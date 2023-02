Φάμελλος: Η ανάρτηση Πολάκη δεν έπρεπε να γίνει δημόσια, θα λυνόταν στα όργανα

Αιχμές για τους χειρισμούς του Παύλου Πολάκη άφησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, σχολιάζοντας την ανάρτηση του πρώην αναπληρωτή υπουργού Υγείας για τα ψηφοδέλτια του κόμματος που προκάλεσε κρίση στις σχέσεις του με την Κουμουνδούρου. «Θεωρώ ότι δεν ήταν θέμα δημόσιας τοποθέτησης. Θα λυνόταν έτσι κι αλλιώς στα όργανα μας, αυτή είναι η δουλειά μας, εκεί συμμετέχουμε, αυτή είναι η υποχρέωσή μας, η δημοκρατική υποχρέωση του ΣΥΡΙΖΑ» δήλωσε στο Πρώτο Πρόγραμμα ο Σωκράτης Φάμελλος. Σύμφωνα με τον κ. Φάμελλο, η ανάρτηση του κ. Πολάκη δεν έπρεπε να γίνει κεντρικό θέμα. «Δεν θα έπρεπε να δοθεί αυτή η ευκαιρία για να το εκμεταλλευτεί το σύστημα Μητσοτάκη, δηλαδή, δεν φτάνει τώρα που έχει φτωχοποιήσει όλη την κοινωνία και έχει καταρρακώσει τις δημοκρατικές λειτουργίες, ε, δεν θα έπρεπε να τους δοθεί αυτή η ευκαιρία. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ζήτημα το οποίο δεν θα λυθεί και δεν είναι ζήτημα το οποίο πληγώνει τον ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι σίγουρος γι’ αυτό» συμπλήρωσε ο κ. Φάμελλος. «Αυτό που ανακοίνωσε έτσι κι αλλιώς και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι εμείς με ελεύθερη βούληση συμμετέχουμε και στην πολιτική και στα ψηφοδέλτια και δεν υπάρχει περίπτωση να παραβιαστεί η ελεύθερη βούληση και η δημοκρατικότητα καμιάς λειτουργίας που έχουμε στον ΣΥΡΙΖΑ» υπογράμμισε. Το μείζον ζήτημα, τόνισε ο βουλευτής, της χθεσινής ημέρας δεν ήταν η ανάρτηση του κ. Πολάκη, αλλά το γεγονός ότι ήταν ημέρα ανακοίνωσης του 75% των υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ. «Η πρόθεση του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ είναι υπόθεση που αφορά τα συμφέροντα της κοινωνίας και της οικονομίας και δεν έπρεπε να δημιουργηθεί οποιαδήποτε συζήτηση άλλη σε μια τόσο σημαντική στιγμή. Άρα θεωρώ ότι η διαδικασία θέσης του ζητήματος από τον Παύλο θα μπορούσε να είναι διαφορετική, εκεί που πρέπει. Ο Παύλος είναι μέλος στα όργανα του κόμματος, στα ανώτατα όργανα του κόμματος» σημείωσε. Για τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ Όσον αφορά στα ψηφοδέλτια του κόμματος, ο κ. Φάμελλος σχολίασε ότι «ανακοινώθηκαν σε ένα μεγάλο ποσοστό, γιατί πράγματι υπάρχει μια περιρρέουσα εκλογική προετοιμασία και ατμόσφαιρα, γιατί δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει ο πρωθυπουργός το θέμα των εκλογών». « Όσο το τραβάει και το καθυστερεί ο κ. Μητσοτάκης για να εξυπηρετήσει τις προσωπικές του επιδιώξεις και όχι το συμφέρον της χώρας και της κοινωνίας τόσο φθείρει κοινωνικές και οικονομικές λειτουργίες, δημιουργώντας ακόμα και μια ανασφάλεια και μια αστάθεια που έτσι κι αλλιώς την έχει τροφοδοτήσει με σοβαρότατα προβλήματα και στην οικονομία και στην κοινωνία αλλά και στη δημοκρατία» τόνισε ο κ. Φάμελλος. «Το μεγάλο χαρακτηριστικό των ψηφοδελτίων αυτών, είναι τα καινοτόμα στατιστικά που έχουμε στην αντίληψη για το τι είναι πολιτική. 50% συμμετοχή γυναικών, νέοι άνθρωποι, διεύρυνση στην κοινωνία, δηλαδή επιστήμονες, άνθρωποι που εκφράζουν την διαφορετικότητα, εμείς ουσιαστικά θέλουμε να εκφράσουμε την πραγματική κοινωνία και όχι αυτό που λένε, το σόι των πολιτικών και τους καριερίστες. Γιατί έχουμε βαρεθεί στην Ελλάδα και έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά τους πολιτικούς της καρέκλας και της καριέρας, όπως ας πούμε είναι η οικογενειοκρατία Μητσοτάκη, τραγικές οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία και στην κοινωνία. Δεν θέλουμε και δεν έχουμε καμία σχέση με αυτήν την πολιτική» προσέθεσε ο κ. Φάμελλος. Για τη στάση του ΠΑΣΟΚ Ο κ. Φάμελλος σχολίασε και το ενδεχόμενο προοδευτικής διακυβέρνησης και την στάση του ΠΑΣΟΚ. «Εδώ έχουμε ένα βασικό ζήτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσουμε όλοι. