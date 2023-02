ΣΥΡΙΖΑ: Η επόμενη ημέρα μετά την παρ’ ολίγον ρήξη με Πολάκη – Όλο το παρασκήνιο Το χρονικό της κρίσης και το αυστηρό μήνυμα Τσίπρα κατά πάντων Γεωργία Σαδανά 20.02.2023, 07:14 Εκτός από την ιδιότητα του χειμερινού κολυμβητή, συνήθεια που απέκτησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε χθες από το Σούνιο και τις προθέσεις του προς το εσωτερικό του κόμματός του, με αφορμή την κρίση -την σοβαρότερη μέχρι τώρα- στις σχέσεις της Κουμουνδούρου με τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και βουλευτή της, Παύλο Πολάκη. Κρίση την οποία πυροδότησε η αντίδραση του κ. Πολάκη στην ανακοίνωση του βασικού κορμού των ψηφοδελτίων για τις εθνικές εκλογές, αφήνοντας εμβρόντητο το στελεχιακό δυναμικό του κόμματος. Το χρονικό της κρίσης Συγκεκριμένα, λίγα λεπτά μετά την γνωστοποίηση του 75% των κομματικών υποψηφιοτήτων, ο Παύλος Πολάκης ανακοίνωσε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα την απόφασή του να «παγώσει» την υποψηφιότητά του με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στα Χανιά μέχρις ότου διορθωθεί το «λάθος» και συμπεριληφθεί στο ίδιο ψηφοδέλτιο ο στενός του φίλος, Μιχάλης Χαιρετάκης, αφήνοντας ταυτόχρονα αιχμές, ότι δηλαδή «κάποιοι έχουν ανασφάλειες και συμπεριφέρονται με όρους διαδρόμου!» Αναλυτικά, η αρχική ανάρτηση Πολάκη: «Προφανώς από «λάθος» ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ δεν συμπεριελήφθη παρά τη χθεσινή εισήγηση της πολιτικής γραμματείας στην ανακοίνωση των ονομάτων για τους υποψήφιους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στα Χανια. Μέχρι να διορθωθεί το «λάθος» δεν ισχύει ούτε η δική μου υποψηφιότητα. Εγω φίλους και συντρόφους δεν πουλάω ,επειδή καποιοι έχουν ανασφάλειες και συμπεριφέρονται με όρους διαδρόμου! Θα λυθούν στην πολιτική γραμματεια και στην Κεντρική Επιτροπή ΟΛΑ!!». Με δεδομένο ότι η Κουμουνδούρου είχε επιμεληθεί επί μήνες την κατάρτιση των ψηφοδελτίων, ώστε αυτά να σηματοδοτούν ταυτόχρονα την «αμφίπλευρη διεύρυνση» και την «ανανέωση», τα περισσότερα κορυφαία στελέχη εμφανίστηκαν «κεραυνοβολημένα» από το περιεχόμενο της ανάρτησης Πολάκη, εκτιμώντας ότι αυτό «τορπιλίζει ένα καλό μομέντουμ» για την αξιωματική αντιπολίτευση, ανάρτηση στην οποία απάντησαν σχεδόν ακαριαία, πηγές της Κουμουνδούρου. Ρίχνοντας το γάντι στην πλευρά Πολάκη, «οι αποφάσεις για τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι συλλογικές και την τελική απόφαση για τη κατάρτισή τους έχουν τα όργανα του κόμματος» αναφέρουν κομματικές πηγές με φόντο τα ψηφοδέλτια της Κρήτης και την αντίδραση του Παύλου Πολάκη» ανέφεραν κομματικές πηγές. Όπως τόνισαν, «η συμμετοχή στα ψηφοδέλτια είναι εθελοντική για όλα τα στελέχη, βουλευτές και υποψήφιους βουλευτές, χωρίς όρους και προϋποθέσεις», καταλήγοντας πως «όποιος διαφωνεί με τις συλλογικές αποφάσεις για τη σύνθεση των ψηφοδελτίων, έχει κάθε δικαίωμα να μη συμμετάσχει σε αυτά». Κοντολογίς, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε