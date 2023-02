Άντονι Μπλίνκεν: Το «ευχαριστώ» σε ΕΜΑΚ και ΕΚΑΒ για τη συμβολή τους στον σεισμό στην Τουρκία

Με μέλη της ΕΜΑΚ και του ΕΚΑΒ που ταξίδεψαν στην Τουρκία και συνέβαλαν στις έρευνες διάσωσης στις περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό συναντήθηκε, κατόπιν πρωτοβουλίας του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν. Παρών στη συνάντηση ήταν ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης και ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνης. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε τα μέλη της ΕΜΑΚ και του ΕΚΑΒ για τη συμβολή τους στο να σωθούν ανθρώπινες ζωές και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για το έργο που προσφέρουν. «Ύστερα από πρόσκληση της αμερικανικής πρεσβείας και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, είμαστε εδώ με μία ομάδα της ΕΜΑΚ και άτομα του ΕΚΑΒ, καθώς και δύο σκυλιά της ΕΜΑΚ, έτσι ώστε να αναγνωρίσει το έργο αυτών των ανθρώπων. Το τι έπραξαν πηγαίνοντας στην Τουρκία από τις πρώτες ομάδες, έτσι ώστε να σώσουν ζωές» δήλωσε μετά τη συνάντηση ο Χρήστος Στυλιανίδης. Περαιτέρω, ο υπουργός τόνισε πως είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει αυτή η αναγνώριση από αυτό το υψηλό επίπεδο από πλευράς της αμερικανικής κυβέρνησης. «Η αναγνώριση είναι κάτι που τους ενθαρρύνει να συνεχίσουν σε αυτή τη μεγάλη και δύσκολη προσπάθεια που κάνουν όταν υπάρχουν φυσικές καταστροφές. Αυτό που έκαναν στην Τουρκία μπορούν να το κάνουν οπουδήποτε» ανέφερε επιπροσθέτως. Τέλος, ο Χρ. Στυλιανίδης υπογράμμισε πως «η μεγάλη τους προσπάθεια, όπως και η υπόλοιπη ανθρωπιστική βοήθεια, που πήγε πολύ στοχευμένα από το πρώτο βράδυ, ήταν κάτι που άλλαξε το κλίμα στις σχέσεις μεταξύ των δύο λαών». Κατά τη συνάντηση, ο Χρήστος Στυλιανίδης δώρισε στον Άντονι Μπλίνκεν κράνος του Πυροσβεστικού Σώματος της ΕΜΑΚ, ειδικό για τους σεισμούς, που έχει πάνω του τις υπογραφές όλων των μελών της διασωστικής αποστολής στην Τουρκία που απεγκλώβισε ζωντανά πέντε άτομα. Ειδήσεις σήμερα: Ποινική δίωξη στη Super Κική – «Επαγγελματίας με ξυλοκόπησε» λέει ο άνδρας που την κατήγγειλε Στην τελική ευθεία για την αγορά 20 μαχητικών F-35 – Τα οφέλη για την Ελλάδα Προφυλακίστηκαν άλλοι δυο για τους βιασμούς της 12χρονης – Όσα είπε στην τελευταία κατάθεσή της

