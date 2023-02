O καυγάς Παπανδρέου – Νέας Δημοκρατίας για το γεύμα με Τσίπρα – Αλήθειες και ψέματα Σκληρές ανακοινώσεις από όλες τις πλευρές – Όλο το παρασκήνιο της σύγκρουσης στο δρόμο προς τις κάλπες Φώφη Γιωτάκη 20.02.2023, 08:02 Στην πρότασή του για κυβέρνηση ευρύτατης συνεργασίας από την πρώτη Κυριακή των εκλογών επιμένει ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η προοπτική αυτή «ταυτίζεται» με ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό του ΠΑΣΟΚ στις κάλπες. Μετά την εσωκομματική αμηχανία και αναστάτωση που προκάλεσαν δημοσιεύματα περί δείπνου στο πλαίσιο κοινωνικής εκδήλωσης του Γιώργου Παπανδρέου με τον Αλέξη Τσίπρα τον περασμένο Δεκέμβρη, η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να ανεβάσει ρυθμούς όσον αφορά στην προεκλογική δράση και το πλάνο των περιοδειών του κ. Ανδρουλάκη ανά την Ελλάδα. Από τη Δράμα – όπου βρισκόταν το Σάββατο για να μιλήσει σε κομματική εκδήλωση- ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ έδωσε οδηγία στους συνεργάτες του να απαντήσουν με μια σκληρή ανακοίνωση στη Νέα Δημοκρατία που νωρίτερα προσπάθησε «να εξισώσει τη Δημοκρατική Παράταξη με την αποτυχημένη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τις αυταπάτες και τα πειράματα». Ο κ. Ανδρουλάκης με αφορμή την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας περί υπόγειων συζητήσεων για τη συγκρότηση «κυβέρνησης των ηττημένων» κατηγόρησε την Πειραιώς για «σύνδρομα» απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και διάθεση «να ξαναγράψει την ιστορία». «Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει ότι οι πολίτες λησμονούν τις τεράστιες ευθύνες του κόμματός τους για την πτώχευση της χώρας, που φρόντισε να «ξεπλύνει» ο κ. Τσίπρας. Επιχειρεί να διαγράψει τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις της Κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ που μόνη απέναντι σε όλους -εντός και εκτός Ελλάδας- κράτησε τον τόπο όρθιο. Πασχίζει να κρύψει τα «Ζάππεια», τα λάβαρα του δεξιού «αντί-μνημονίου» και του λαϊκισμού», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη μέσω της οποίας υποστηρίζεται η στάση και η προσπάθεια της κυβέρνησης Παπανδρέου να αποφύγει η χώρα τα χειρότερα στην εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή. Μάλιστα το επιτελείο Ανδρουλάκη συνέχισε την σφοδρή επίθεση στρέφοντας τα βέλη του στο Μέγαρο Μαξίμου λέγοντας ότι: «Ξεχνούν» ότι είναι οι ίδιοι διαχρονικά, μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ στην όχθη της εξαπάτησης του λαού. Αν δεν τα θυμάται ο κ. Μητσοτάκης, ας ρωτήσει την κυρία Μπακογιάννη. Είναι, πλέον, σαφές ότι η Νέα Δημοκρατία και προσωπικά ο Πρόεδρός της διακατέχονται από παραταξιακά και οικογενειακά σύνδρομα με το ΠΑΣΟΚ. Τους ευχόμαστε περαστικά και γρήγορα.» Χρειάζεται απύθμενο θράσος και αλαζονεία να ασκεί κριτική στην Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που έσωσε τη χώρα, η ηγεσία ενός κόμματος, 1/7— George A. Papandreou (@GPapandreou) February 18, 2023 Νωρίτερα, η Πειραιώς είχε τοποθετηθεί στην απάντηση που έδωσε ο Γιώργος Παπανδρέου στις φήμες περί «μυστικής» συνάντησης με τον Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας πως, με την ανάρτησή του ο πρώην