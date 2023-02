Μπλίνκεν: «Καλησπέρα Ελλάδα» – Το πρώτο του tweet μόλις προσγειώθηκε στην Αθήνα

«Καλησπέρα Ελλάδα» έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, αμέσως μετά την άφιξή του στην Αθήνα.

O Μπλίνκεν επισήμανε πως είναι η πρώτη του επίσκεψη, ως υπουργός Εξωτερικών, στη «γενέτειρα της δημοκρατίας» και διαμήνυσε ότι «μαζί, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα προωθούν τους κοινούς μας στόχους για ειρήνη και ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο, τα Δυτικά Βαλκάνια, την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας κι ακόμη πιο πέρα».

Τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο ο Αμερικανός Πρέσβης στην Ελλάδα, Τζορτζ Τσούνης. Ο Άντονι Μπλίκεν συναντάται αυτή την ώρα με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Kalispera Greece! This is my first visit to the birthplace of democracy as Secretary of State. Together, the United States and Greece are advancing our shared goals for peace and prosperity in the Eastern Mediterranean, Western Balkans, Black Sea region, and beyond. pic.twitter.com/wr7dF99q3C

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 20, 2023