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική δεξιά με ακροδεξιούς κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη; Αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να το απαντήσει ο κ. Ανδρουλάκης» είπε. Ο ίδιος κετιμά ότι το θέλει ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ αυτό, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε με βάση την απλή αναλογική που είναι η ταυτότητα της δημοκρατίας, ώστε να έχουν όλες οι ψήφοι το ίδιο βάρος, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε μια προοδευτική κυβέρνηση; Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που το θέλει ο κόσμος που ήταν παλιά στο ΠΑΣΟΚ ή που είναι ακόμα στο ΠΑΣΟΚ. Σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα πρέπει να απαντήσουμε όλοι, όχι μόνο ο κ. Ανδρουλάκης. Και εμείς» επισήμανε ο κ. Φάμελλος. «Εμείς λοιπόν λέμε απέναντι στον προοδευτικό δημοκρατικό κόσμο, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση και για να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση στην Ελλάδα και η κάλπη θα δώσει και σε εμάς και στον κ. Ανδρουλάκη το μήνυμα του μείγματος του προγράμματος και της κυβέρνησης. Διότι κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί στην απόφαση των πολιτών και της δημοκρατίας, ούτε θέλει κανένας από εμάς αυτό που θέλει ο κ. Μητσοτάκης, να σύρει τη χώρα σε δύο και τρεις εκλογές με αστάθεια, λέγοντας μάλιστα πρόσφατα ότι υπάρχουν και θέματα που ανοίγει ο ΣΥΡΙΖΑ για την πιστότητα, να το πω έτσι, για την τιμιότητα των εκλογών» είπε ακόμα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. «Έβαλε ένα ζήτημα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα επικαλεστεί θέματα νοθείας ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ θέλω να το πω ξεκάθαρα. Εμείς αναδεικνύουμε τις παραβάσεις του κ. Μητσοτάκη στα θέματα δημοκρατίας, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ περιφρουρεί τη δημοκρατία, περιφρουρεί το Σύνταγμα. Με τον ίδιο τρόπο λέω στον κ. Μητσοτάκη και νομίζω ότι αυτό, ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ θα το ακούσει σωστά, με τον ίδιο τρόπο εμείς θα περιφρουρήσουμε και τις εκλογές και τη δημοκρατία, όπως θέλουμε να περιφρουρήσουμε και τα δημοκρατικά δικαιώματα και το ευρωπαϊκό κεκτημένο και το κράτος δικαίου. Διότι είμαστε άνθρωποι που είμαστε ταγμένοι με τη δημοκρατία. Ο κ Μητσοτάκης φθείρει, μειώνει και προσβάλλει τις δημοκρατικές λειτουργίες. Απέναντι σε αυτό νομίζω και ο κ. Ανδρουλάκης και εμείς, γιατί δεν θέλω να τον βάζω απέναντι, θα βρούμε απαντήσεις με βάση και το αποτέλεσμα των εκλογών και οι απαντήσεις πρέπει να είναι, να φύγουν το συντομότερο, δεν πάει άλλο. Σε αυτό πρέπει να απαντήσουμε και να απαντήσουμε με ένα προοδευτικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για να μην έχουμε πάλι τα ίδια προβλήματα στη χώρα μας» συμπλήρωσε ο κ. Φάμελλος. Σχετικά με τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν και έκαναν λόγο για δείπνο μεταξύ του κ. Τσίπρα και τον κ. Παπανδρέου το προηγούμενο διάστημα, ο κ. Φάμελλος δήλωσε «δεν υπάρχει λοιπόν τίποτα κρυφό και δεν υπάρχει και τίποτα ουσιαστικό. Γιατί τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει αν έχουμε συζητήσει – συναντιόμαστε και αυτό το Σαββατοκύριακο, σε πολλές εκδηλώσεις, με αρκετά στελέχη άλλων κομμάτων- τον ενδιαφέρει, αν μπορώ την επόμενη μέρα να του εγγυηθώ ότι θα έχει καλύτερη σύνταξη και μικρότερο κόστος στο ρεύμα και αν θα βρει δουλειά». «Είναι ένα παραπολιτικό δηλητήριο ή μελάνι για να σκοτεινιάσει το πραγματικό πρόβλημα. Αλλάζει την ατζέντα» προσέθεσε ο κ. Φάμελλος. Ειδήσεις σήμερα: Αντώνης Τουρκογιώργης: Ο θρυλικός ροκάς έκλεισε τα 72 του χρόνια και μάχεται για τη ζωή του Ζευγάρι με την κατά 12 χρόνια μεγαλύτερή του Πόπι Ντελεβίν ο γιος του Παύλου και της Μαρί Σαντάλ «Σπίτι μου»: Πότε ξεκινά το πρόγραμμα στέγασης – Ποιοι οι δικαιούχοι

