχει εμβαθύνει την σχέση της με τις ΗΠΑ. «Από τα πράγματα που μας ενώνουν είναι η ιδέα ότι οι χώρες, οι κοινωνίες δουλεύουν καλύτερα με τη Δημοκρατία και τη συνεργασία». Υπενθυμίζεται ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, χαρακτήρισε την επίσκεψη Μπλίνκεν εξαιρετικά θετικό γεγονός και υπογράμισε ότι οι σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο των τελευταίων ετών. Δείτε βίντεο, οι δηλώσεις: Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cqnkzjyo7fl5) Αναλυτικά ο διάλογος Μητσοτάκη και Μπλίνκεν: Κυριάκος Μητσοτάκης: «Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, καλως ήρθατε στην Αθήνα. Έρχεστε σε μία εποχή μεγάλων προκλήσεων. Συμπληρώνεται ένας χρόνος από τη στιγμή που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία και, αν μη τι άλλο, αυτός ο απρόκλητος πόλεμος έβαλε σε δοκιμασία τη συμμαχία μας. Αλλά νομίζω ότι καταφέραμε να ανταποκριθούμε με τον κατάλληλο τρόπο. Η Ελλάδα στήριξε από την αρχή την Ουκρανία, παρέχοντας και στρατιωτική βοήθεια. Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι πρέπει να στείλουμε το μήνυμα ότι κάθε μορφή αναθεωρητισμού, κάθε αλλαγή συνόρων με τη βία δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά από τη διεθνή κοινότητα των δημοκρατικών κρατών. Επίσης, χαίρομαι που θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε έναν απολογισμό της διμερούς μας σχέσης, η οποία πιστεύω ότι γίνεται διαρκώς όλο και πιο ισχυρή. Είμαι πολύ χαρούμενος με όσα έχουμε επιτύχει σε όλα τα επίπεδα. Στον στρατηγικό γεωπολιτικό τομέα, στον ενεργειακό τομέα, όπου η Ελλάδα μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο και βοηθά τους γείτονές της να απεξαρτηθούν από το ρωσικό φυσικό αέριο. Στον οικονομικό τομέα, έχουμε σημαντικές επενδύσεις από τις ΗΠΑ στην ελληνική οικονομία. Και φυσικά, θα είναι μια ευκαιρία να συζητήσουμε και περιφερειακά ζητήματα. Ξέρω ότι έρχεστε από την Τουρκία. Είμαστε όλοι βαθύτατα λυπημένοι με την ανθρωπιστική καταστροφή που έπληξε τον γείτονά μας. Ήμασταν η πρώτη χώρα που έστειλε τους διασώστες μας για να βοηθήσουν. Και αν μη τι άλλο, νομίζω ότι αυτή η φρικτή καταστροφή έχει αποδείξει ότι υπάρχει ένας βαθύς σύνδεσμος μεταξύ των δύο λαών μας. Μπορεί να έχουμε μεγάλες, σημαντικές πολιτικές διαφορές, αλλά οι δεσμοί μεταξύ των λαών μας υπάρχουν. Και ελπίζω ότι θα υπάρξει μια ευκαιρία να οικοδομήσουμε πάνω σε αυτόν τον ψυχικό σύνδεσμο και να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας, το οποίο πιστεύω θα είναι προς όφελος της σταθερότητας γενικότερα στην ανατολική Μεσόγειο. Οπότε, έχουμε πολλά να συζητήσουμε και σας καλωσορίζω στην Αθήνα». Η υποδοχή του Αμερικανού ΥΠΕΞ από τον Έλληνα πρωθυπουργό στο Μαξίμου Άντονι Μπλίνκεν: «Κύριε Πρωθυπουργέ, σάς ευχαριστώ πολύ και σάς ζητώ συγγνώμη γιατί έχω πρόβλημα με τη φωνή μου τις τελευταίες ημέρες. Με χαροποιεί ιδιαίτερα, όμως, ότι βρίσκομαι εδώ, που επιστρέφω στην Ελλάδα. Είναι μία περίοδος μεγάλων προκλήσεων, αλλά η εταιρική μας σχέση, η δύναμη αυτής της εταιρικής σχέσης μου παρέχει την πεποίθηση ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της εποχής. Όπως είπατε, συμπληρώνεται ένα έτος από την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αλλά οι εταιρικές σχέσεις, οι συμμαχίες που έχουμε συγκροτήσει προς στήριξη της Ουκρανίας είναι ισχυρές. Και οφείλω να επικροτήσω τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στο