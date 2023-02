Οικονόμου για Νικολάου: Έδωσε τις εξηγήσεις της, σε εξέλιξη η κατάρτιση των ψηφοδελτίων της ΝΔ «Δεν έχουν κατατεθεί οι προτάσεις των συνδυασμών της ΝΔ», ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος – «Θα προσφύγω στη Δικαιοσύνη, όλα έγιναν νόμιμα», διαμηνύει η πρώην γενική γραμματέας Ερώτηση για το αν η Σοφία Νικολάου θα είναι υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στην Εύβοια απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννη Οικονόμου, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών το μεσημέρι της Δευτέρας. Ο κ. Οικονόμου, με αφορμή δημοσιεύματα που ανέφεραν την κυρία Νικολάου απάντησε πως «έχει δώσει τις δικές εξηγήσεις της και η διαδικασία κατάρτισης των ψηφοδελτίων της ΝΔ είναι σε εξέλιξη και όπως έχει πει ο πρωθυπουργός σταθμίζονται και εξετάζονται σε πολύ μεγάλο βάθος όλα τα δεδομένα για τους υποψηφίους της. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία κατάρτισης των συνδυασμών. Δεν έχουν κατατεθεί οι προτάσεις των συνδυασμών της ΝΔ. Όλα τα δεδομένα σταθμίζονται και θα σταθμιστούν και στην συγκεκριμένη περίπτωση. Η κα Νικολάου ισχυρίζεται ότι το πόρισμα του ΣΔΟΕ που μέσα σε χρόνο ρεκόρ ήρθε στην κατοχή εφημερίδας την αδικεί. Θα σταθμιστούν όλα τα δεδομένα και θα παρθούν οι αποφάσεις, δεν ισχύει κάτι διαφορετικό. Θα γίνεται ο έλεγχος που απαιτείται σε αυτές τις περιπτώσεις για να μην υπάρχουν πράγματα που έχουν ξεφύγει. Η διαδικασία κατάρτισης των συνδυασμών είναι σε εξέλιξη. Υποψηφίους ανακηρύσσουν τα πρωτοδικεία». Δείτε βίντεο: Υπενθυμίζεται ότι δημοσιεύματα ανέφεραν πως σύμφωνα με πόρισμα του ΣΔΟΕ «το Ελληνικό Δημόσιο έχει υποστεί ζημιά σχεδόν 2 εκατ. ευρώ από απευθείας αναθέσεις που είχε κάνει η Σοφία Νικολάου, ως Γραμματέας Αντιεγκληματικής Πολιτικής κατά τη διάρκεια της πανδημίας». Στο πόρισμα σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα αναφέρονται 49 συμβάσεις σε εταιρείες με υγειονομικό υλικό για τον κορωνοϊό από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Μάρτιο του 2021. Το πόρισμα του ΣΔΟΕ έχει ήδη διαβιβαστεί στην οικονομική εισαγγελία. Σημειώνεται ότι η Σοφία Νικολάου, μεταξύ άλλων προσώπων, έχει ανακοινωθεί ως υποψήφια στην Εύβοια με τη Νέα Δημοκρατία με ανακοίνωση που είχε εκδώσει το κυβερνών κόμμα τον περασμένο Ιούνιο. Τσαπανίδου: Θα κρατήσει ο κ. Μητσοτάκης την κ. Νικολάου στα ψηφοδέλτια της ΝΔ; Εν τω μεταξύ απάντηση στον Γιάννη Οικονόμου έδωσε η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανδίου. «Θα κρατήσει ο κ. Μητσοτάκης την κ. Νικολάου στα ψηφοδέλτια της ΝΔ ενώ κατηγορείται από τις αρχές για κατάχρηση δημοσίου χρήματος;» ρωτά. «Αν όχι οφείλει να την διαγράψει σήμερα κιόλας τόσο από τις λίστες των ψηφοδελτίων όσο και από αυτές του κόμματος της ΝΔ» υπογραμμίζει η Πόπη Τσαπανίδου. Η δήλωση της Πόπης Τσαπανίδου: «Ο κ. Οικονόμου οφείλει να αφήσει τα μισόλογα για υποψήφιους που επικυρώνονται στα πρωτοδικεία και να απαντήσει ξεκάθαρα: Θα κρατήσει ο κ. Μητσοτάκης την κ. Νικολάου στα ψηφοδέλτια της Ν.Δ ενώ κατηγορείται από τις αρχές για κατάχρηση δημοσίου χρήματος; Αν όχι οφείλει να την διαγράψει σήμερα κιόλας τόσο από τις λίστες των ψηφοδελτίων όσο και από αυτές του κόμματος της ΝΔ». Νικολάου κατά ΣΔΟΕ: Θα προσφύγω στη Δικαιοσύνη – Όλα έγιναν νόμιμα Από πλευράς της προσφυγή στη δικαιοσύνη προανήγγειλε η Σοφία Νικολάου εξαπολύοντας πυρά κατά του ΣΔΟΕ αναφέροντας ότι όλες οι διαδικασίες έγιναν με «νόμιμα και ξεκάθαρα», πως έχει στα χέρια της όλο το φάκελο των προμηθειών ο οποίος είναι και στη διάθεση της Δικαιοσύνης. Η κυρία Νικολάου δήλωσε με ανάρτησή της στα social media ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη «εναντίον οιουδήποτε» και προσθέτει πως δεν θα κάνει ούτε βήμα πίσω και δεν θα διστάσει να συγκρουστεί «με οποιαδήποτε υπηρεσία τολμά να αμφισβητήσει την ηθική μου και την ακεραιότητά μου». Η ανάρτηση της Σοφίας Νικολάου: Ειδήσεις σήμερα: Κόντρα Πολάκη – Κουμουνδούρου: Ρίχνει τους τόνους ο Πολάκης για το ψηφοδέλτιο στην Κρήτη – Το παρασκήνιο Ο Γκιννής 2ος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα αλπικού σκι! – Δείτε βίντεο Μωυσής Ελισάφ: Πλήθος κόσμου στην κηδεία του δημάρχου Ιωαννιτών – Η τελευταία στάση έξω από το δημαρχείο Ιωαννίνων BEST OF NETWORK 20.02.2023, 12:20 20.02.2023, 08:05 20.02.2023, 11:48 20.02.2023, 12:38 20.02.2023, 13:57 20.02.2023, 08:10