πρωθυπουργός «ουσιαστικά επιβεβαιώνει τις υπόγειες συζητήσεις για τη συγκρότηση «κυβέρνησης των ηττημένων». Συγκεκριμένα, η Πειραιώς ανέφερε: «Ο κ. Παπανδρέου με την ανάρτησή του, ουσιαστικά επιβεβαιώνει τις υπόγειες συζητήσεις για τη συγκρότηση «κυβέρνησης των ηττημένων». «Σε αντίθεση , με τα σενάρια που εξυφαίνονται σε μυστικούς δείπνους – ξεχνώντας τα «Πινοσέτ» και «Ολανδρέου» – ο ελληνικός λαός θυμάται πολύ καλά τι συνέβη όταν το τιμόνι της χώρας κρατούσαν ο κ. Τσίπρας και ο κ. Παπανδρέου. Πρόκειται, μακράν, για τις δύο χειρότερες περιόδους της μεταπολίτευσης. Η επιστροφή τους μπορεί για εκείνους να είναι όνειρο, αλλά για τους πολίτες είναι, σίγουρα, εφιάλτης που δεν θα ήθελαν να ξαναζήσουν», υποστήριξαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας προκαλώντας εκ νέου την εκ νέου αντίδραση του πρώην πρωθυπουργού δια συνεργατών. «H ιστορία δεν ξαναγράφεται από υπηρέτες συμφερόντων και κατεστημένων και από πολιτικούς και κόμματα που προσβάλλουν τη δημοκρατία και τη νοημοσύνη κάθε δημοκράτη πολίτη», υπογράμμιζαν συνεργάτες του Γιώργου Παπανδρέου. Ένας πρώην στενός του συνεργάτης και Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ την περίοδο της αρχηγίας του, ο Σωκράτης Ξυνίδης πάντως προέβη σε ένα αιχμηρότατο σχόλιο αναφορικά με το φημολογούμενο γεύμα με ανάρτησή του στα social media: «Συγγνώμη αν γίνομαι ενοχλητικός, αλλά, Πρόεδρε, μια συγγνώμη ζήτησε ο Αλέξης πριν το γεύμα; Γιατί μας αφορά όλους, όσοι ακόμη σκουπιζόμαστε από τα αυγά, τις ντομάτες και κυρίως τις ύβρεις». Συγγνώμη, αν γίνομαι ενοχλητικός, αλλά, Πρόεδρε, μια συγγνώμη ζήτησε ο Αλέξης πριν το γεύμα; Γιατί μας αφορά όλους όσους ακόμη σκουπιζομαστε από τα αυγά τις ντομάτες και κυρίως τις ύβρεις.— Σωκράτης Ξυνίδης (@sxinidis) February 19, 2023 Έμπειρα στελέχη του ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι όσο πλησιάζει η επίσημη προκήρυξη των εκλογών από τον πρωθυπουργό θα αυξάνονται όλο και περισσότερο οι επιθέσεις στο ΠΑΣΟΚ από τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ με στόχο την εκλογική συρρίκνωσή του. Ωστόσο -όπως λένε- η ανοδική τάση του ΠΑΣΟΚ θα συνεχιστεί και θα επιβεβαιωθεί στις κάλπες, καθώς οι πολίτες που κινούνται στο χώρο της κεντροαριστεράς «βλέπουν» πλέον τις «αποκρουστικές» εικόνες διακυβέρνησης όχι μόνο από τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη». Τα ίδια στελέχη υποστηρίζουν ότι από τις αρχές του Μάρτη θα ακολουθήσουν πυκνό πρόγραμμα περιοδειών ανά την Ελλάδα, με βασικό «πρωταγωνιστή» το Νίκο Ανδρουλάκη που ξεκαθαρίζει σε κάθε ευκαιρία ποιο είναι το πλαίσιο των μετεκλογικών κινήσεων, εφόσον το κόμμα του λάβει ισχυρή διψήφια εντολή. Τότε -όπως εξηγεί- θα καταθέσει πρόταση για τη συγκρότηση μιας κυβέρνησης ευρύτατης συνεργασίας στη βάση προγραμματικών όρων. Τον ίδιο πολιτικό «καμβά» υιοθετούν για τις δημόσιες παρεμβάσεις τους και οι υποψήφιοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ- σύντομα άλλωστε (κοντά στην προκήρυξη των εκλογών) δεν αποκλείεται να συνεδριάσει υπό το Νίκο Ανδρουλάκη το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος για να αξιολογήσει τα προεκλογικά δεδομένα, την στρατηγική αλλά και τα μετεκλογικά σενάρια. Το σίγουρο είναι ότι στην παρούσα φάση ισχύει η απόφαση του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ για πολιτική αυτονομία. 