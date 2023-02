Άντονι Μπλίνκεν: Στο υπουργείο Εξωτερικών ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ – Συνάντηση με τον Νίκο Δένδια

Στο υπουργείο Εξωτερικών έφτασε λίγο μετά τις 8:45 το πρωί της Τρίτης ο Άντονι Μπλίνκεν ο οποίος θα έχει τετ α τετ συνάντηση με τον Νίκο Δένδια . Στο πλαίσιο των διευρυμένων συνομιλιών, οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του 4ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν συνομιλίες των δυο αντιπροσωπειών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών. Κατόπιν, θα υπάρξει κατ’ ιδίαν συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών, Ελλάδας και ΗΠΑ, Νίκου Δένδια και Άντονι Μπλίνκεν αντίστοιχα, ενώ στις 10:30 θα λάβουν χώρα κοινές δηλώσεις στον Τύπο. Υπενθυμίζεται ότι ο 3ος γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου, Ελλάδας – ΗΠΑ είχε λάβει χώρα στην Ουάσιγκτον τον Οκτώβριο του 2021. Οι τομείς συνεργασίας που καλύπτει ο Στρατηγικός Διάλογος είναι: Περιφερειακά Ζητήματα, Άμυνα και Ασφάλεια, Επιβολή του Νόμου και Αντιμετώπιση της Τρομοκρατίας, Ανθρωπιστικές προκλήσεις και Ετοιμότητα για την αντιμετώπιση Καταστροφών, Εμπόριο και Επενδύσεις, Ενέργεια και Περιβάλλον, Δεσμοί μεταξύ των δύο λαών. Οι συνομιλίες στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων αναμένεται να επικεντρωθούν στους τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης των στρατηγικών διμερών σχέσεων, σε όλους τους τομείς καθώς και σε περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Το πρόγραμμα Στο πρόγραμμα του Αμερικανού ΥΠΕΞ είναι συνάντηση με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία. Αργότερα, ο κ. Μπλίνκεν προγραμματίζεται να ξεναγηθεί στην Αρχαία Αγορά από τη Λινά Μενδώνη, ενώ αναμένεται να έχει και συνάντηση με στελέχη της ΕΜΑΚ που επιχείρησαν προ ημερών στην Τουρκία. Ειδήσεις σήμερα: Πώς η Super Κική οδηγήθηκε στο κρατητήριο Άνοιξε η πλατφόρμα για το Market Pass, μεγάλη η ζήτηση – Τα κριτήρια και η διαδικασία Σε τρία λεπτά χτύπησαν τα 6,3 και τα 5,8R στην Τουρκία – Δείτε βίντεο 21.02.2023, 08:49 UPD: 21.02.2023, 08:58

