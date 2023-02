Μπλίνκεν: Ελλάδα και Τουρκία πρέπει να αποκλιμακώσουν τις εντάσεις και να επιλύσουν τις διαφορές τους

Θετικός στην πώληση F-16 στην Τουρκία εμφανίζεται ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν σε συνέντευξή του στο τουρκικό κανάλι NTV. Όμως, εξήγησε, υπάρχει το Κογκρέσο, χωρίς την άδεια του οποίου, μια τέτοια ενέργεια δεν είναι εφικτή. Ο Μπλίνκεν τόνισε ότι η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει ισχυρά το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των F-16, για να διασφαλίσει την πλήρη διαλειτουργικότητα μεταξύ της Τουρκίας και των υπόλοιπων κρατών – μελών του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, αρνήθηκε να παρουσιάσει ένα χρονοδιάγραμμα για την άρση του «μπλόκου» που έχει βάλει το Κογκρέσο. «Είναι σημαντικό θέμα για τη συμμαχία μας. Είναι σίγουρα σημαντικό θέμα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μπορώ να σας δώσω ένα χρονοδιάγραμμα για το πότε θα παρουσιαστεί επίσημα στο Κογκρέσο. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι έχω συμμετάσχει σε συζητήσεις με τους ηγέτες του Κογκρέσου για να καταστήσω σαφείς τις απόψεις της διακυβέρνησης για την ανάγκη απόκτησης F-16», είπε. Στο ίδιο πλαίσιο, το ζήτημα των μαχητικών αεροσκαφών δεν συνδέεται ούτε με την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, ούτε με τις τουρκικές εκλογές. Ωστόσο, διαφορετική φαίνεται η θέση του Κογκρέσου. «Τα μέλη του Κογκρέσου έχουν ανησυχίες και πρέπει να εγκρίνουν οποιοδήποτε πακέτο, οποιαδήποτε πώληση. Κι ένας από τους λόγους που αφιερώνω χρόνο στο Κογκρέσο είναι για να βεβαιωθώ ότι κατανοώ πλήρως τις ανησυχίες των μελών και να δω πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε», σημείωσε. Όπως εξήγησε, η αμερικανική κυβέρνηση περιμένει να βεβαιωθεί ότι οι ανησυχίες του Κογκρέσου μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. «Γιατί όσο κι αν η κυβέρνηση θέλει να προχωρήσει, δεν μπορεί χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου». Για τα ελληνοτουρκικά Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά, ο Μπλίνκεν ανέφερε ότι η Τουρκία και η Ελλάδα είναι στενοί φίλοι της Ουάσινγκτον και φυσικά, σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Ειδική αναφορά έκανε στη βοήθεια της Ελλάδας και παρεμπιπτόντως της Αρμενίας και του Ισραήλ, με διασώστες να εργάζονται μαζί με τους Τούρκους στον σεισμό. «Ελπίζει κανείς ότι αν μπορεί να προκύψει κάτι θετικό απ’ αυτήν την καταστροφή, ίσως είναι η βελτίωση των σχέσεων με αυτές τις χώρες. Νομίζω ότι η Τουρκία έχει λάβει μέτρα για να προσπαθήσει να βελτιώσει τις σχέσεις» είπε, εκφράζοντας τη στήριξη του αμερικανικού παράγοντα. Παράλληλα είπε ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία χρειάζεται να κάνουν προσπάθειες για να ηρεμήσουν οι εντάσεις και να βρουν έναν θετικό τρόπο για να βελτιώσουν τις σχέσεις. «Εάν ορισμένες από αυτές τις μακροχρόνιες διαφωνίες, για παράδειγμα οι ναυτικές διαφορές, μπορούν να επιλυθούν, τότε οι δυνατότητες είναι τεράστιες, κυρίως για την Τουρκία, επειδή η Τουρκία θα βρισκόταν στο επίκεντρο μίας ροής ενέργειας σε όλη τη Μεσόγειο, επίσης το Αιγαίο αλλά και από την Ανατολική Μεσόγειο και τη Βόρεια Αφρική έως την Ευρώπη. Τα οικονομικά οφέλη απ’ αυτό θα ήταν μεγάλα. Οι ευκαιρίες για τις τουρκικές επιχειρήσεις, για την τουρκική οικονομία, τον τουρκικό λαό θα ήταν τεράστιες. Επομένως υπάρχει πραγματικό όφελος από την επίλυση αυτών των μακροχρόνιων διαφορών επειδή δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για τους ανθρώπους». Για τον πόλεμο στην Ουκρανία Όσον αφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Άντονι Μπλίνκεν διαβεβαίωσε για την αμερικανική στήριξη στο Κίεβο. «Ο Πούτιν σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να εξαλείψει την Ουκρανία από τον χάρτη και να διασπάσει το ΝΑΤΟ. Όμως δεν τα κατάφερε. Για τη χώρα του, υπήρξαν αρνητικές συνέπειες. Σχεδόν ένα εκατομμύριο μορφωμένοι Ρώσοι εγκατέλειψαν τη χώρα. Καλές εταιρείες έφυγαν από τη Ρωσία. Οι τεχνολογικές κυρώσεις σημαίνουν ότι η Ρωσία δεν μπορεί να αναπτυχθεί σε κρίσιμους αμυντικούς τομείς. Η κατάσταση για τη Ρωσία θα χειροτερεύει μέρα με τη μέρα. Θα συνεχίσουμε να πολεμάμε ενάντια στη Ρωσία και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία» υπογράμμισε. Ειδήσεις σήμερα Ο Μπάιντεν επέμενε να δει τον Ζελένσκι στο Κίεβο – Πώς έφτασε, ποιοι τον συνόδευσαν O Ευθύμης Λέκκας στον Δανίκα – Θα ανησυχήσω αν γίνει σεισμός στην Κωνσταντινούπολη Ξενοδόχος ήθελε να γίνει ο 34χρονος Αλβανός που δολοφονήθηκε σε μπαρ στη Μύκονο