ιδιαίτερα αποφασισμένος και αυστηρός απέναντι στο «αντάρτικο» Πολάκη, μολονότι καλά πληροφορημένες πηγές επισημαίνουν ότι «κανένας όρος από κανένα στέλεχος» δεν γίνεται ανεκτός από τα ηγετικά κλιμάκια του κόμματος στην περίπτωση των ψηφοδελτίων, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς τα ενδότερα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ταυτόχρονα, η απόλυτη στάση της Κουμουνδούρου να μην υποκύψει στην πίεση του κ. Πολάκη είχε ως αποτέλεσμα την αναδίπλωση του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, ο οποίος επανήλθε με νέα ανάρτησή του, ανοίγοντας παράθυρο άρσης της οικειοθελούς «απόσυρσής» του από το ψηφοδέλτιο του νομού Χανίων. Αναλυτικά, η δεύτερη ανάρτηση Πολάκη: «Χωρίς διαρροές και ΕΥΘΕΩΣ: Η συλλογική απόφαση εχθές στην πολιτική γραμματεια περιείχε 6 υποψήφιους στα Χανια!! Αυτήν υπηρετώ τιμώντας και φιλία και συντροφικότητα και προσωπική αξιοπρέπεια. Προφανώς και ΟΛΑ θα λυθουν και θα αποφασιστούν με καθαρό και δημόσιο τρόπο στα όργανα του κόμματος. Αυτά και ΤΕΛΟΣ μέχρι τις συνεδριάσεις των οργάνων ,γιατί ο Μητσοτάκης πρέπει να φύγει με ΚΡΟΤΟ και η άλλη φορά να είναι ΑΛΛΙΩΣ!!». Τούτων δοθέντων, η Κουμουνδούρου θεώρησε το όλο θέμα ως λήξαν, χωρίς, ωστόσο, να υπαναχωρεί από τις θέσεις της, δηλαδή ότι οι αποφάσεις θα είναι συλλογικές και συντεταγμένες, με σκοπό τη συγκρότηση των καλύτερα δυνατών ψηφοδελτίων για τη νίκη και τη πολιτική αλλαγή. Με δεδομένο, μάλιστα, ότι η εκλογική μάχη αφορά το αύριο του τόπου και δεν είναι ανταγωνισμός μεταξύ των υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με τη χειρότερη κυβέρνηση που έχει δει η χώρα από τη μεταπολίτευση, όπως έλεγαν χθες στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Το παρασκήνιο Παρά τη λήξη της παρ’ ολίγον ρήξης, αρκετά από τα κορυφαία στελέχη δεν κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους για τη χθεσινή δημόσια στάση του κ. Πολάκη, εκτιμώντας ότι αναζωπύρωσε πτυχές της εσωστρέφειας του κόμματος, τις οποίες οι περισσότεροι είχαν αποφασίσει να αφήσουν στο παρελθόν, ιδίως ενόψει των εθνικών εκλογών. Επιπλέον, τίποτε δεν προμήνυε, κατά πληροφορίες, τη χθεσινή εξέλιξη, καθώς στην μαραθώνια συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος το περασμένο Σάββατο, στην οποία μετείχε και ο κ. Πολάκης, ο ίδιος φέρεται, κατά πληροφορίες, να επιχειρηματολόγησε προς το τέλος της συνεδρίασης υπέρ της υποψηφιότητας του Μιχάλη Χαιρετάκη, καθώς ο τελευταίος ήταν υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα και στις εθνικές εκλογές 2019, αλλά η τοποθέτησή του κυμάνθηκε σε πολύ πιο ήπιους τόνους. Ως εκ τούτου, οι παρευρισκόμενοι συνηγόρησαν στο να παραπέμψουν την τελική απόφαση για την μία κενή θέση στο ψηφοδέλτιο των Χανίων (αφού χθες δημοσιοποιήθηκαν πέντε υποψηφιότητες), θέση που διεκδικεί και ο κ. Χαιρετάκης, σε δεύτερο χρόνο, προκειμένου να επανεξεταστεί το θέμα και να ανακοινωθεί ο όποιος υποψήφιος στο επόμενο «κύμα» ονομάτων. Μάλιστα, η μετάθεση της κάλυψης της κενής θέσης στα Χανιά σε δεύτερο χρόνο δεν σήμαινε την απόρριψη