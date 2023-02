Ο Μπλίνκεν είναι θετικός στην πώληση F-16 στην Τουρκία αλλά χρειάζεται την «έγκριση του Κογκρέσου» Ελλάδα και Τουρκία «πρέπει να βρουν έναν κοινό τρόπο για την αποκλιμάκωση των εντάσεων» δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών σε συνέντευξή του σε τουρκικό κανάλι Θετικός στην πώληση F-16 στην Τουρκία εμφανίζεται ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν σε συνέντευξή του στο τουρκικό κανάλι NTV. Όμως, εξήγησε, υπάρχει το Κογκρέσο, χωρίς την άδεια του οποίου, μια τέτοια ενέργεια δεν είναι εφικτή. «Τα μέλη μας στο Κογκρέσο έχουν κάποιες ανησυχίες. Οι ανησυχίες του Κογκρέσου πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Δεν είναι δυνατόν να πουλήσουμε F-16 στην Τουρκία, χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου» είπε. Ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρθηκε και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, λέγοντας ότι θα πρέπει «να λυθεί η διαφορά σε Αιγαίο και Μεσόγειο. Και η Ελλάδα και η Τουρκία είναι σύμμαχοί μας. Είδαμε ότι τόσο η Ελλάδα, όσο και το Ισραήλ και η Αρμενία μάχονται για τους σεισμόπληκτους. Είδαμε ότι η Τουρκία έχει κάνει συγκεκριμένα βήματα σε αυτό το θέμα. Και οι δύο χώρες πρέπει να βρουν έναν κοινό τρόπο για την αποκλιμάκωση των εντάσεων». Όσον αφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Άντονι Μπλίνκεν διαβεβαίωσε για την αμερικανική στήριξη στο Κίεβο. «Ο Πούτιν σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να εξαλείψει την Ουκρανία από τον χάρτη και να διασπάσει το ΝΑΤΟ. Όμως δεν τα κατάφερε. Για τη χώρα του, υπήρξαν αρνητικές συνέπειες. Σχεδόν ένα εκατομμύριο μορφωμένοι Ρώσοι εγκατέλειψαν τη χώρα. Καλές εταιρείες έφυγαν από τη Ρωσία. Οι τεχνολογικές κυρώσεις σημαίνουν ότι η Ρωσία δεν μπορεί να αναπτυχθεί σε κρίσιμους αμυντικούς τομείς. Η κατάσταση για τη Ρωσία θα χειροτερεύει μέρα με τη μέρα. Θα συνεχίσουμε να πολεμάμε ενάντια στη Ρωσία και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία» υπογράμμισε. Ειδήσεις σήμερα Ο Μπάιντεν επέμενε να δει τον Ζελένσκι στο Κίεβο – Πώς έφτασε, ποιοι τον συνόδευσαν O Ευθύμης Λέκκας στον Δανίκα – Θα ανησυχήσω αν γίνει σεισμός στην Κωνσταντινούπολη Ξενοδόχος ήθελε να γίνει ο 34χρονος Αλβανός που δολοφονήθηκε σε μπαρ στη Μύκονο BEST OF NETWORK 20.02.2023, 11:53 20.02.2023, 16:42 20.02.2023, 11:48 20.02.2023, 12:38 20.02.2023, 13:57 20.02.2023, 14:30

