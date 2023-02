Προαστιακός: Τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Άνω Λιόσια – Κορωπί την Τρίτη Λόγω έργων που θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη στην γραμμή του αεροδρομίου Λόγω εργασιών που πραγματοποιούνται από τον διαχειριστή υποδομής (ΟΣΕ) στην γραμμή του αεροδρομίου, αύριο Τρίτη 21/2/2023, τα ακόλουθα δρομολόγια του Προαστιακού της γραμμής ‘Ανω Λιόσια- Κορωπί, στο τμήμα ‘Ανω Λιόσια- Μεταμόρφωση θα πραγματοποιηθούν με λεωφορεία της Hellenic Train: 2200 (‘Ανω Λιόσια- Κορωπί), με ώρα αναχώρησης 06:04 και 2232 (‘Ανω Λιόσια- Κορωπί), με ώρα αναχώρησης 15:04. Επίσης, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, τα ακόλουθα δρομολόγια της γραμμής ‘Ανω Λιόσια- Κορωπί-‘Ανω Λιόσια, θα πραγματοποιηθούν με λεωφορεία στο τμήμα ‘Ανω Λιόσια- ΣΚΑ- ‘Ανω Λιόσια. 2204 (‘Ανω Λιόσια – Κορωπί) και ώρα αναχώρησης 07:04 2208 (‘Ανω Λιόσια – Κορωπί) και ώρα αναχώρησης 08:04 2212 (‘Ανω Λιόσια – Κορωπί) και ώρα αναχώρησης 09:04 2236 (‘Ανω Λιόσια – Κορωπί) και ώρα αναχώρησης 16:04 BEST OF NETWORK 20.02.2023, 11:53 20.02.2023, 18:52 20.02.2023, 11:48 20.02.2023, 12:38 20.02.2023, 13:57 20.02.2023, 14:30