ζήτημα αυτό, ως μία από τις πρώτες χώρες που προσέτρεξαν να υποστηρίξουν την Ουκρανία, να υποστηρίξουν τη δημοκρατία, η οποία δοκιμάζεται από τη ρωσική επιθετικότητα. Ο ρόλος που διαδραματίζει η Ελλάδα στην ευρύτερη περιοχή, όπως επισημάνατε, ως ενεργειακός κόμβος, ως ηγέτης σε θέματα περιβάλλοντος, επίσης ως ηγέτης στην ένταξη κρατών στην Ευρώπη, των Δυτικών Βαλκανίων, κάνει τεράστια διαφορά και είμαστε ευγνώμονες γι’ αυτό. Με χαροποιεί ιδιαίτερα και το γεγονός ότι βρίσκομαι εδώ για την έναρξη του 4ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες μας. Πρόκειται για ένα «όχημα» που πραγματικά ενισχύει περαιτέρω την εταιρική σχέση μας σε διμερές επίπεδο αλλά και το έργο που κάνουμε από κοινού στην περιοχή και στον κόσμο. Προσβλέπω στη συνέχιση της εμβάθυνσης των οικονομικών δεσμών μας, των δεσμών μεταξύ των λαών μας. Αλλά πιστεύω ίσως, κατά κάποιο τρόπο, το πιο σημαντικό από όλα αυτή τη στιγμή είναι το γεγονός ότι -όπως είπατε όταν εκφωνήσατε την ιστορική σας ομιλία στην κοινή συνεδρίαση στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, και βλέπω τη φωτογραφία εδώ, το θυμάμαι πολύ καλά- και ένα από τα πράγματα που είπατε, αν θυμάμαι καλά, είναι ότι αυτό που πραγματικά μάς ενώνει -Ηνωμένες Πολιτείες και Ελλάδα- είναι το θαύμα μιας ελληνικής ιδέας. Της ιδέας ότι η κοινωνία λειτουργεί καλύτερα όταν οι πολίτες της είναι ίσοι και όλοι έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στη λειτουργία του κράτους. Είναι μια ισχυρή ιδέα που μάς ενώνει σε κάτι θεμελιώδες. Είναι μια ιδέα που σε κάποια μέρη, με ορισμένους τρόπους, αμφισβητείται. Και το γεγονός ότι παραμένουμε ενωμένοι πιστεύω αποτελεί πηγή μεγάλης ελπίδας για το μέλλον. Σας ευχαριστώ». Η στιγμή της άφιξης του Άντονι Μπλίνκεν: Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cqnkeab5niwh) Για την ατζέντα στη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ με τον πρωθυπουργό, ο Γ. Οικονόμου είπε πως θα τεθούν στο τραπέζι της συζήτησης όλα τα ζητήματα που αφορούν τη χώρα μας, αλλά και τη διεθνή πολιτική σκηνή, περιλαμβάνοντας όλα τα μεγάλα ζητήματα, τον πόλεμο στην Ουκρανία, τα ενεργειακά, τις σχέσεις με την Τουρκία, το ΝΑΤΟ. Η ανάρτηση του Αμερικανού ΥΠΕΞ για την άφιξή του στην Αθήνα: «Καλησπέρα Ελλάδα» έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, αμέσως μετά την άφιξή του στην Αθήνα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν. Στην ίδια ανάρτησή του, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας επισήμανε πως είναι η πρώτη του επίσκεψη, ως υπουργός Εξωτερικών, στη «γενέτειρα της δημοκρατίας».Παράλληλα, ο Άντονι Μπλίνκεν διαμήνυσε ότι «μαζί, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα προωθούν τους κοινούς μας στόχους για ειρήνη και ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο, τα Δυτικά Βαλκάνια, την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας κι ακόμη πιο πέρα». Kalispera Greece! This is my first visit to the birthplace of democracy as Secretary of State. Kalispera Greece! This is my first visit to the birthplace of democracy as Secretary of State. Together, the United States and Greece are advancing our shared goals for peace and prosperity in the Eastern Mediterranean, Western Balkans, Black Sea region, and beyond. pic.twitter.com/wr7dF99q3C— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 20, 2023

