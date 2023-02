Νέος γύρος χρηματοδότησης ύψους 55 εκατ. ευρώ για το instacar

Πρόσθετη γραμμή ρευστότητας, ύψους 55 εκατ. ευρώ, εξασφάλισε το instacar, η πρώτη πλήρως ψηφιακή υπηρεσία μίσθωσης οχημάτων στην Ελλάδα, η οποία ετοιμάζεται να επιταχύνει το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης.

Στον νέο κύκλο χρηματοδότησης, ο οποίος είναι ο δεύτερος συνεχόμενος και για τον οποίο σας είχε εγκαίρως ενημερώσει το Dark Room, συμμετέχουν η Autohellas, ο Όμιλος Olympia και το Velocity Partners, ενώ ως νέος επενδυτικός εταίρος λαμβάνει μέρος το «Elikonos 2 SCA SICAR».

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τρεις πρώτοι επενδυτές ανανεώνουν την εμπιστοσύνη τους στο αναπτυξιακό μοντέλο του instacar, συνεχίζοντας την έμπρακτη χρηματοδοτική τους στήριξη στη μετεξέλιξη της καινοτόμου ελληνικής startup σε μια δυναμική εταιρεία που αναπτύσσει στην Ελλάδα το ευέλικτο συνδρομητικό μοντέλο αυτοκινήτου (car as a service).

Το instacar ιδρύθηκε το 2018 και έκανε το επίσημο λανσάρισμα τον Σεπτέμβριο του 2019, παρέχοντας μια καινοτόμο λύση, με στόχο να καλύψει το κενό ανάμεσα στην ενοικίαση αυτοκινήτου και το παραδοσιακό leasing.

Η πλέον επιτυχημένη ελληνική startup, μέσα σε μόλις τρία χρόνια λειτουργίας, έχει καταφέρει να ταυτίσει το όνομά της, με το ευέλικτο συνδρομητικό μοντέλο αυτοκινήτου, προσελκύοντας σημαντικές επενδύσεις και στρατηγικές συνεργασίες, που της επιτρέπουν να υλοποιεί ένα διευρυμένο στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης.

Επιτάχυνση του στρατηγικού πλάνου της εταιρείας.

Τα νέα επενδυτικά κεφάλαια θα επιταχύνουν την ανάπτυξη της εταιρείας σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: στην περαιτέρω ανάπτυξη του συνδρομητικού μοντέλου αυτοκινήτου στην Ελλάδα, στη δημιουργία του «one stop app» το οποίο θα παρέχει το σύνολο των υπηρεσιών που σχετίζονται με αυτοκίνητο, από τη μίσθωση, μέχρι το service, την αλλαγή ελαστικών, το πλύσιμο ή ακόμα και το παρκάρισμα, στην ανάπτυξη υπηρεσιών συνολικά για την κινητικότητα στις πόλεις, συμπεριλαμβανομένων των e–scooters, e–bikes και των οχημάτων μικροκινητικότητας καθώς και στην ενίσχυση του πλάνου εξωστρέφειας της εταιρείας, με την ανάπτυξη των υπηρεσιών της σε νέες αγορές, εκτός Ελλάδας.

«Ξεκινήσαμε, πριν από 3 χρόνια, με την υλοποίηση μιας καινοτόμου ιδέας, δημιουργώντας μια πρακτική επιλογή στις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες, που επιθυμούσαν ένα ευέλικτο μοντέλο στην απόκτηση ενός σύγχρονου οχήματός. Σήμερα, έχουμε δημιουργήσει ουσιαστικά μια νέα αγορά, αυτή των συνδρομητικών υπηρεσιών στο mobility, η οποία αποτελεί και την κυρίαρχη τάση παγκοσμίως, κερδίζοντας συνεχώς, όλο και περισσότερους καταναλωτές. Ο νέος κύκλος χρηματοδότησης αποτυπώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών μας -υφιστάμενων και νέων-, στο σύνολο του εγχειρήματος και σηματοδοτεί μια δεύτερη φάση ανάπτυξης για την εταιρεία, η οποία ενισχύει, επεκτείνει και διευρύνει τη δραστηριότητα και τις υπηρεσίες της. Το επενδυτικό μείγμα στρατηγικών και θεσμικών επενδυτών που στηρίζει το instacar δημιουργεί σημαντική υπεραξία για την επόμενη φάση της ανάπτυξής της εταιρείας καθώς εισφέρουν στρατηγική πρόσβαση στην αγορά αλλά και ισχυρή ορατότητα σε ξένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Αναπτυσσόμαστε στη βάση των τριών κεντρικών μας αξιών, ‘be fair’, ‘be consistent’, ‘be bold’ και σε αυτές στηρίζουμε κάθε σχέση που δημιουργούμε, με την ομάδα μας, τους πελάτες μας και τους επενδυτές μας» σημείωσε ο Αντώνης Σαμοθράκης, συν-ιδρυτής και CEO του instacar.

Το instacar συγκαταλέγεται σήμερα στις πλέον αναπτυσσόμενες ελληνικές επιχειρήσεις, διατηρώντας μια ομάδα 65 ατόμων στο δυναμικό του και καταγράφοντας ένα σταθερό ρυθμό ανάπτυξης που ξεπερνά το 100% ετησίως, σε μια αγορά, αυτή της ευέλικτης μίσθωσης αυτοκινήτων, η οποία αποτελεί μια από τις πλέον δυναμικές παγκοσμίως, προσελκύοντας το ενδιαφέρον επενδυτών, επιχειρήσεων και ιδιωτών.

Το καινοτόμο μοντέλο του instacar

Οι χρήστες του instacar καταβάλλοντας μία μηνιαία συνδρομή και χωρίς τις υψηλές προκαταβολές του παραδοσιακού leasing, μπορούν να αποκτήσουν καινούργια αυτοκίνητα ή και σαν καινούργια από επίσημες ελληνικές αντιπροσωπείες, εύκολα, γρήγορα και για όσο διάστημα επιθυμούν.

Με τη συνδρομή του στο instacar, ο χρήστης απαλλάσσεσαι από όλα τα έξοδα χρήσης του αυτοκινήτου (όπως τέλη κυκλοφορίας, service, αλλαγή ελαστικών), έχει κάλυψη μικτής ασφάλειας, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιστρέψει ή να αγοράσει το όχημα, ενώ έχει τη δυνατότητα να το αντικαταστήσει και με άλλο όχημα, μικρότερο ή μεγαλύτερο, σε περίπτωση που αλλάξουν οι μεταφορικές ανάγκες του.

Η υπηρεσία του instacar είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και παρέχεται οnline μέσα από τέσσερα απλά βήματα αυτόματης προσφοράς, ενώ η συνδρομητική υπηρεσία μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή από τον χρήστη.

