Μητσοτάκης στην εκδήλωση για την Παιδεία: Να γίνει η Ελλάδα περιφερειακό εκπαιδευτικό κέντρο

«Στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι να καταστήσει την Ελλάδα και τα ελληνικά πανεπιστήμια ένα περιφερειακό εκπαιδευτικό κέντρο που θα προσελκύει ξένους φοιτητές» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας το απόγευμα της Δευτέρας στην εκδήλωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «4 χρόνια έργο για την Παιδεία – Αλλαγή στην πράξη» . «Αν υπάρχει ένα πεδίο όπου οι διαχωριστικές γραμμές με την αντιπολίτευση – σε επίπεδο αντίληψης – είναι ιδιαίτερα έντονες, αυτό είναι της Παιδείας. Γι΄αυτό πρέπει η Νέα Δημοκρατία να συνεχίσει το έργο της. Για να μην ακυρωθούν όλα όσα έγιναν τα τελευταία 4 χρόνια» ανέφερε ο πρωθυπουργός ο οποίος καταχειροκροτήθηκε από τους παριστάμενους σημείωσε πως «η κυβέρνηση της ΝΔ είναι με τις βιβλιοθήκες και όχι με τις βαριοπούλες». Ήταν αφόρητη η παραβατικότητα εντός των Πανεπιστημιακών χώρων υπογράμμισε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος ευχαρίστησε την πολιτική ηγεσία του υπουργείου, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς αλλά και τους μαθητές για την προσπάθεια που κατέβαλαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Παρακολουθήστε την ομιλία του «Θα ήθελα να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα όχι σε μένα, αλλά σε αυτούς που έκαναν πράξη αυτό το πολύ σημαντικό έργο το οποίο παρουσιάσαμε, τους εκπαιδευτικούς μας, τα στελέχη της εκπαίδευσης, τους μαθητές, τους φοιτητές, τα στελέχη του υπουργείου παιδείας. Δεν σας κρύβω ότι αισθάνθηκα ικανοποίηση και συγκίνηση βλέποντας την ανασκόπηση του έργου που έχει γίνει αυτά τα 4 χρόνια, αλλά κυρίως ακούγοντας τις προσωπικές ιστορίες των συμπολιτών μας, τους οποίους με κάποιο τρόπο ακούμπησε αυτή η πολύ σημαντική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση την οποία υλοποιούμε. Δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε ότι στην εκπαίδευση τα τελευταία 4 χρόνια συντελείται μια σιωπηλή επανάσταση. Μεγάλες αλλαγές, για τις οποίες μιλούσαμε εδώ και δεκαετίες επιτέλους υλοποιούνται και σίγουρα μπορούμε να κοιτάξουμε τους πολίτες στα μάτια και να τους πούμε ναι στον κεντρικό πυρήνα του προγράμματος μας για την εκπαίδευση όπως ακριβώς τα παρουσιάσαμε πριν από τις εκλογές του 2019 τα είπαμε και τα κάνουμε πράξη. Ήμασταν συνεπείς στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις» τόνισε ο πρωθυπουργός στην εκδήλωση. «Οι σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και πολιτικής χτίζονται πρωτίστως μέσα από την αξιοπιστία των λόγων και των έργων. Δεν θα μπορούσα να μην σταθώ στην ίσως σημαντικότερη παρέμβασή μας που αφορά το ανθρώπινο δυναμικό που δεν είναι άλλη από τον διορισμό 25.000 μόνιμων εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός. Ειδήσεις σήμερα Έβρος: Με μαχαίρι καρφωμένο στο στήθος βρέθηκε η διοργανώτρια του καρναβαλιού Μύκονος: 10 λεπτά διήρκεσε ο καβγάς του 33χρονου με τον 34χρονο Αλβανό που δολοφονήθηκε με μια σφαίρα στο κεφάλι Ελένη Βιτάλη για Μπισμπίκη-Βανδή: «Ηλίθιοι καλλιτέχνες για έναν κόσμο ίδιο με αυτούς»

