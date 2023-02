Στην αντεπίθεση η Σοφία Νικολάου: «Το πόρισμα του ΣΔΟΕ βρίθει ψεμάτων»

«Όλες οι απαντήσεις θα δοθούν στα δικαστήρια, καθώς εκεί θα παραδοθούν όλα τα στοιχεία τα οποία αποκρύπτει το «πόρισμα» του ΣΔΟΕ» αναφέρει σε δήλωσή της η Σοφία Νικολάου σχετικά με το πόρισμα για τις προμήθειες υγειονομικού υλικού κατά τη διάρκεια της θητείας της στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής. Η υποψήφια με την ΝΔ στις προσεχείς εκλογές, μαζί με τη δήλωση της παραθέτει τα πρακτικά καλής εκτέλεσης των εργασιών στα σωφρονιστικά καταστήματα και υποστηρίζει ότι το ΣΔΟΕ «ή δεν έψαξε καλά και δεν βρήκε ως οφειλε τα έγγραφα ή τα βρήκε αλλά αποφάσισε να τα αποκρύψει»… Υπενθυμίζεται ότι δημοσιεύματα ανέφεραν πως σύμφωνα με πόρισμα του ΣΔΟΕ «το Ελληνικό Δημόσιο έχει υποστεί ζημιά σχεδόν 2 εκατ. ευρώ από απευθείας αναθέσεις που είχε κάνει η Σοφία Νικολάου, ως Γραμματέας Αντιεγκληματικής Πολιτικής κατά τη διάρκεια της πανδημίας». Στο πόρισμα σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα αναφέρονται 49 συμβάσεις σε εταιρείες με υγειονομικό υλικό για τον κορωνοϊό από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Μάρτιο του 2021. Το πόρισμα του ΣΔΟΕ έχει ήδη διαβιβαστεί στην οικονομική εισαγγελία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η περίπτωση της κυρίας Νικολάου συζητήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου κατά τον «πρωινό καφέ», ωστόσο το κυβερνητικό στρατόπεδο τήρεί στάση αναμονής μέχρι να βεβαιωθεί ότι υπάρχουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου όταν ρωτήθηκε αν η κα Νικολάου θα είναι υποψήφια μετά τις τελευταίες εξελίξεις ανέφερε μεταξύ άλλων: «Δεν έχουν κατατεθεί οι προτάσεις των συνδυασμών της ΝΔ. Όλα τα δεδομένα σταθμίζονται και θα σταθμιστούν και στην συγκεκριμένη περίπτωση. Η κα Νικολάου ισχυρίζεται ότι το πόρισμα του ΣΔΟΕ που μέσα σε χρόνο ρεκόρ ήρθε στην κατοχή εφημερίδας την αδικεί. Θα σταθμιστούν όλα τα δεδομένα και θα παρθούν οι αποφάσεις, δεν ισχύει κάτι διαφορετικό. Θα γίνεται ο έλεγχος που απαιτείται σε αυτές τις περιπτώσεις για να μην υπάρχουν πράγματα που έχουν ξεφύγει…» Αναλυτικά η δήλωση της Σοφίας Νικολάου «Με αφορμή την δημοσιοποίηση του «πορίσματος» τους ΣΔΟΕ που διέρρευσε στην εφημερίδα Documento, προκαλεί ιδιαίτερα μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ένας φορέας που -όπως αναφέρει ο τίτλος του- διώκει το οικονομικό έγκλημα, κατέληξε σε ένα υποθετικό συμπέρασμα, και συγκεκριμένα στην αόριστη πρόταση «θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι προκύπτει επιπλέον επιβάρυνση του δημοσίου». Ένα πόρισμα πρέπει να καταλήγει κάπου. Να είναι ξεκάθαρο. Υπήρξε επιβάρυνση ή δεν υπήρξε; Η πρόταση «θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι» είναι μία πρόταση η οποία στηρίζει μόνο τη λάσπη που ρίχνει πάνω μου ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία δύο χρόνια. Επιπλέον το πόρισμα του ΣΔΟΕ -όπως αυτό εμφανίζεται στο δημοσίευμα της εφημερίδας Documento- βρίθει ψεμάτων. Το πιο χαρακτηριστικό ψέμα είναι το απόσπασμα του «πορίσματος» που αναφέρεται στις υπηρεσίες απολύμανσης τις οποίες εκτέλεσε η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής στις φυλακές της χώρας, για τις οποίες η εφημερίδα γράφει επί λέξη μέσα σε εισαγωγικά αναπαράγοντας το «πόρισμα»: ”… όπως διαπίστωσαν οι ελεγκτές, οι υπηρεσίες αυτές «ουδέποτε εκτελέστηκαν». Είναι χαρακτηριστικό ότι «από τα πρακτικά παραλαβής – βεβαίωσης εκτέλεσης εργασιών» του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «δεν προκύπτει καμία αναφορά» για την «παροχή οποιουδήποτε έργου στα καταστήματα κράτησης της χώρας». Η παραπάνω πρόταση που αποδίδεται εξ’ ολοκλήρου στο «πόρισμα» του ΣΔΟΕ είναι απολύτως ψευδής, καθώς η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής έχει για κάθε απολύμανση έγγραφα ορθής εκτέλεσης της υπηρεσίας, τα οποία μάλιστα έχουν κατατεθεί και στη Βουλή κατά τον Κοινοβουλευτικό Έλεγχο που έγινε, ως εκ τούτου είναι δημόσια έγγραφα που μπορεί να βρει ο οποιοσδήποτε. Αρκεί να ψάξει. Συνεπώς, το ΣΔΟΕ κατά την έρευνά για την σύνταξη του συγκεκριμένου «πορίσματος» μπορεί να έκανε δύο τινά: Ή δεν έψαξε καλά και δεν βρήκε ως οφειλε έγγραφα που αφορούν την υπόθεση, ή τα βρήκε αλλά αποφάσισε να τα αποκρύψει. Και τα δύο είναι παράνομα και θα κληθεί το Σώμα να απαντήσει στη δικαιοσύνη γι’ αυτή του τη στάση. Συνημμένα σας παραθέτουμε τα σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν ότι οι απολυμάνσεις έγιναν και άρα το «πόρισμα» που παρουσιάζεται στην εφημερίδα Documento λέει ψέματα. Όλες οι απαντήσεις θα δοθούν φυσικά στα δικαστήρια, καθώς εκεί θα παραδοθούν όλα τα στοιχεία τα οποία αποκρύπτει το «πόρισμα» του ΣΔΟΕ, το οποίο μέσα από την εφημερίδα Documento δίνει λαβή στους συκοφάντες του ΣΥΡΙΖΑ. Η αλήθεια θα λάμψει!» Δείτε ΕΔΩ τις βεβαιώσεις και τα πρακτικά καλής εκτέλεσης των εργασιών που έδωσε στη δημοσιότητα η Σοφία Νικολάου. Ειδήσεις σήμερα: Μαντλίν ΜακΚαν: Η οικογένειά της αποδέχθηκε τεστ DNA της 22χρονης που υποστηρίζει πως είναι εκείνη Μύκονος: Πώς έγινε ο καβγάς που οδήγησε στην δολοφονία του 34χρονου Αλβανού Πόλεμος στην Ουκρανία: Αιφνιδιαστικά στο Κίεβο ο Μπάιντεν – Περπατούσε με Ζελένσκι ενώ ηχούσαν σειρήνες