της σχετικής υποψηφιότητας, όπως έγινε, σύμφωνα με πληροφορίες, για άλλες περιπτώσεις, για τις οποίες διατυπώθηκαν έντονες ενστάσεις από κορυφαία στελέχη. Οι ερμηνείες Ωστόσο, για πολλούς ο Μιχάλης Χαιρετάκης θεωρείται το «alter ego» του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Παύλου Πολάκη στον νομό, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να «εκραγεί», απαιτώντας να ενταχθεί -από χθες ακόμη- στο τοπικό ψηφοδέλτιο, ένας από τους στενότερους φίλους του. Στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιχειρώντας να ερμηνεύσουν την επιμονή του κ. Πολάκη, εκτίμησαν πως αυτός «θα λειτουργούσε ως δίδυμο» με τον κύριο Χαιρετάκη στο «κυνήγι» των σταυρών ελλείψει χρόνου, επισημαίνοντας προς την ίδια κατεύθυνση και την απουσία του κ. Πολάκη κάποιες ημέρες στην Αθήνα, λόγω των κοινοβουλευτικών του υποχρεώσεων. Κατά άλλα στελέχη, η στάση του κ. Πολάκη σχετίζεται με την επιβεβαίωση της πρωτιάς του στο ψηφοδέλτιο των Χανίων, την οποία σημείωσε στις εθνικές εκλογές του 2019, αφήνοντας εκτός Βουλής τον πρώην Υπουργό, Γιώργο Σταθάκη. Πρωτιά την οποία ο κ. Πολάκης φέρεται να επιθυμεί να επιβεβαιώσει και στις προσεχείς εθνικές εκλογές, διατηρώντας την κομματική πρωτοκαθεδρία, στα Χανιά. Κατά άλλες πληροφορίες, επιφυλάξεις απέναντι στην υποψηφιότητα Χαιρετάκη φέρεται να έχει εκφράσει και η πλευρά Σταθάκη. Επίσης, κάποια στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης στέκονται με προβληματισμό απέναντι στην περίπτωση Χαιρετάκη, καθώς ο τελευταίος είναι αναρτήσει προ δύο ετών στα κοινωνικά δίκτυα ένα σκίτσο που παρομοίαζε τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη με τον Αδόλφο Χίτλερ, προκαλώντας καταιγίδα αρνητικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από πλευράς τους, πηγές της Κουμουνδούρου υπογράμμιζαν ότι όλη η χθεσινή «συζήτηση», δηλαδή η αρχική ανάρτηση του κ. Πολάκη και η αντίδραση του κόμματος έγιναν καθαρά και δημόσια, με τον κ. Πολάκη να αναζητά τις επόμενες ώρες «καθαρό αέρα» στη Δίρφη, εξαπολύοντας παράλληλα βολές κατά της πρώην ΓΓ Αντεκληματικής Πολιτικής και υποψήφιας βουλευτή με την ΝΔ, Σοφίας Νικολάου. Στο τέλος, ωστόσο, της μακράς χθεσινής ημέρας για την Κουμουνδούρου, αρκετά στελέχη αν και εμφανώς ανακουφισμένα από τον χειρισμό των ηγετικών κλιμακίων απέναντι στην στάση του κ. Πολάκη, δεν κρύβουν την απογοήτευσή τους για τα «εκ των έσω τραύματα» στην επικοινωνιακή εικόνα του κόμματος, τα οποία πιθανολογούν ότι απομακρύνουν τους, αναποφάσιστους ιδίως, ψηφοφόρους. Ειδήσεις σήμερα Πρώτη νίκη για τον αρχηγό Αντετοκούνμπο σε All Star Game – Δείτε βίντεο Survivor All Star: Ο επικός καυγάς Ελευθερίας-Μάριου και ο υποψήφιος προς αποχώρηση – Δείτε βίντεο Superleague: Ο ΠΑΟΚ απομάκρυνε την ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό, πλησίασε την κορυφή ο Ολυμπιακός – Δείτε τα γκολ Γεωργία Σαδανά 20.02.2023, 07:14 BEST OF NETWORK 19.02.2023, 18:08 20.02.2023, 07:27 10.02.2023, 16:16 19.02.2023, 19:34 19.02.2023, 19:37 19.02.2023, 16:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )